Gần 400.000 người mắc ung thư mỗi năm tại Anh

Một người Anh theo dõi Vương Phi Kate công bố bị mắc ung thư (Ảnh: Euronews)

Việc Vua Charles III và Vương phi Kate Middleton bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư làm gia tăng sự tò mò của công chúng đối với tỉ lệ mắc căn bệnh này tại nước Anh .

Tờ Guardian dẫn thông báo từ báo cáo Macmillan Cancer Support mới đây nhất cho thấy, có khoảng 393.000 người ở Anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư mỗi năm.

Theo số liệu của Cancer Research UK, một nửa số người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ở Anh có thể sống thêm ít nhất 10 năm sau khi chẩn đoán, nhưng tỷ lệ này thay đổi đối với từng loại ung thư. Cũng theo báo cáo này, mỗi năm có khoảng 167.000 người chết vì ung thư ở Anh. Tổ chức từ thiện trên cho biết trên trang web của mình rằng vào năm 2021, 1/4 số ca tử vong tại Anh do bệnh tật là do ung thư.

Nghiên cứu cho thấy ngày càng có nhiều người trung niên tại "xứ sở sương mù" mắc bệnh ung thư nhưng lại có ít người tử vong vì căn bệnh này hơn nhờ phát hiện sớm và điều trị tích cực.

Số ca mắc ung thư tại Anh có xu hướng tăng nhưng tỷ lệ tử vong vì căn bệnh này lại đang giảm nhờ phát hiện sớm và điều trị tích cực. (Ảnh minh họa: UCI)

Theo Cancer Research UK (CRUK), các trường hợp mắc bệnh ung thư ở nhóm tuổi 35 - 69 tuổi đã gia tăng từ năm 1993 đến năm 2018. Tuy nhiên, số nam và nữ tử vong vì căn bệnh này lần lượt giảm 37% và 33% trong 25 năm qua. Ngoài ra, tỷ lệ tử vong chung do ung thư ở những người trung niên đã giảm trong những năm gần đây. Đơn cử như: tỷ lệ tử vong ở phụ nữ do ung thư cổ tử cung đã giảm 54,3%, nhờ việc sử dụng rộng rãi vaccine ngừa virus HPV và việc sàng lọc được cải thiện đáng kể đã giúp "ngăn ngừa ung thư và ngăn chặn căn bệnh này". Tương tự, tỷ lệ tử vong vì ung thư phổi, căn bệnh ung thư gây tử vong lớn nhất ở Anh, giảm 53,2% ở nam giới và 20,7% ở phụ nữ nhờ ít người hút thuốc hơn. Tỷ lệ tử vong do ung thư vú và ung thư ruột cũng giảm.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhận thấy số lượng bệnh nhân ung thư trong độ tuổi trung niên đã tăng 57% ở nam giới và 48% ở phụ nữ, phần lớn do sự gia tăng ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú, những bệnh ung thư phổ biến nhất ở nam và nữ.

Đặc biệt, thừa cân và béo phì được công nhận là nguyên nhân gây ra 13 dạng bệnh ung thư, bao gồm ung thư gan và thận. Tiến sĩ Helen Croker, trợ lý giám đốc chính sách và nghiên cứu tại Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới, đã kêu gọi các Bộ trưởng thực hiện các chính sách nhằm giảm tỷ lệ béo phì cao ở Anh.