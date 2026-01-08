Gen Z vẫn đi bar, nhưng họ uống theo cách riêng của mình

Một đêm hè tại Surf Lodge – địa điểm âm nhạc nổi tiếng ở New York – trông chẳng khác gì những bữa tiệc sôi động thường thấy. Hàng trăm người vẫn đang nhâm nhi đồ uống, nhảy múa cuồng nhiệt dưới ánh đèn DJ. Tuy nhiên, khi Gen Z bắt đầu chiếm lĩnh sàn nhảy, bức tranh về những cuộc vui đêm khuya đã có sự thay đổi rõ rệt. Các bữa tiệc kết thúc sớm hơn một chút, tốc độ uống chậm lại, hoặc thậm chí rượu mạnh được thay thế bằng các lựa chọn không cồn.

Ảnh minh họa

Bà Jayma Cardoso, chủ sở hữu Surf Lodge với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành giải trí, nhận xét rằng Gen Z vẫn thích ăn mừng và vui chơi, nhưng họ đang tìm kiếm một sự cân bằng mới trong cách tiếp cận đồ uống. Dù nhiều người gọi đây là thế hệ không uống rượu, nhưng các nghiên cứu mới lại chỉ ra một thực tế khác: họ không bỏ đồ uống có cồn hoàn toàn, họ chỉ đang uống một cách tỉnh táo hơn.

Số liệu từ công ty dữ liệu thị trường rượu IWSR cho thấy tỷ lệ người trẻ uống rượu bia tại Mỹ đã tăng lên đáng kể. 70% Gen Z cho biết họ có sử dụng đồ uống có cồn trong 6 tháng qua, một sự nhảy vọt so với con số 46% của năm 2023. Thế nhưng, phong cách của họ hoàn toàn khác biệt so với các thế hệ trước.

Tiết chế là xu hướng, trải nghiệm là ưu tiên

Câu chuyện ở đây không phải là một phong trào kiêng rượu bia hoàn toàn. Thay vào đó, người trẻ chọn lọc kỹ hơn thứ họ đưa vào cơ thể và kiểm soát lượng cồn nạp vào. Điều này mở ra cơ hội vàng cho các thương hiệu đồ uống không cồn hoặc đồ uống chức năng.

Thay vì uống rượu liên tục suốt đêm, nhiều người trẻ chọn cách uống xen kẽ. Họ có thể uống một ly cocktail, sau đó chuyển sang một loại nước giải khát giúp thư giãn tinh thần hoặc giảm căng thẳng trước khi quay lại với đồ uống có cồn. Điều này giúp họ vẫn giữ được cảm giác hưng phấn trong các cuộc hội thoại mà không bị say xỉn quá mức.

Bên cạnh đó, người trẻ ngày càng có nhiều lựa chọn hơn để đạt được trạng thái vui vẻ mà không phải gánh chịu cảm giác nôn nao, đau đầu vào sáng hôm sau.

Ảnh minh họa

Khi túi tiền và sức khỏe lên tiếng

Lý do khiến Gen Z dẫn đầu xu hướng uống rượu bia điều độ không chỉ nằm ở sở thích mà còn nằm ở áp lực kinh tế và ý thức về sức khỏe. Chi phí sinh hoạt tăng cao cùng một nền kinh tế bấp bênh khiến nhiều người phải cân nhắc kỹ khi chi tiêu tại quầy bar.

Đồng thời, làn sóng chú trọng sức khỏe đang bùng nổ mạnh mẽ. Tại các tụ điểm giải trí cao cấp, khách hàng giờ đây có thể thoải mái gọi một xô bia không cồn hoặc nồng độ cồn thấp thay vì một xô bia thông thường như trước. Họ sẵn sàng nhảy múa hết mình, tận hưởng đêm nhạc nhưng cũng muốn về nhà đủ sớm để có thể đi tập gym hoặc chăm sóc bản thân vào sáng sớm mai.

Tiết chế đang trở nên thời thượng hơn bao giờ hết. Cho dù là để tiết kiệm tiền hay để giữ cho tinh thần luôn sảng khoái vào ngày hôm sau, Gen Z đang chứng minh rằng bạn không cần phải say mềm mới có thể có một đêm đáng nhớ.

Nguồn: Fast Company