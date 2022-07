Gen Z hào hứng trải nghiệm “Cake mạng” cùng ngân hàng số

Ngày 22/7 vừa qua, sự kiện MTV Showcase tháng 7 đã chính thức diễn ra tại Vạn Hạnh Mall (TP.HCM). Bên cạnh những giai điệu trẻ trung, đầy cảm xúc từ dàn ca sĩ tài năng Trương Thảo Nhi, Rtee, Ngô Lan Hương, Kayon và Timoji thì MTV Showcase còn "nổi bần bật" nhờ tràn ngập sắc hồng từ Ngân hàng số Cake by VPBank. Tại đây, sự kiện #PHẤT_LÊN_CÙNG_CAKE đã diễn ra với những phần quà hấp dẫn, mở màn cho một cuộc cách mạng trải nghiệm bùng nổ, đậm chất và dẫn đầu xu thế của Cake.



Sự kiện MTV Showcase và #PHẤT_LÊN_CÙNG_CAKE với nhiều phần quà hấp dẫn

Hàng loạt bạn trẻ đã hào hứng check in tại photo booth xịn sò của Cake, không thể thiếu màn chụp hình 360 độ ảo diệu. Đồng thời, mọi người cũng được trải nghiệm dịch vụ mở tài khoản Ngân hàng số Cake nhanh chóng, miễn phí chỉ trong vòng 2 phút và nhận được hàng loạt ưu đãi "khủng", lên tới 1.795.000đ trong tháng 7. Trực tiếp tham gia "cách mạng trải nghiệm" cùng Cake, các bạn trẻ còn nhận được nhiều phần quà hấp dẫn như áo, nón, sổ, ly nước, dây đeo để trở thành một "Caker" chuẩn chỉnh.

Nhiều bạn trẻ hào hứng tham gia trải nghiệm #PHẤT_LÊN_CÙNG_CAKE tại Vạn Hạnh mall

Đặc biệt, hai TikToker sở hữu hơn 300 trăm nghìn follower - Trang Shino và Hello Bữu đã ghé thăm sự kiện #PHẤT_LÊN_CÙNG_CAKE. Cả hai cũng tham gia check in tại photo booth độc đáo của Cake và chia sẻ clip ghi lại hành trình tham gia sự kiện trên kênh TikTok của mình.

Trang Shino diện đầm xanh lá khá nổi bật và còn mang theo chiếc thẻ Cake đồng màu với trang phục của mình. Cô nàng cho biết, bản thân đã sử dụng thẻ Cake từ lâu và cảm nhận thẻ Cake "siêu siêu" tiện, có tới 5 sắc màu khác nhau để lựa chọn. Là một Gen Z chính hiệu, Trang Shino không thể bỏ qua những tính năng của Cake như mở tài khoản 100% online, sử dụng số điện thoại là số tài khoản, còn được miễn phí trọn đời. TikToker đình đám tiết lộ, mình thường xuyên sử dụng Cake để di chuyển bằng ứng dụng Be cho rẻ bất kể mưa nắng. Tận hưởng hết mình tại sự kiện của Cake, Trang Shino còn khoe những món quà xinh xắn được tặng và khuyến khích mọi người mở thẻ "liền tay".

TikToker Trang Shino diện đầm xanh nổi bật cùng tấm thẻ Cake - "phụ kiện" không thể thiếu

TikToker Hello Bữu thì đem theo chiếc thẻ Cake màu vàng tươi của mình tới sự kiện #PHẤT_LÊN_CÙNG_CAKE, anh cũng chọn luôn chiếc áo vàng để chụp hình 360 độ tại photo booth. Anh chàng dí dỏm cho biết mình có mệnh "kiếm phong kim" nên sắc vàng của thẻ Cake mang lại may mắn khá nhiều. Hello Bữu còn tiết lộ, những khách hàng tham gia "cách mạng trải nghiệm" để có cơ hội "phất lên cùng Cake" sẽ nhận được hàng loạt ưu đãi. Theo Hello Bữu, hội Gen Z không nên bỏ lỡ sự kiện tương tự của Ngân hàng số Cake sẽ diễn ra vào ngày 6/8 tại SC Vivo City (TP.HCM) để có cơ hội trải nghiệm âm nhạc sôi động cũng như tính năng tiện dụng của Cake.

TikToker Hello Bữu chọn áo vàng đi cùng thẻ Cake vàng, cực điển trai khi check in tại photo booth của Cake

Qua sự kiện trẻ trung từ âm nhạc đến hình ảnh, thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia trải nghiệm, Ngân hàng số dành cho giới trẻ - Cake by VPBank một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu, kiến tạo nên một cuộc cách mạng trải nghiệm khác biệt trong lĩnh vực công nghệ tài chính - ngân hàng hiện nay. Với Cake, một cơ hội biết nắm bắt sẽ tạo nên một cuộc cách mạng khác biệt và dẫn đầu xu thế, nên ngay trong thời đại công nghệ số lên ngôi thì cơ hội "phất lên cùng Cake" đã tới.

Niềm vui của khách hàng khi mở thành công tài khoản ngân hàng số chỉ trong 2 phút

Sử dụng Ngân hàng số Cake by VPBank, hội Gen Z đã trở thành những người giương cao ngọn cờ dẫn đầu. Ngọn cờ ấy chính là tấm thẻ Cake đầy màu sắc, nói lên cá tính của người sở hữu để họ có thể "phất" ngay lên trong từng trải nghiệm đơn giản, tiện lợi với 2 phút mở tài khoản, 100% online bất cứ nơi đâu. Cake còn mang đến cơ hội "phất" lên trong từng sản phẩm tài chính tiện dụng, siêu lãi, siêu lời: Cake Super - sinh lời tự động 3.6%/năm; đầu tư cùng Cake từ 10k, tiết kiệm dễ dàng từ 100k… Đồng thời, Cake cũng mang đến nhiều chương trình ưu đãi, dễ dàng tham gia, phần thưởng bao la, đúng như câu nói "Cake đến tay ai, người ấy phất".

