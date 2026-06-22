Gần 50 y bác sĩ nghẹn ngào nhìn chàng trai 25 tuổi ra đi sau cuộc vui xem bóng đá

Gần 50 y bác sĩ nỗ lực giành giật sự sống cho nam thanh niên 25 tuổi bị tai nạn giao thông trong nhiều giờ, nhưng phép màu cuối cùng không xảy ra.

Bác sĩ Mai Văn Lực (Khoa Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E) cho biết, khoảng 6h20 sáng 21/6, xe cấp cứu 115 đưa một nam thanh niên 25 tuổi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng do tai nạn giao thông .

Theo người đi cùng, trước đó nhóm bạn vừa tụ tập xem bóng đá. Sau cuộc vui có sử dụng rượu bia, nam thanh niên không may gặp nạn trên đường trở về nhà.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ xác định đây là trường hợp nguy kịch. Hệ thống báo động đỏ toàn viện lập tức được kích hoạt, huy động nhiều chuyên khoa phối hợp cấp cứu. Tuy nhiên, trong lúc đội ngũ y tế khẩn trương chuẩn bị các biện pháp can thiệp chuyên sâu, bệnh nhân bất ngờ rơi vào tình trạng ngừng tim.

Các y bác sĩ đã nỗ lực giành giật sự sống cho nam thanh niên 25 tuổi bị tai nạn giao thông nhưng không qua khỏi.

Các bác sĩ, điều dưỡng liên tục ép tim, hồi sức tích cực, gần 50 nhân viên y tế tham gia cuộc cấp cứu. Hàng loạt phương tiện, thiết bị hiện đại được huy động tối đa với hy vọng níu giữ sự sống cho chàng trai trẻ. Từng phút trôi qua là từng nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y tế.

"Tất cả đều cố gắng hết sức. Từ điều dưỡng, bác sĩ gây mê, bác sĩ hồi sức đến các phẫu thuật viên, ai cũng chỉ có một mong muốn là kéo em ấy trở về", bác sĩ Lực chia sẻ.

Tuy nhiên, dù dốc toàn lực, phép màu cuối cùng vẫn không xảy ra. Sự ra đi của nam thanh niên ở tuổi 25 không chỉ để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình mà còn trở thành nỗi day dứt đối với những người trực tiếp tham gia cấp cứu.

Từ câu chuyện của nam thanh niên 25 tuổi, bác sĩ Mai Văn Lực mong muốn gửi đi một thông điệp cảnh báo tới cộng đồng, đặc biệt trong mùa bóng đá - thời điểm nhiều người thường tụ tập bạn bè, ăn uống và sử dụng rượu bia.

Theo bác sĩ, việc gặp gỡ, cổ vũ thể thao hay nâng ly cùng bạn bè là nhu cầu bình thường trong cuộc sống. Tuy nhiên, mọi cuộc vui đều cần đi kèm với trách nhiệm.

"Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, nhưng sinh mạng thì chỉ có một", bác sĩ nhấn mạnh.

Ông khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia. Nếu không còn đủ tỉnh táo, hãy lựa chọn những phương án an toàn hơn như gọi taxi, xe công nghệ hoặc nhờ người thân, bạn bè đưa về.

Bởi phía sau mỗi tay lái không chỉ là tính mạng của chính mình, mà còn là hạnh phúc của cha mẹ, vợ con và những người thân yêu đang ngóng đợi ở nhà.

"Đừng để một phút ngẫu hứng trên bàn tiệc biến thành nỗi ân hận không thể bù đắp cho những người ở lại. Hãy yêu thể thao và tận hưởng niềm vui một cách trách nhiệm, bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng", bác sĩ Lực nhắn gửi.