Gen Z hào hứng “thử việc chạm nghề” cùng công nghệ và sáng tạo tại Open Z Đà Nẵng

Với mô hình hướng nghiệp thực tế mang tên "thử việc chạm nghề", sự kiện mang đến cơ hội để người trẻ trực tiếp trải nghiệm môi trường làm việc, khám phá năng lực bản thân và tìm hiểu xu hướng nghề nghiệp trong thời đại AI.

Đông đảo học sinh, sinh viên tham gia trải nghiệm tại sự kiện tổ chức ở 130 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng.

Khác với những ngày hội tuyển sinh truyền thống, Open Z 2026 được thiết kế như một không gian trải nghiệm đa chiều, nơi người tham gia có thể "nhập vai" vào nhiều lĩnh vực nghề nghiệp đang được quan tâm như thiết kế sáng tạo, marketing số và công nghệ mới.

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hơn 15 hoạt động trải nghiệm miễn phí, kết hợp giữa công nghệ, sáng tạo và định hướng nghề nghiệp. Người tham dự được khám phá bản thân thông qua các hoạt động như tarot, thần số học, sinh trắc vân tay, đồng thời thử sức với những tình huống mô phỏng công việc thực tế theo từng nhóm ngành.

Ở lĩnh vực sáng tạo, FPT Arena mang đến không gian trải nghiệm ngành Thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện với các hoạt động phối màu digital, sáng tạo hình ảnh và workshop xây dựng portfolio cá nhân. Qua đó, nhiều bạn trẻ có cơ hội hiểu rõ hơn về các hướng đi như thiết kế đồ họa, hoạt hình, dựng phim, UI/UX và truyền thông đa phương tiện.

Người trẻ hào hứng trải nghiệm các hoạt động thuộc nhóm ngành sáng tạo và marketing.

Trong khi đó, FPT Skillking giới thiệu ngành Marketing số ứng dụng AI thông qua khu vực Marcom Room cùng các tình huống thực chiến về xây dựng thương hiệu, phát triển nội dung số và phân tích hành vi khách hàng. Người tham gia cũng được tiếp cận cách AI đang hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hiệu quả marketing và truyền thông hiện đại.

Bên cạnh đó, sự kiện còn bố trí khu tư vấn 1-1, nơi học sinh, sinh viên được gặp trực tiếp đội ngũ giảng viên và chuyên gia để giải đáp thắc mắc về ngành học, lộ trình nghề nghiệp cũng như xu hướng việc làm trong thời đại AI. Trạm Gift Corner cũng thu hút đông đảo người tham gia với nhiều phần quà công nghệ và quà tặng độc quyền từ chương trình.

Đặc biệt, workshop "Từ Portfolio đến đi làm: Bạn còn thiếu gì để được nhận vào Agency?" mang đến những chia sẻ thực tế về kỹ năng, tư duy và hành trang cần thiết để người trẻ sẵn sàng bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo và truyền thông.

Các hoạt động tại phòng trải nghiệm công nghệ thu hút sự quan tâm lớn của người tham dự.

Ở nhóm ngành công nghệ, FPT Jetking thu hút sự quan tâm với chuỗi hoạt động về lập trình AI Agent như talkshow công nghệ, đấu cờ cùng robot, Software Room và các thử thách xử lý tình huống thực tế. Những trải nghiệm này giúp người tham dự hình dung rõ hơn về lập trình, hệ thống mạng, tự động hóa và xu hướng AI đang phát triển mạnh mẽ.

Đại diện Viện đào tạo quốc tế FPT cho biết, trong bối cảnh AI đang thay đổi cách doanh nghiệp vận hành và tuyển dụng, việc định hướng nghề nghiệp cho người trẻ cần gắn với trải nghiệm thực tế thay vì chỉ dừng ở lý thuyết. Người học cần hiểu rõ đặc thù công việc, yêu cầu kỹ năng cũng như xu hướng thị trường trước khi lựa chọn ngành học phù hợp.

Thông qua Open Z 2026, người tham gia không chỉ được vui chơi, trải nghiệm mà còn có thêm góc nhìn rõ ràng hơn về tương lai nghề nghiệp. Đây cũng là định hướng đào tạo của Viện đào tạo quốc tế FPT, như chú trọng thực hành, tích hợp AI và kết nối chặt chẽ với nhu cầu doanh nghiệp.

Viện đào tạo quốc tế FPT triển khai học bổng 2026 cho các ngành công nghệ và sáng tạo.

Năm 2026, Viện đào tạo quốc tế FPT triển khai nhiều chương trình học bổng và ưu đãi tuyển sinh với mức hỗ trợ lên tới 14 triệu đồng, cùng chính sách ưu đãi nhập học sớm dành cho các chuyên ngành công nghệ, sáng tạo và marketing số ứng dụng AI tại Hà Nội và Đà Nẵng.

Sau thành công tại Hà Nội, điểm dừng chân ở Đà Nẵng tiếp tục cho thấy sức hút của mô hình hướng nghiệp mới, nơi người trẻ được trực tiếp trải nghiệm để đưa ra lựa chọn đúng đắn cho hành trình nghề nghiệp trong tương lai.