Gặp cảnh Doãn Hải My chăm Văn Hậu cực tình giữa quán cafe gần căn biệt thự chục tỷ của gia đình đang xây dựng

Mới đây, vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My nhận về nhiều sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam với khoảnh khắc cực tình cảm giữa quán cafe. Trong video, khi Văn Hậu và Hải My hẹn hò ở khu vực gần nhà mới của cặp đôi. Cả hai cùng xem nội dung trên điện thoại và cười vui vẻ. Có lúc Doãn Hải My còn cầm đồ uống đến tận miệng cho Văn Hậu uống thử. Còn khi ở nhà, nàng tiểu thư Hà thành cũng tự tay đút đồ ăn cho chồng.

Có thể thấy, trong thời gian Văn Hậu phải xa sân cỏ vì chấn thương dai dẳng chưa rõ thời gian hồi phục, anh được bà xã Doãn Hải My chăm sóc chu đáo từ miếng ăn đến thức uống. Cũng qua những khoảnh khắc đời thường mà Doãn Hải My ghi lại, người hâm mộ có thêm những hình ảnh về chàng hậu vệ xuất sắc một thời của ĐT Việt Nam, sau hơn 1 năm nghỉ vì chấn thương khiến fan nuối tiếc.

Doãn Hải My chăm Văn Hậu cực kĩ

Một tháng trước, vợ chồng Đoàn Văn Hậu tung ra bản thiết kế 3D của cặp biệt thự mới tinh của gia đình nằm ở một khu đô thị nổi tiếng, nằm gần nơi CLB chủ quản của Văn Hậu - Công an Hà Nội đóng quân. Theo thiết kế, biệt thự mới nhà Văn Hậu và Hải My có 4 tầng, theo phong cách hiện đại và tông màu kem ấm, rộng 90m2. Căn biệt thự này được khởi công từ năm ngoái và dự kiến hoàn tất việc thi công trong năm 2025.

Thời gian gần đây, Văn Hậu và Hải My thường xuyên check-in ở gần căn biệt thự mới của gia đình, vừa kết hợp giám sát công trình, vừa hẹn hò cùng nhau cực tình tứ.

Một phần thiết kế căn nhà mới của Văn Hậu - Hải My