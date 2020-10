Gần 60 "dân chơi" dương tính với ma tuý trong nhiều khách sạn, phòng thu âm ở Sài Gòn

Ngày 13/10, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý với gần 60 "dân chơi" dương tính với chất ma tuý trong nhiều khách sạn và phòng thu âm tại khu vực.



Nhóm "dân chơi" tại cơ quan công an

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, trinh sát Công an quận Bình Tân đã tiến hành kiểm tra hành chính với 6 khách sạn ở phường Bình Hưng Hòa B và phường Bình Trị Đông B. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 37 "dân chơi" có biểu hiện nghi vấn sử dụng chất ma tuý.

Công an kiểm tra nhiều khách sạn và phòng thu âm ở quận Bình Tân

Hiện trường, công an thu giữ nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma tuý. Công an đã lập biên bản đưa nhóm "dân chơi" cùng tang vật về trụ sở để làm việc. Qua kiểm tra, công an phát hiện có 31 "dân chơi" dương tính với chất ma tuý.

Trước đó, tối 10/10 và rạng sáng 11/10, trinh sát Công an quận Bình Tân đã tiến hành kiểm tra hành chính với 5 khách sạn và 1 phòng thu âm ở khu vực. Qua kiểm tra, công an phát hiện 37 "dân chơi" có dấu hiệu sử dụng ma tuý và nhiều tang vật sử dụng ma tuý.

Công an đã đưa nhóm người này cùng tang vật về trụ sở làm việc. Qua test nhanh, công an phát hiện 25 "dân chơi" dương tính với chất ma tuý. Ngoài ra, có 1 người trong nhóm này bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.