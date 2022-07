Gen Z Việt ghi dấu ấn tại sân chơi quốc tế về lập trình

Vừa qua, Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) phối hợp cùng nền tảng giảng dạy Khoa học Máy tính Code Avengers tổ chức chương trình Trại hè Quốc tế New Zealand - Châu Á. Đây là sáng kiến giáo dục mới của New Zealand nhằm mang đến cho các bạn trẻ những trải nghiệm về khoa học máy tính và trang bị kỹ năng tương lai. Cuộc thi có sự tham dự của các bạn học sinh từ lớp 6 đến lớp 10, đến từ 8 nước: New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Tại cuộc thi, 2 đội thi Flame và ENTERPRISE12 đã có những phần thi xuất sắc và "ẵm" về giải Nhì và Ba cho Việt Nam.



Ông Steve Budds, đại diện ban tổ chức Trại hè Quốc tế New Zealand - Châu Á

Lĩnh vực mới nhưng vẫn quyết "chơi tới"

Lập trình không phải một kỹ năng mới nhưng hiện vẫn chưa quá "viral" đối với các em học sinh và nhiều bạn vẫn có ấn tượng rằng lập trình rất khó hay chỉ dành cho những ai có năng khiếu. Lần đầu tiếp xúc với lĩnh vực mới có thể khiến nhiều bạn trẻ bỡ ngỡ, nhưng với sự hỗ trợ và hướng dẫn của các giáo viên trên nền tảng học tập tương tác và linh động, bộ môn này đã trở nên thú vị và gần gũi hơn bao giờ hết.

"Tài không đợi tuổi" là từ dành cho đội ENTERPRISE12 khi đây là đội thi nhỏ tuổi nhất (12 tuổi) đã "đại náo" Trại hè Quốc tế New Zealand - Châu Á và rinh về giải Ba. Chia sẻ về quá trình tham gia, ENTERPRISE12 hồ hởi: "Tiến xa đến cuộc thi quốc tế là điều mà chúng em không thể tin được. Ban đầu, cả nhóm quyết định tham gia vì rất thích lập trình và rất muốn tìm thêm kinh nghiệm thực tiễn. Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng em gặp không ít vấn đề kỹ thuật nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn. Bên cạnh đó, chúng em cũng rất ấn tượng về cách Code Avengers đơn giản hoá kỹ năng coding để các bạn nhỏ đến gần với lập trình mà không gặp khó khăn."

Đề thi đúng chuẩn công dân toàn cầu

Có thể nói, những trải nghiệm tại trại hè quốc tế là cơ hội để các bạn trẻ trau dồi những kỹ năng công dân toàn cầu và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, với thử thách lập trình trang web giới về một điểm đến du lịch bền vững tại đất nước của bạn.

Đội Flame đến từ Trường TH-THCS-THPT Thái Bình Dương (TP. Biên Hòa, Đồng Nai), chuẩn bị trước giờ G.

Lựa chọn cù lao Thới Sơn (thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang - miền Tây Nam Bộ) cho đề tài của nhóm, Á quân Trại hè Quốc tế New Zealand - Châu Á, đội Flame đã chia sẻ về cảm nhận của mình: "Thới Sơn gây ấn tượng với chúng em không chỉ bởi cảnh quan thiên nhiên, đa dạng hoạt động sinh thái hấp dẫn khách du lịch mà còn là những nỗ lực của các bên chung tay bảo tồn nơi đây. Thông qua website giới thiệu về cù lao Thới Sơn, chúng em mong muốn giới thiệu cho cả thế giới biết đến, cũng như nhìn thấy được những nét văn hóa, truyền thống và đặc sản mà người dân địa phương đã gìn giữ bao lâu nay."

Gặt hái kỹ năng lẫn một rổ bạn bè quốc tế

Trại hè Quốc tế New Zealand - Châu Á tổ chức theo mô hình hybrid, kết hợp học trực tuyến và thực hành, làm việc nhóm trực tiếp với lịch trình cụ thể như sau: các bạn sẽ có 1 ngày huấn luyện về kỹ năng lập trình cùng các bạn bè quốc tế, 7 ngày làm việc nhóm để thực hiện website và 1 ngày thuyết trình ý tưởng với Hội đồng giám khảo bao gồm các thầy cô từ ENZ và Code Avengers.

ENTERPRISE12 đến từ trường THCS Đặng Thai Mai (tỉnh Nghệ An) đã luôn sát cánh cùng nhau xuyên suốt các vòng thi.

Là đội thi nhỏ tuổi nhất nhưng lại vô cùng tràn trề năng lượng, ENTERPRISE12 đã không chần chừ mà kết thân với các đội thi khác, dẫu chỉ thông qua màn hình máy tính: "Chúng em được làm quen với các bạn mới đến từ các quốc gia khác nhau, tuy rằng chỉ thông qua tin nhắn. Bên cạnh đó, chúng em cũng biết thêm nhiều danh lam thắng cảnh nhờ phần giới thiệu của các đội thi khác."

Các bạn đội Flame cũng đồng tình: "Nhóm chúng em thật sự không gặp quá nhiều trở ngại gì khi giao lưu online với bạn bè quốc tế. Thông qua cuộc thi, cả nhóm đã biết thêm được kỹ năng thuyết trình tiếng Anh, xây dựng được tinh thần làm việc nhóm và "kết nạp" thêm nhiều kiến thức về môi trường thông qua chủ đề của cuộc thi."

Khép lại một mùa Trại hè Quốc tế New Zealand - Châu Á đầy bùng nổ, nhiều bạn trẻ đã thành công "mở khoá" những chiếc "skills" mới không chỉ trong lĩnh vực lập trình mà còn là những kỹ năng cần thiết khác cho tương lai. Theo dõi fanpage Thông tin Giáo dục New Zealand để cập nhật ngay các thông tin về giáo dục New Zealand, các cuộc thi, cơ hội học bổng du học New Zealand trong tương lai

