Gen Z Thời A.I: Chọn đúng đường đi – Làm chủ công nghệ

Đặc biệt, ước muốn trở thành "Lập trình viên Quốc tế Chất lượng cao" đang là lựa chọn của nhiều bạn trẻ muốn chinh phục thế giới công nghệ.

A.I tác động như thế nào tới thị trường việc làm?

Trí tuệ nhân tạo (A.I) không còn là khái niệm xa vời. Nó đã trở thành một phần của cuộc sống – từ chatbot mà bạn đang trò chuyện mỗi ngày, đến các ứng dụng chỉnh ảnh, tìm kiếm thông minh, đề xuất video... Và hơn hết, A.I đang là vũ khí "thay đổi cuộc chơi" trong các lĩnh vực: y tế, tài chính, giáo dục, thương mại điện tử, truyền thông...

Theo dự báo của World Economic Forum, A.I sẽ tạo ra hơn 97 triệu việc làm mới vào năm 2025. Các công ty toàn cầu và cả tại Việt Nam đang "khát" nhân lực lập trình A.I bài bản – có nền tảng công nghệ vững chắc, khả năng ứng dụng mô hình A.I vào bài toán thực tế, và hiểu được luồng dữ liệu khổng lồ mà thế giới tạo ra mỗi giây.

AI đang có tác động lớn tới thị trường việc làm

Gen Z – Thế hệ định hình tương lai công nghệ

Gen Z được mệnh danh là "thế hệ công dân số" – những người sinh ra và lớn lên trong kỷ nguyên công nghệ. Không khó để bắt gặp hình ảnh một bạn trẻ đang sử dụng công cụ AI để chỉnh sửa ảnh, viết nội dung, sáng tạo video hay lập kế hoạch học tập, làm việc. Nhưng giữa "sử dụng AI" và "tạo ra AI" lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Trong khi phần lớn chỉ dừng lại ở việc tiêu dùng công nghệ, một bộ phận Gen Z đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng, lựa chọn học lập trình, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo… để trở thành những người làm chủ công nghệ, tạo ra sản phẩm mang tầm quốc tế. Và chương trình Lập trình viên Quốc tế A.I tại Bachkhoa-Aptech chính là cánh cửa đưa các bạn đến gần hơn với tương lai đó.

Gen Z thích thú với các chương trình AI bắt kịp xu thế về công nghệ

Chương trình học thực chiến để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

Hiểu rõ xu thế này, Bachkhoa-Aptech – đơn vị với hơn 23 năm đào tạo CNTT quốc tế uy tín tại Việt Nam – chính thức ra mắt chương trình "Lập trình viên Quốc tế chất lượng cao tích hợp A.I". Đây là chương trình học chuẩn Quốc tế, tích hợp chuyên sâu các công nghệ A.I, Data Science, Python, Machine Learning, Deep Learning... trong chương trình đào tạo.

Bachkhoa - Aptech lựa chọn đào tạo AI là chương trình trọng điểm

Không chỉ dừng lại ở việc "dạy code", chương trình của Bachkhoa-Aptech còn được xây dựng theo tiêu chí "3T độc quyền". Mở ra cơ hội học tập, thực hành và làm việc toàn cầu cho các bạn trẻ yêu công nghệ, đặc biệt là các sĩ tử vừa tốt nghiệp THPT 2025 hoặc các bạn đang tìm kiếm hướng đi mới ngoài con đường đại học.

T1 – Làm trước, học sau tại Việt Nam

Mô hình đào tạo thực tế, kết nối trực tiếp với doanh nghiệp. Sinh viên được thực tập, đi IT Tour, tham dự hội thảo công nghệ và phỏng vấn tuyển dụng ngay trong quá trình học.

T2 – Hệ sinh thái giáo dục toàn diện tại Việt Nam

Bachkhoa-Aptech xây dựng hệ sinh thái gồm trung tâm phần mềm, trung tâm mạng, trung tâm tuyển dụng riêng để sinh viên học tập và làm việc ngay trên hệ thống.

T3 – Phương pháp Kiến tạo IT tại Việt Nam

Không chỉ đào tạo về chuyên môn, mà còn tập trung rèn luyện năng lực số, tư duy phản biện, tiếng Anh chuyên ngành, kỹ năng mềm, trách nhiệm xã hội và định hình phong cách sống cho thế hệ công dân số 5.0.

Tuyển sinh ngành CNTT chương trình Đào tạo Lập trình viên Quốc tế chất lượng cao

Hiện tại, chương trình Lập trình viên Quốc tế chất lượng cao tích hợp A.I của Bachkhoa-Aptech chỉ tuyển sinh giới hạn 200 bạn/năm để đảm bảo chất lượng đào tạo. Các bạn học viên nhập học sớm sẽ được tặng 1 bộ máy tính lập trình cơ bản; bên cạnh đó là học bổng lên tới 30 triệu đồng.

Các bạn có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến, hoặc đến trực tiếp tại 236 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Hà Nội để được tư vấn và tham quan lớp học thực tế.

Sự thật là không phải cứ vào Đại học top đầu mới có việc tốt. Với ngành công nghệ, điều nhà tuyển dụng quan tâm nhất là kỹ năng lập trình, tư duy giải quyết vấn đề, khả năng làm việc nhóm và portfolio cá nhân.

Bachkhoa - Aptech hướng đến đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam có kiến thức, kỹ năng, thái độ tốt

Vì vậy, hàng ngàn bạn trẻ đã chọn con đường học thực chiến về lập trình chuyên sâu – ra nghề sớm – tích lũy kinh nghiệm sớm để đi làm tại các doanh nghiệp khi còn là sinh viên. Và Bachkhoa-Aptech chính là bệ phóng lý tưởng cho những bạn trẻ muốn đi con đường này một cách bài bản và hiệu quả nhất.

