Gần nửa triệu đồng/nải chuối xanh ngoài chợ dịp giáp Tết, người dân Hà Nội đổ xô đến nơi này tìm mua

Theo ghi nhận tại một số chợ dân sinh ở khu vực quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng,... các mặt hàng phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán năm nay khá phong phú. Một số loại hoa quả không thể thiếu trong mâm ngũ quả ngày Tết như chuối xanh, phật thủ, bưởi, bòng cũng được người dân tìm mua rất nhiều.

Tuy nhiên, riêng mặt hàng chuối xanh lại có mức giá khá "chát", dao động từ 20.000 - 25.000 ngàn đồng cho một quả, tương đương với ít nhất từ 380.000 ngàn đồng cho một nải 19 quả loại đẹp. Thậm chí, những nải chuối to, nhiều quả, mã đẹp và có số quả lẻ còn được tiểu thương bán với giá từ 450.000 - 500.000 đồng/nải.

Giá chuối xanh ngày Tết được rao bán với giá rất cao

Một số tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân chia sẻ, do miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 3 (Yagi) cùng tình trạng ngập lụt kéo dài nên diện tích trồng chuối bị thu hẹp đáng kể. Giá chuối xanh cũng vì thế mà bị đẩy lên cao nên họ buộc phải bán đắt thì mới có lãi.

Bà Hằng (Cầu Giấy) cho biết: "Tôi đi chợ mua chuối thắp hương Tết, thấy những nải có số quả lẻ, màu sắc đẹp, còn nguyên râu giá gần 500.000 ngàn đồng nên đành chọn tạm loại khác rẻ hơn. Tôi chấp nhận mua nải số chẵn, hình thức không được bắt mắt lắm nhưng giá chỉ khoảng 10.000 đồng/quả. Một nải cũng chỉ khoảng 180.000 đồng".

Chuối là mặt hàng không thể thiếu mỗi mùa Tết

Cùng với đó là các loại hoa quả khác như dưa hấu, phật thủ

Theo quan sát, chuối xanh năm nay không khan hiếm. Tại các khu chợ truyền thống và các tuyến phố có họp chợ, chuối xanh được bày bán rất nhiều. Giá cả dao dộng tuỳ theo mẫu mã, nhưng nhìn chung đều đắt gấp 2-3 lần so với mọi năm.

Ngoài ra, để đa dạng sự lựa chọn cho người dân, các tiểu thương cũng bày bán rất nhiều loại hoa quả khác phục vụ riêng cho dịp Tết Nguyên Đán. Bưởi thờ năm nay có giá khá dễ chịu, không tăng mạnh như chuối xanh. Quả bưởi thờ cỡ lớn, mã đẹp có giá từ 120.000 - 150.000 đồng/quả, cỡ nhỏ chỉ 40.000 đồng/quả.

Các mặt hàng hoa quả để thắp hương rất đa dạng

Bên cạnh việc ghé tới các chợ dân sinh, nhiều người dân đã lựa chọn mua sắm hoa quả Tết và chuối xanh để bày biện mâm ngũ quả tại các siêu thị lớn trên địa bàn thành phố. Theo ghi nhận, chuối xanh tại siêu thị có giá khoảng 38.000 ngàn đồng/kg. Mỗi nải chuối từ 15 - 30 quả có giá từ 76.000 - 300.000 ngàn đồng tuỳ theo kích cỡ và số cân thực tế.

Chuối xanh cũng được bày bán trong siêu thị

Anh Hưng (Ba Đình) cảm thấy bất ngờ khi giá chuối xanh tại siêu thị khá bình ổn so với ngoài thị trường: “Khi nghe báo giá gần 500.000 đồng/nải chuối tại chợ truyền thống gần nhà, tôi rất ngạc nhiên vì không nghĩ giá chuối xanh năm nay lại tăng mạnh đến thế. Tôi thử ghé siêu thị tham khảo thì thấy mức giá rẻ hơn, tuy nhiên cũng ít lựa chọn về mẫu mã hơn so với ở chợ. Nhưng nếu may mắn tới sớm thì vẫn có thể chọn được nải lẻ như ý muốn".