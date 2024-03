Gần trưa, giá vàng SJC và vàng nhẫn biến động ngược chiều

Lúc 10 giờ ngày 15-3, giá vàng SJC được Công ty SJC niêm yết mua vào 79,3 triệu đồng/lượng, bán ra 81,3 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Công ty PNJ báo giá vàng SJC mua vào 79,5 triệu đồng/lượng, bán ra 81,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K lại tăng tiếp, khi được doanh nghiệp giao dịch mua vào 67,7 triệu đồng/lượng, bán ra 68,95 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn sáng nay tăng tiếp lên sát 69 triệu đồng/lượng

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn Thăng Long mua vào 68,12 triệu đồng/lượng, bán ra 69,42 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng nhẫn 24K của các thương hiệu khác.



Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng trong khi chênh lệch giá mua – bán vàng nhẫn cũng lên tới 1,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giảm trở lại và đang được giao dịch quanh 2.163 USD/ounce (tương đương 65 triệu đồng/lượng).

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng giá vàng thế giới sẽ khó tăng mạnh trong ngắn hạn khi một số thông tin vĩ mô về kinh tế Mỹ vẫn đang tích cực. Điều này kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm cắt giảm lãi suất, gây áp lực giảm giá vàng.

Hiện giá vàng thế giới đang thấp hơn vàng nhẫn khoảng 4 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng SJC khoảng 16,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, giá USD ở các ngân hàng thương mại tăng trở lại vào sáng nay. Vietcombank báo giá USD mua vào 24.570 đồng/USD, bán ra 24.910 đồng/USD, tăng 40 đồng mỗi USD so với hôm qua.

Trên thị trường tự do, giá USD hạ nhiệt so với những hôm trước khi được mua vào 25.480 đồng/USD, bán ra 25.560 đồng/USD, thấp hơn 100 USD so với vùng đỉnh 25.700 đồng những ngày trước.