Hội mê mua sắm đã có thể săn ưu đãi Black Friday sớm tại ACFC từ ngày 20/11 – 30/11. Chương trình quy tụ 16 thương hiệu quốc tế thuộc các nhóm thời trang, phụ kiện và phong cách sống với mức giảm giá lên đến 80%

Săn hàng hiệu ưu đãi đến 80% tại ACFC

Cuối năm là thời điểm nhiều người bắt đầu lên danh sách mua sắm, từ những món đồ cần bổ sung cho tủ quần áo, trang phục đi tiệc đến quà tặng dành cho người thân. Đây cũng là lúc các chương trình giảm giá được mong đợi, đặc biệt khi mùa Black Friday đang đến gần.

Năm nay, hội mê mua sắm có thể khởi động mùa săn sale sớm hơn với chương trình Black Friday 2026 của ACFC, diễn ra từ ngày 20/11 – 30/11. Chương trình mở màn với sự góp mặt của 16 thương hiệu quốc tế thuộc các lĩnh vực thời trang, phụ kiện và phong cách sống.

Tâm điểm của đợt mở màn là Levi’s, Calvin Klein, GAP, Armani Exchangevới mức giảm giá từ 50% đến 80%, đi kèm chương trình mua nhiều giảm nhiều. Đây cũng là mức ưu đãi nổi bật nhất trong đợt này. Bên cạnh đó, nhiều thương hiệu dành cho giới trẻ như New Era & Aape cùng các thương hiệu quen thuộc như Mango, Guess, Swarovski, hay Typo cũng mang đến các chương trình giảm giá riêng với mức ưu đãi lên đến 40% - 50%.

16 thương hiệu quốc tế cùng góp mặt, thêm nhiều lựa chọn cho hội mê thời trang

Trong giai đoạn đầu, ACFC quy tụ 16 thương hiệu gồm GAP, Calvin Klein, Swarovski, Cotton On, Levi’s, New Era, Armani Exchange, Mango, Guess, Aape, Banana Republic, DKNY, Sisley, Karl Lagerfeld, United Colors of Benetton và Typo.

Mỗi thương hiệu mang đến những lựa chọn riêng, trải rộng từ trang phục thường ngày, thời trang hiện đại đến phụ kiện và sản phẩm phong cách sống. GAP, Cotton On hay Levi’s là những cái tên quen thuộc với nhóm khách hàng yêu thích trang phục năng động. Trong khi đó, Calvin Klein, Mango, Banana Republic, DKNY, Guess và Armani Exchange đem đến thêm lựa chọn cho những ai muốn làm mới phong cách cá nhân.

Ở nhóm phụ kiện và phong cách sống, Swarovski, New Era và Typo cũng góp mặt, giúp danh sách mua sắm thêm đa dạng.

Lên lịch mua sắm, cập nhật ưu đãi trước khi ghé cửa hàng

Với thời gian triển khai từ ngày 20/11 – 30/11/2026, khách hàng có thể tranh thủ tham khảo các chương trình ưu đãi và lên danh sách những món đồ đang cần. Việc xác định trước thương hiệu yêu thích, tìm hiểu mức giảm và kiểm tra sản phẩm áp dụng cũng giúp quá trình mua sắm thuận tiện hơn.

Thông tin về chương trình, danh sách thương hiệu và hệ thống cửa hàng ACFC tham gia được cập nhật tại landing page chính thức: https://blackfriday.acfc.com.vn/.

Với 16 thương hiệu quốc tế góp mặt ngay trong đợt mở màn cùng mức ưu đãi lên đến 80%, Black Friday 2026 tại ACFC mang đến thêm một dịp mua sắm đáng chú ý trước mùa lễ hội cuối năm. Khách hàng có thể theo dõi thông tin trên landing page để chủ động lựa chọn địa điểm và thời gian ghé mua sắm.