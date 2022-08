Gen Z thích thú với Cuộc thi Thiết kế Bao bì SCGP

Kỳ vọng về một sân chơi "thiết kế xanh" cho giới trẻ Việt Nam



"Thiết kế bao bì" và "phát triển bền vững", hai khái niệm tưởng chừng không liên quan nhau đã được SCGP kết hợp thành ý tưởng cho một cuộc thi tìm kiếm giải pháp thiết kế bao bì. Màn "đẩy thuyền" đầy thú vị của SCGP đã tạo hiệu ứng tích cực đến toàn thể cộng đồng các bạn trẻ giỏi thiết kế - yêu môi trường. Minh chứng cho sức hút này, không chỉ giới sinh viên của các trường chuyên về thiết kế như ĐH Mỹ Thuật Đa phương tiện FPT Arena, RMIT, ĐH Kiến Trúc TPHCM… tranh giải, mà cả dân "ngoại đạo" cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Bảo vệ môi trường là chủ đề chưa bao giờ ngừng hạ nhiệt với giới trẻ.

Gần 200 thí sinh với 87 ý tưởng độc đáo đã so tài ở 3 hạng mục của cuộc thi để tìm ra đội thi có siêu phẩm thiết kế bao bì ấn tượng nhất trong mùa giải trước. Rất nhiều trong số bài dự thi không những độc đáo về mặt ý tưởng mà còn được nghiên cứu rất bài bản từ nhu cầu thị trường, tâm lý người tiêu dùng cho đến độ khả thi.

Nhiều ý tưởng độc đáo được cho ra lò nhờ cuộc thi.

Đội thi ULAGOD - Quán quân mùa đầu tiên nhận định: "Không chỉ là nơi trổ tài sáng tạo, cuộc thi còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ nghĩ sâu hơn về phát triển bền vững và giữ gìn màu "xanh" cho Trái Đất. Mình rất mong những cuộc thi như thế này sẽ tiếp tục tổ chức trong tương lai".

Không để Gen Z phải đợi lâu hơn nữa, SGCP đã chính thức mang cuộc thi quay trở lại!

Sự trở lại ấn tượng cùng phần thưởng hấp dẫn cho các tài năng thiết kế

Mang tên SCGP Packaging Speak Out 2022 - Việt Nam và khai thác một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ qua chủ đề "Nghĩ khác vì một thế giới tốt đẹp hơn" (Rethink for Better Normal). Đây là dịp để các bạn trẻ Việt từ 17 đến 25 tuổi tìm lời giải làm thế nào để mang đến "cuộc đời mới" cho những bao bì vốn chỉ được sử dụng một lần và tái chế như thế nào để vừa hiệu quả vừa được người tiêu dùng ủng hộ.

Thiết kế bao bì chính là một cách để bạn "thiết kế" nên tương lai bền vững

Đặc biệt hơn, cuộc thi trở lại với 2 chủ đề (topic) mới toanh vừa thử thách những bạn trẻ lỡ hẹn với mùa thi trước, đồng thời mang đến cơ hội mới cho đội nhóm "trở lại và lợi hại hơn xưa". Chủ đề đầu tiên là dễ tái chế (easy to recycle), các đội thi sẽ đề xuất những giải pháp thiết kế bao bì dễ lắp ráp để tái chế, hoặc tận dụng phần đồ họa trên bao bì để hướng dẫn người tiêu dùng tái chế bao bì một cách dễ dàng. Chủ đề thứ hai, tái sử dụng sáng tạo (upcycle) là cơ hội để bạn cùng 500 anh em "hô biến" bao bì đã sử dụng để tái dùng và nhờ đó kéo dài tuổi thọ của bao bì. Ngoài ra, bạn sẽ được "tung hoành" trong nhiều lĩnh vực thiết kế bao bì như thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng, quần áo, đồ nội thất…

Một chiếc "thính" khác vô cùng hấp dẫn được ban tổ chức công bố chính là giải thưởng có tổng giá trị lên đến 130 triệu đồng. Cùng với đó là cơ hội gặp gỡ những "tiền bối" đầu ngành để mang đến cho bạn những góc nhìn và đánh giá gói ghém từ hàng chục năm trong nghề.

Có thể nói thông tin sơ lược xịn sò từ SCGP đã khẳng định SCGP Packaging Speak Out 2022 - Việt Nam sẽ là sân chơi để những ý tưởng mới mẻ và tâm huyết được tỏa sáng, qua đó giúp bạn đóng góp cho cộng đồng bằng góc nhìn riêng về các giải pháp bao bì.

Chia sẻ về chủ đề này, ông Sompob Witworrasakul, Giám đốc khu vực của SCGP cho biết: "SCGP đặt mục tiêu thay đổi và nâng cao giá trị của bao bì, biến chất thải thành các sản phẩm có giá trị và thân thiện với môi trường theo tiêu chuẩn nền kinh tế tuần hoàn. Cuộc thi là một nỗ lực của SCGP trong việc mang đến sân chơi ươm mầm tài năng để các bạn thỏa sức sáng tạo và chung tay vì một thế giới tốt đẹp hơn".

Tương lai bắt đầu từ thế hệ trẻ - những người tiên phong không ngừng thay đổi để mang đến thế giới tốt đẹp hơn. Hãy tái định nghĩa "bình thường mới" cho thế hệ mai sau bằng những sáng kiến thiết kế bao bì ngay từ bây giờ cùng SCGP!

Cuộc thi SCGP Packaging Speak Out 2022 - Việt Nam được tổ chức bởi SCGP - nhà cung cấp hàng đầu đa quốc gia về giải pháp bao bì tiêu dùng.

Thời hạn nhận đơn đăng ký từ ngày 01/08/2022 đến hết ngày 30/09/2022.

Để tìm hiểu thêm về chương trình, đăng ký đội thi và nộp ý tưởng, vui lòng truy cập đường link: https://thechallenge.scgpackaging.com/vn/speakout2022