Gen Z nắm bắt “thời điểm vàng” để chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển đại học

Học thi IELTS từ bậc THPT: thời điểm vàng để đạt mục tiêu mơ ước



Trong một diễn đàn quốc tế gần đây do Hội đồng Anh tổ chức để thảo luận về việc nâng cao chất lượng giáo dục ngoại ngữ và hoàn thiện đề án xây dựng khung năng lực tiếng Anh tại Việt Nam, TS. Thục Anh (Trưởng bộ môn Tiếng Anh, Trường Phổ thông Liên cấp Olympia) cho biết, nhiều học sinh lớp 11 và 12 của trường đã lựa chọn thi IELTS để chuẩn bị hành trang vào Đại học. Theo đó, kỳ thi IELTS không chỉ đơn thuần là nhu cầu của các bạn trẻ mà còn trang bị vững vàng các kỹ năng và kiến thức để người học ứng dụng trong môi trường học thuật và sự nghiệp sau này.

Là chứng chỉ đánh giá bốn kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, kết quả thi IELTS được xem như tiêu chí đáng tin cậy để giúp các trường, tổ chức học thuật, doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về năng lực Anh ngữ của người học. Thông qua bốn kỹ năng toàn diện cùng phổ đề trải dài trên nhiều lĩnh vực, quá trình ôn luyện cho kỳ thi IELTS đã mang lại những giá trị dài hạn, đáp ứng đa dạng mục đích, nhu cầu của người học.

Với Minh Quân, thí sinh đạt giải nhì IELTS Prize 2021/22 - Học bổng thường niên của Hội đồng Anh, sinh viên Đại học Fulbright Việt Nam, quá trình ôn luyện chứng chỉ IELTS từ cấp ba không chỉ giúp em trúng tuyển vào đại học hiện tại mà còn giúp em tự tin khi có quá trình ôn luyện để lấp đầy kho kiến thức của mình. "IELTS đã trở thành bệ phóng để em "vươn mình" ra thế giới khi là đại biểu tham gia Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc, Chương trình Lãnh đạo Trẻ ASEAN - Trung Quốc, chương trình ASEAN Seeds for the Future cùng nhiều hoạt động xã hội khác", Quân chia sẻ.

Minh Quân (thứ hai từ trái sang) tự tin tham gia các hoạt động trao đổi văn hóa với khả năng tiếng Anh tốt

Các trường Đại học quốc tế ở Việt Nam được giới trẻ đưa vào "short-list"

Minh Quân là một trong nhiều sinh viên đang theo học Đại học quốc tế tại Việt Nam và sở hữu nhiều cơ hội khi có được chứng chỉ IELTS từ bậc trung học phổ thông. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), tính đến tháng 11/2022, có khoảng 25.000 sinh viên Việt Nam đang theo học chương trình học liên thông với các trường Đại học nước ngoài và số lượng đang có xu hướng tăng dần. Theo đó, học ĐH quốc tế tại Việt Nam đã và đang trở thành lựa chọn hàng đầu dành cho học sinh lớp 12, như ĐH RMIT, ĐH Swinburne Việt Nam, ĐH Greenwich, ĐH Fulbright…

Xu hướng này xuất phát từ những lợi ích tiệm cận với nhu cầu của phụ huynh và học sinh Việt. Lợi ích đầu tiên là cơ hội tiếp cận hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế mà không cần du học. Đối với một bộ phận phụ huynh và học sinh, vì nhiều lý do, việc du học không phải là lựa chọn ưu tiên. Vậy nên, hình thức "du học tại chỗ" thông qua các Đại học quốc tế sẽ giúp họ tiết kiệm chi phí cũng như có thời gian cân nhắc cho những định hướng học tập khác.

Thứ hai, môi trường chuẩn quốc tế sẽ giúp sinh viên tăng cơ hội tiếp xúc và trải nghiệm các hoạt động đa văn hóa, đồng thời được tạo điều kiện để thực hiện các dự án cá nhân. Lê Nhật Nam, thí sinh từng thi IELTS trên máy tại Hội đồng Anh; hiện vừa tốt nghiệp ngành Quản trị Marketing tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) với bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc (First Class Honours). Nam đã có cơ hội hiện thực hóa ước mơ đóng góp cho cộng đồng, đơn cử như việc tự đạo diễn tổ chức chương trình âm nhạc Somewhere In Time 2023 với chủ đề văn hoá Việt Nam cho sinh viên của trường và trở thành đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị Student Energy Summit 2023 tại Dubai, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất Quốc gia ở Trung Đông về năng lượng bền vững toàn cầu.

Nhật Nam đã bước khỏi vùng an toàn với "Học bổng Đại sứ Vương Quốc Anh"

Hơn thế, các trường Đại học quốc tế ở Việt Nam còn "ghi điểm" bởi mang đến nhiều cơ hội học tập và trao đổi quốc tế ngắn - dài hạn cho sinh viên tại các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Vì đã có nền tảng liên kết quốc tế từ đầu nên các hoạt động này sẽ rút ngắn khâu trung gian, qua đó sinh viên có thể tối ưu quá trình học tập và thụ hưởng quyền lợi đào tạo chuẩn quốc tế. Ngoài ra, nhờ mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp, các tân cử nhân sẽ có cơ hội làm việc từ các tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Việt Nam đến thị trường nước ngoài.



Một mũi tên trúng 2 đích, tại sao không?

Để tự tin chinh phục bài thi IELTS và tăng cơ hội xét tuyển vào trường Đại học yêu thích, các bạn trẻ, đặc biệt là những "sĩ tử" trung học phổ thông nên bắt tay ngay vào giai đoạn tăng tốc. Đầu tiên, bạn cần tìm hiểu rằng bản thân thích học ngành gì, ở Đại học nào. Sau đó hãy bắt đầu xác định lộ trình ôn luyện IELTS phù hợp, chọn cho mình trung tâm để trau dồi kiến thức và thi thử IELTS uy tín, chẳng hạn như tại các địa điểm thi của Hội đồng Anh.

Vốn ghi điểm trong lòng các gen Z bởi sự chuyên nghiệp trong hệ thống đào tạo và quá trình tổ chức thi cử, Hội đồng Anh tiếp tục đưa ra các giải pháp để hỗ trợ người học như nền tảng ôn luyện IELTS Ready Premium, Ngày hội IELTS Day... và gần đây là buổi chia sẻ trực tuyến IELTS Chat với chủ đề hấp dẫn: Đại học đừng chọn đại.

Những thông tin mới nhất xoay quanh các phương thức xét tuyển Đại học phù hợp sẽ được chia sẻ tại buổi IELTS Chat của Hội đồng Anh

Người tham dự sẽ có cơ hội khám phá những thông tin cập nhật và thực tiễn nhất xoay quanh các phương thức xét tuyển Đại học nào phù hợp nhất với hồ sơ của bạn; hay các mốc thời gian cần lưu ý.

Buổi chia sẻ trực tuyến IELTS Chat lần này có sự tham gia của hai gương mặt khách mời:

- Tiến sỹ Nghiêm Bảo Anh, Hiệu trưởng trường Anh ngữ NBA, giảng viên Đại học quốc tế RMIT, ĐH Quốc gia Hà Nội và Học viện Ngoại giao Việt Nam

- Bạn Trịnh Ngọc Minh Quân, IELTS 8.5, hiện đang học ngành Nghệ thuật và Truyền thông tại Đại học Fulbright Việt Nam. Quân cũng từng đạt giải Nhì học bổng IELTS Prize 2022 từ Hội đồng Anh và hỗ trợ tài chính từ Đại học Fulbright Việt Nam.

