Gen Z hòa mình cùng loạt trò chơi tương tác, khoe vé "đu đưa" cùng Sơn Tùng M-TP, Phương Ly, HIEUTHUHAI…

Sự xuất hiện của Pháo, Phương Mỹ Chi, Obito, VSTRA trên sân khấu tổng duyệt càng khiến không khí tại concert đã nóng, càng thêm nóng.

Pháo đã có mặt từ sớm để thử mic

Pháo và Phương Mỹ chi cùng đứng trên sân khấu, màn collab hứa hẹn bùng cháy lắm đây!

Khu nghệ thuật đa trải nghiệm "Chọn trải nghiệm - Trọn chất TÔI", trên sân ký túc xá (KTX) A Đại học Quốc gia, TP.HCM chính thức mở cửa từ 16h chiều 24/11 và kéo dài tới 19h ngày 25/11. Từ sớm, hàng nghìn bạn trẻ đã xếp hàng dài bên ngoài để chờ tham gia các hoạt động thú vị, mở thẻ Flash 2in1 và nhận vé tham gia nhạc hội tối 25/11 với sự góp mặt của Sơn Tùng M-TP, Justatee, Phương Ly, HIEUTHUHAI, Pháo, DOUBLE2T, Phương Mỹ Chi, Obito, VSTRA, DJ KS.

"Em và các bạn đã có mặt ở đây từ sớm để trải nghiệm không gian khoe chất TÔI và mở thẻ Flash 2in1, nhận vé TPBank 2in1 Concert. Giờ bọn em đã có trong tay vé rồi, chuẩn bị "bung lụa" thôi", Anh Tú (20 tuổi, TP.HCM) vui vẻ nói.

Các bạn trẻ hào hứng khoe vé TPBank 2in1 Concert với sự góp mặt của Sơn Tùng M-TP, HIEUTHUHAI, DOUBLE2T…

TPBank 2in1 Concert là đêm nhạc của sự kết hợp chưa từng có, với sân khấu 2 trong 1 độc đáo, các màn trình diễn "collab" của 2 nghệ sỹ, 2 phong cách biểu diễn trong 1 tiết mục, được tạo nên bởi chính khán giả và Bank Tím

TPBank 2in1 Concert được đồng đạo diễn bởi các bạn trẻ và TPBank, trở thành nhạc hội Trọn trải nghiệm "Made by Bans và Bank Tím" được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Trong suốt một tháng qua, hàng nghìn bạn trẻ đã cùng Bank Tím lên ý tưởng cho các trải nghiệm tại sự kiện, ghép cặp nghệ sĩ, chọn bài hát, chọn sân khấu… thông qua tương tác và bình luận trên Facebook Fanpage của TPBank.

Được "góp sức" bởi TPBank và các bạn trẻ, TPBank 2in1 Concert hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc của âm nhạc và ánh sáng thật "chuẩn gu" dành cho các bạn trẻ, với những màn kết hợp song ca của các nghệ sĩ được yêu thích hàng đầu và những bản hit "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng như "Tây - Lai Pro" - Justatee, "Anh là ngoại lệ của em" - Phương Ly, "Đánh đổi" - Obito, "À Lôi" - DOUBLE2T… Đặc biệt, sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP hứa hẹn khiến TPBank 2in1 Concert bùng nổ, với các bài hit đình đám gửi tặng các bạn trẻ đúng dịp sinh nhật cộng đồng người hâm mộ Sơn Tùng M-TP - SKY.

Toàn bộ các màn trình diễn của nhạc hội TPBank 2in1 Concert sẽ được livestream trên Facebook Fanpage của TPBank, các nền tảng FPT Play, VieON, Kênh 14. Vì vậy, những bạn trẻ ở khắp mọi miền đất nước đều có thể "cháy hết mình" cùng thần tượng trong nhạc hội của TPBank.

Chuyến xe Team Tím "comeback" tại TPBank 2in1 Concert không quên mang theo game tương tác thú vị, những phần quà đẹp đỉnh và vẫn nhiệt tình hỗ trợ các bạn trẻ mở thẻ chỉ trong một "flash"

Nổi tiếng là ngân hàng dành cho giới trẻ, Bank Tím thể hiện sự thấu hiểu tâm lý, sở thích của Gen Z khi mang tới những trải nghiệm độc đáo tại khu trưng bày nghệ thuật và trải nghiệm cá nhân hóa với thẻ TPBank Visa Flash 2in1. Tại Sân KTX Khu A Đại học Quốc gia TP HCM, TPBank đã tạo ra một khu trải nghiệm nghệ thuật tương tác độc đáo mang tên "Chọn trải nghiệm, Trọn chất TÔI" với 7 không gian sáng tạo riêng biệt được lấy cảm hứng từ các thiết kế của bộ sưu tập thẻ đa năng Flash 2in1 vừa ra mắt. Không khiến Gen Z thất vọng, tại không gian nghệ thuật của TPBank, chỉ cần mở camera, bất cứ nơi đâu cũng là góc sống ảo đẹp mê ly dành riêng cho các bạn trẻ bùng "chất Tôi".

Các bạn trẻ còn bị thu hút bởi các hoạt động cá nhân hóa thú vị đậm chất Gen Z như ghé qua LiveBank 24/7, trải nghiệm in nickname tùy chọn trên chiếc thẻ Flash 2in1 - U Series mang đậm cá tính riêng, hay in chân dung của chính mình lên những chiếc thẻ Flash 2in1 – FreEGO Series độc bản. Với những bạn trẻ "tâm linh", series thẻ Ngũ hành sẽ là lựa chọn hoàn hảo với đủ 5 mệnh Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, hay dòng thẻ Tarot mang yếu tố may mắn lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường.

Thảo Ly (19 tuổi, TPHCM) hào hứng: "Không gian nghệ thuật TPBank tạo ra thực sự rất ấn tượng. Em đã mở một chiếc thẻ Flash 2in1 - FreEGO Series độc bản có in hình selfie của em trên đó, khỏi lo 'đụng hàng' với ai luôn".

Khu trải nghiệm Slogan mang phong cách neon sign kết hợp công nghệ chụp ảnh với AR Filter và chụp ảnh 360 độ với len fish-eye, đảm bảo cho ra những tấm hình sống ảo đẹp lung linh, bật cá tính

Tại khu nghệ thuật đa trải nghiệm "Chọn trải nghiệm - Trọn chất TÔI", TPBank sẽ ra mắt 3 mẫu thiết kế mới toanh của dòng thẻ Flash 2in1 gồm U Series - mang đậm cá tính riêng với nickname, FreEGO Series độc bản - với chân dung chính mình và Tarot Series - gửi gắm may mắn. Các bạn trẻ sẽ trở thành những người dẫn đầu sở hữu dòng thẻ khác biệt, lần đầu xuất hiện trên thị trường.

Hãy nhanh chân đến ngay khu trải nghiệm "Chọn trải nghiệm - Trọn chất TÔI" của TPBank 2in1 Concert tại sân KTX A Đại học Quốc gia, TP.HCM, để check - in, trải nghiệm mở thẻ trong 1 "flash" và nhận vé concert liền tay nhé!