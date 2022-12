Gặp cặp nhạc sĩ - rapper thú vị đang ở chung nhà: "Thế hệ của mình học được cách chấp nhận nhau và chấp nhận người khác"

Nhắc đến văn hoá Hip-hop, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến sự tự do, phóng khoáng. Tinh thần này thể hiện từ phong cách thời trang đến nội dung những bài hát, bài rap. Nhưng tự do đến mấy thì vẫn cần đặt trong một tập thể, một khuôn khổ để phát huy tính cộng đồng và đạt được mục tiêu.

Vậy 2 người trẻ tài năng như rapper Coldzy và nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc Pixel Neko (thường được gọi là Neko), những Gen Z chính hiệu sẽ giải quyết vấn đề này thế nào? Câu trả lời sẽ có ở tập 5 của series podcast Gen Z Okela cùng với sự dẫn dắt của host Lilthu.

Tập 5 Gen Z Okela đón 2 khách mời là Coldzy và NekoNeko

Tưởng rapper ngầu lắm nhưng ở chung thì dỗi nhau vì chuyện rửa bát

Không chỉ hợp tác trong âm nhạc, Coldzy và Neko còn có nhiều điểm tương đồng như cùng trẻ tuổi, cùng từ miền Bắc vào Nam lập nghiệp. Vì vậy mà không quá khó hiểu khi cả 2 còn đồng hành trong cuộc sống hàng ngày và ở chung một nhà.

Chia sẻ về trải nghiệm này, cả Coldzy và Neko đều thừa nhận thời gian đầu cũng có một chút lệch tông, lạc quẻ. Coldzy tiết lộ: “Neko rất ngăn nắp sạch sẽ. Kiểu đi về vất vali xuống đất thì sẽ kêu dẹp luôn. Còn mình khá lười nhưng nhờ ở chung với Neko mà học được sự gọn gàng”.

Về phần mình, Neko cũng nhận xét Coldzy ngoan, biết đúng sai. Anh chàng kể về người bạn cùng nhà: “Vì là mối quan hệ cộng sinh nên người này biết cái gì thì chỉ cho người còn lại, không biết gì thì hỏi. Mình hơi kỹ tính nên thỉnh thoảng cũng làm Coldzy khó chịu nhưng nhiều khi mình học được nhiều thứ hay ho từ bạn ấy”. Chuyện này cũng xảy ra tương tự với Coldzy, anh chàng được bổ trợ kiến thức và thử nghiệm những màu sắc âm nhạc mới khi ở chung với Neko.

Tuy nhiên giống như nhiều cặp đôi anh em bạn bè khác, Coldzy và Neko cũng có những tình huống tranh cãi nhỏ nhặt. “Gần đây có một câu chuyện là mình đang ngủ, Neko đi về thấy đống bát đũa chưa rửa nên mắng. Đang ngủ thiu thiu mà anh ấy um xùm hết bên tai nên mình cũng khó chịu nên quay ra ngồi máy tính. Neko đã rửa đống bát đó rồi nấu ăn tiếp và đi có việc. Lúc anh ấy đi, mình cũng xin lỗi rồi bảo để bát đũa mới ăn xong đó mình rửa cho và rửa thật. Có thế thôi” - Coldzy kể lại.

Để tự do làm điều mình muốn thì phải tôn trọng mọi điều của người khác

Nói rõ hơn về phong cách âm nhạc của mình, Coldzy cho biết mình thường làm nhạc theo hướng hơi gai góc một chút. Anh chàng tập trung lột tả nỗi buồn, những điều ở sâu thẳm bên trong tâm hồn mình hoặc người khác và hướng đi này có phần hơi trái ngược với Neko.

Khi host Lilthu thắc mắc rằng có phải rapper thường khó nói cảm xúc thật của mình với mọi người nên mới đem gửi gắm vào bài hát, Coldzy giải thích: “Thật ra chính việc mình dùng từ ngữ để diễn tả cảm xúc khi rap đã giúp mình viết và nói cảm xúc dễ dàng hơn. Chẳng lẽ mình muốn lột tả cảm xúc với ai cũng phải gõ, viết ra trên tin nhắn hay giấy? Nói chung mình học được cách nói cảm xúc của mình nhờ rap”.

Về định kiến con trai phải mạnh mẽ, không để mọi người thấy sự mềm yếu của mình, Neko thẳng thắn bày tỏ: “Mình thấy đó là tiêu chuẩn xã hội ngày xưa, rằng đàn ông không được yếu đuối, thế này thế kia. Bây giờ Coldzy đứng lên show tất cả những cái ấy vào trong âm nhạc để cho mọi người để cho tất cả mọi người đánh giá, sẵn sàng hy sinh bản thân để sống thật. Mình biết Coldzy sợ nhưng tất cả những người khác cùng thế hệ cũng đang theo dõi, nghe nhạc của Coldzy. Coldzy làm thế được thì tại sao mình không làm được?”.

Không chỉ Coldzy, Neko mà nhiều người trẻ cùng thế hệ cũng đang cố gắng làm điều này. Từ vị trí một người trẻ như vậy, Neko cho biết:“Gen Z không quan tâm quá nhiều về mọi thứ, không bị áp lực về sự chấp nhận của người khác như những thế hệ trước. Thế hệ của mình học được cách chấp nhận nhau và hiểu rằng muốn được người khác chấp nhận thì mình phải chấp nhận người khác trước. Nếu mọi người tôn trọng người khác và làm thứ mình thích thì tất cả đều tự do hơn”.

Thế nhưng người đồng hành của chương trình cũng nhanh chóng đặt ra vấn đề làm thế nào để cân bằng được tự do và không làm ảnh hưởng đến người khác. Trả lời câu hỏi này, Neko nói: “Mình nghĩ là không thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Dù mình có cố làm đúng ý tất cả thì kiểu gì cũng có người không thích và cảm thấy phật ý. Dù mình chỉ thể hiện sự tự do, tôn trọng tất cả mọi người, không muốn làm hại ai, chỉ muốn mang lại những thứ tích cực, tốt đẹp. Khi mình sống như thế thì mình có thể thu hút những người cùng tần sóng với mình”.

“Còn những người mà mình làm gì họ cũng phật ý thì họ sẽ tự động tách mình ra. Tất nhiên họ có thể tiếp tục nói, tiếp tục không ưa mình nhưng đó là cuộc sống và mình phải chấp nhận. Tại sao phải bỏ thời gian cho người không muốn hiểu những thứ tích cực, tốt đẹp mà mình đang cố gắng truyền tải? Họ không đồng ý với việc đó thì mình không phải bỏ sức thuyết phục” - Neko nói thêm.

Một vấn đề khác mà không riêng Coldzy hay Neko, bất kỳ nghệ sĩ nào cũng phải cân bằng là sáng tạo tự do và sáng tạo trong khuôn khổ.

Với Coldzy, cả 2 thứ đều khó như nhau. Khi viết nhạc cho khách hàng, họ phải cân bằng cá tính của nghệ sĩ và mục đích của nhãn hàng. Với Neko, khi không có sự tự do thì không được gọi là sáng tạo nghệ thuật. “Mình phải suy nghĩ về tính hiệu quả thì mình gọi đó là sản phẩm chứ không phải là tác phẩm. Sáng tác tự do cho bản thân là vui nhất, đó là lý do tại sao mình lại trở thành nghệ sĩ” - Neko tâm sự.

Thích là nhích nhưng phải có trách nhiệm với bản thân và người xung quanh

Việc chuyển môi trường sống vào TP.HCM đã phần nào thay đổi Neko lẫn Coldzy theo hướng tích cực hơn. Neko bớt nhút nhát và Coldzy có trách nhiệm hơn.

Bên cạnh đó, đây cũng là quyết định đem đến nhiều cơ hội để cả 2 phát triển hơn trong công việc, được làm điều mình thích và thích điều mình làm. Coldzy cho biết:“Công việc nào cũng có áp lực riêng, kể cả việc mình thích. Nếu cảm thấy nản, không muốn tiếp tục nữa thì mình sẽ nghĩ về lý do khiến mình bắt đầu”.

“Nếu 1 ngày mình cảm thấy không yêu thích công việc nữa thì mình sẽ ngừng. Mình không thể nào sống như thế được. Mình phải tìm cách để yêu thích nó lại” - Neko bày tỏ quan điểm và nhận được sự đồng tình của Coldzy.

Chia sẻ rõ hơn về cách tìm lại tình yêu với công việc, Neko bắt đầu từ những thứ từng yêu thích như sản phẩm đầu tiên dù bây giờ thấy nó không quá hay, quá tự hào nữa. Tuy nhiên khi nghe lại, Neko cảm nhận được những suy nghĩ của mình trước đây, niềm vui khi làm sản phẩm. Có thể việc này không giúp được gì về mặt chuyên môn nhưng củng cố tinh thần anh chàng thêm vững chắc.

Bản thân Neko khi đến với âm nhạc chỉ đơn giản là làm cho vui. Đến khi thực sự nghiêm túc và coi nó như một công việc thì anh chàng đã đặt ra mục tiêu cho mình: “Lúc đó ngây thơ lắm, mục tiêu là thống trị V-pop. Bây giờ thì mình đã thay đổi mục tiêu cho phù hợp với tư duy sống và tư duy âm nhạc của mình. Thống trị V-pop không đơn giản như kiểu mình thích thì mình làm mà cần phải hy sinh nhiều thứ. Đôi khi đó là những thứ mình không muốn hy sinh nên giờ chỉ cần hạnh phúc khi làm nhạc là được” .

Gen Z hay bị FOMO

(FOMO - Fear of missing out là hiệu ứng tâm lý của những người sợ bỏ lỡ cơ hội khi đứng ngoài trào lưu của đám đông).

Điều Neko cảm thấy ổn nhất là có những người tuyệt vời ở xung quanh như bạn bè hay ho thú vị, sếp và quản lý tốt. Sau đó là có không gian sống ưng ý và cuối cùng là có những dự định, kế hoạch tương lai rõ ràng. Coldzy cũng giống Neko ở điều đầu tiên, ngoài ra chuyện tình yêu của anh chàng rất ổn và đang có nhiều đam mê, nhiệt huyết với âm nhạc.

Ngược lại, cả Coldzy và Neko đều có những điều chưa ổn trong cuộc sống của mình.

Gần đây Coldzy đang chú ý đến vấn đề sức khỏe, sự minh mẫn và tỉnh táo. Anh chàng tìm sự cân bằng giữa làm và nghỉ, muốn có lịch sinh hoạt hợp lý, không thức khuya dậy muộn hay làm việc xuyên đêm. Ngoài ra anh chàng muốn có thêm thời gian cho gia đình và người thân, thật sự quan tâm đến những gì đang diễn ra trong cuộc sống của họ. Và cuối cùng, rapper muốn học thêm nhạc lý và các kiến thức chuyên môn.

Với Neko, điều chưa ổn nhất là vì ham vui, ham việc mà nhiều khi anh chàng không quan tâm đến sức khỏe. Vấn đề thời gian cũng khiến Neko đau đầu: “Mình đang rất cố gắng để quản lý thời gian 1 cách khoa học nhưng nó vẫn đang rất lộn xộn. Mình muốn chơi, muốn làm, muốn kiếm tiền, muốn có thời gian cho anh em bạn bè và bản thân. Nếu tập trung vào một thứ quá thì mình sợ bỏ lỡ những thứ còn lại. Mình cảm thấy Gen Z như mình hay mắc bệnh FOMO”.

Khi cảm thấy stress, kiệt sức, mất kết nối,... Neko dành thời gian cho bản thân, làm những việc nho nhỏ, tận hưởng những điều nhỏ bé để được kéo tâm trạng một cách từ từ: “Gần đây mình thấy nhiều bạn chọn cách tắt tất cả mọi thứ, không dùng MXH nhiều nữa. Mình từng có một tình huống là bị mất các tài khoản MXH. Dù rất buồn nhưng 1 tháng không dùng MXH khiến mình cảm thấy tự do, không phải check mọi thứ mà chỉ cần dành thời gian cho những người quan trọng với mình”.

Cuối cùng, host Lilthu đề nghị 2 nhân vật chính định nghĩa lại sự thành công theo cách của mình và mỗi người có một cách khác nhau.

“Đối với mình, thành công là có những người tin tưởng mình và những người để mình tin tưởng” - Coldzy cho biết.

Còn Neko tiết lộ: “Với mình sự thành công chỉ là cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày, cảm thấy ‘Oke! Hôm nay lại là 1 ngày hạnh phúc’ mỗi sáng. Mình phấn đấu để có sự hạnh phúc đó từ lúc thức dậy. Và mình đang dần dần thành công hơn là hạnh phúc hơn”.

Tạm kết

Ngày càng có nhiều người trẻ thể hiện tài năng và đạt được những thành công nhất định trên con đường khẳng định mình. Tuy nhiên mỗi người lại có một cách chứng minh bản thân khác nhau. Với Neko và Coldzy, đó chính là tinh thần “Tự do” và tính cách chủ động “Thích là nhích”. Nhờ vậy họ đã dám trải nghiệm những điều mới và chinh phục các khó khăn để đạt được kết quả như hiện tại.