Ghi điểm sành điệu cho trang phục ngày Thu với 6 món phụ kiện thời trang xinh xắn

1. Mũ nồi

Mũ nồi là món phụ kiện thời trang mang đậm nét cổ điển và retro nên mỗi khi trời lạnh, item này luôn được hội chị em lựa chọn để kết hợp với trang phục hàng ngày. Không những vậy, với kiểu dáng tròn bẹt độc đáo, mũ nồi cực kỳ phù hợp để kết hợp với phong cách thời trang vintage làm tôn lên nét dịu dàng và dễ thương của người sử dụng. Để có thể dễ dàng hơn trong việc kết hợp màu sắc, bạn nên lựa chọn những tông màu trung tính như đen, nâu, be, ghi hay các họa tiết kẻ sọc cổ điển. Chị em cứ sắm về cho mình 1 em mũ nồi xinh xắn vì vừa có thể biến tấu trang phục lại không lo lỗi mốt, cứ đến mùa lạnh là item này lại trở thành xu hướng không thể thiếu.

Gợi ý shopping:

Nơi mua: Shopee Giá: 39k

Nơi mua: Tiki Giá: 89k

Nơi mua: Zara Giá: 629k

2. Khăn lụa, khăn bandana

Món phụ kiện tiếp theo không chỉ đóng vai trò là một item giữ ấm mà còn mang lại vẻ sang chảnh và kiêu kỳ cho hội chị em, đó chính là những chiếc khăn lụa và khăn bandana. Các cô nàng theo đuổi phong cách thời trang hiện đại và có phần trưởng thành chắc hẳn không còn lạ lẫm gì với món phụ kiện xinh xắn này. Khi trời đổ gió, nàng có thể sử dụng những chiếc khăn này để buộc ở cổ. Chúng sẽ giúp bạn giữ ấm và còn là món phụ kiện trang trí siêu độc đáo và ấn tượng cho trang phục ngày hôm đó. Chị em nên kết hợp 2 kiểu khăn này với áo phông, áo sơ mi hoặc các loại áo cổ tim, cổ tròn quen thuộc.

Gợi ý shopping:

Nơi mua: Lazada Giá: 42k

Nơi mua: Shein Giá: 48k

Nơi mua: Mango Giá: 399k

3. Túi xách tông nâu

Nhắc đến màu sắc biểu tượng của mùa thu, chúng ta thường nghĩ ngay đến tông nâu nhẹ nhàng và nhã nhặn. Chính vì vậy nên các món phụ kiện như túi xách tông nâu cũng được rất nhiều tín đồ mặc đẹp lựa chọn để diện vào mùa này. Điểm thú vị của món phụ kiện này không nằm ở kiểu dáng mà nằm ở màu sắc của chúng. Vào mùa thu, các tông màu dịu mắt và nhẹ nhàng như nâu, be luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn. Không những vậy, túi xách tông nâu cũng sẽ giúp trang phục của bạn phảng phất nét hoài cổ, retro hơn nữa đó.

Nơi mua: Juugatsu Giá khoảng: 300k

4. Khăn quàng len

Thời tiết cuối thu thường khá lạnh vì vậy những chiếc khăn len dày dặn sẽ là sự lựa chọn cực kỳ phù hợp để chị em mang theo. Bên cạnh khả năng giữ ấm, những chiếc khăn len còn là món đồ giúp chị em nhấn nhá cho trang phục hàng ngày của mình. Bằng việc tinh tế trong cách lựa chọn màu sắc, bạn hoàn toàn có thể khiến trang phục ngày cuối thu sang xịn hơn nhiều phần.

Gợi ý shopping:

Nơi mua: Mango Giá: 899k

Nơi mua: ACFC Giá: 374k

5. Bờm tóc bản to

Các cô nàng theo đuổi phong cách bánh bèo, sang chảnh nhất định phải sắm ngay cho mình 1 chiếc bờm bản to xinh xắn. Món phụ kiện này được rất nhiều cô nàng ulzzang ưa chuộng bởi chúng mang đến vẻ nữ tính như những cô nàng tiểu thư nhà giàu. So với các kiểu bờm thông thường, các mẫu bờm bản to thường ''đắt hàng'' hơn vì chúng mang vẻ đẹp xưa cũ cực kỳ cuốn hút. Những chiếc bờm xinh xắn thế này có giá cực rẻ, chỉ từ 10 - 15k là bạn đã có thể sở hữu một em rồi đó.

Gợi ý shopping:

Nơi mua: Shopee Giá: 8k

Nơi mua: Lazada Giá: 18k

Nơi mua: Tiki Giá: 22k

6. Dây chuyền vàng kim

Những món phụ kiện màu vàng kim đã trở thành xu hướng trong 3 năm gần đây vì chúng trông sang trọng và có thể giúp vẻ ngoài của bạn được ''lột xác'' trong tức khắc. Các mẫu dây chuyền vàng kim thường không kén tông da, vì vậy dù nàng sở hữu tông da sáng hay ngăm thì vẫn tha hồ mix&match món phụ kiện này hàng ngày. Bên cạnh đó, khi lựa chọn các mẫu dây chuyền vàng, chị em nên hạn chế các mẫu áo kiểu cách quá rườm rà. Bạn chỉ cần phối chúng với những set đồ tối giản là đã ghi ngay điểm thanh lịch trong mắt mọi người rồi.