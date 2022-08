Gần 4.000 người tham dự buổi tọa đàm về Lòng Biết Ơn của Tiến sĩ Geshe Michael

Thầy Geshe Michael Roach cùng gần 2.000 học viên Offline tại buổi Tọa đàm

Ngày 12/08/2022, Tiến sĩ Geshe Michael Roach cùng đội ngũ DCI toàn cầu đã có buổi chia sẻ về cách kết nối mọi mối quan hệ xung quanh, kiến tạo sự an nhiên trong tâm trí thông qua lòng biết ơn với Tọa đàm "Năng Đoạn Kim Cương Toàn Cầu Cấp độ 12". Chương trình thu hút 2.000 học viên tham dự Offline & 2.000 học viên tham dự qua nền tảng Zoom Online.



Đây là sự kiện nằm trong chuỗi chương trình Năng đoạn Kim Cương 12 cấp độ với tên gọi "Nghệ thuật của lòng biết ơn" do đích thân Thầy Michael Roach trực tiếp biên soạn, giảng dạy & được tổ chức bởi Công ty Cổ phần DCI Việt Nam. Điểm đặc biệt của chương trình này là được tổ chức OFFLINE lần đầu tiên và duy nhất trên toàn cầu dưới sự giảng dạy trực tiếp bởi Thầy Michael Roach.

Song song với Offline, trên nền tảng Zoom Online cũng có hơn 2.000 học viên tham dự Tọa đàm để lắng nghe những chia sẻ của Thầy Geshe Michael Roach

Vẫn giữ vẻ ngoài hài hước, nhẹ nhàng và thông thái như lần đầu tới Việt Nam, Tiến sĩ Michael Roach đã mang đến những câu chuyện, những kiến thức sâu sắc đầy triết lý. Ông đã đưa những giá trị của Năng Đoạn Kim Cương đến gần hơn với người Việt Nam. Tiến sĩ Geshe Michael Roach cũng chính là người truyền cảm hứng cho Thầy Nguyễn Công Bình, mang đến cho Thầy Bình khát vọng lan tỏa những giá trị tốt đẹp này đến với người dân Việt Nam.



Buổi tọa đàm lần này được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Grand Palace (Tp.HCM). Tại đây, Thầy Michael Roach đưa ra những giải pháp giúp bạn sở hữu những mối quan hệ chất lượng, thắp sáng tâm trí duy trì trạng thái tích cực cho cuộc sống thông qua lòng biết ơn.

Khán phòng đã chật chỗ với sự tham gia đầy nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng của gần 2.000 quý Anh/Chị học viên

Thầy cũng cung cấp cho người học bộ 12 công cụ quy tụ những giá trị tinh túy có trong chương trình Năng Đoạn Kim Cương Toàn Cầu Cấp độ 12 để biết cách áp dụng lòng biết ơn vào thực tiễn để có sự nghiệp thành công và cuộc sống hạnh phúc.



Thầy cho rằng: "Lòng biết ơn chính là nền tảng của mọi sự thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Đặc biệt, lòng biết ơn của chúng ta đến đâu thì lãnh thổ của chính mình sẽ rộng đến đó". Bất luận trong cuộc sống hay công việc, lòng biết ơn sẽ giúp bạn xua tan những hiềm khích, đau khổ, đố kị, ghen ghét. Biết ơn chính là ngọn nguồn của niềm vui sống. Khi ta sống với lòng biết ơn cuộc đời, ắt hẳn cuộc đời sẽ đền đáp hạnh phúc trở lại với mỗi chúng ta.

Ông Nguyễn Công Bình - Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần DCI Việt Nam chia sẻ & giao lưu cùng đội ngũ giảng viên DCI Toàn Cầu

Tiến sĩ Michael Roach từng tu ở Tây Tạng và đạt được danh vị Geshe (Tiến sĩ) nhưng chính thầy giáo lại yêu cầu ông trở về New York với 5 USD để tạo ra một triệu USD trong một năm. Ông đã sử dụng những nguyên lý trong cuốn kinh "Năng Đoạn Kim Cương" như một bản phác thảo kế hoạch kinh doanh. Chỉ vài năm sau, ông đã gây dựng thành công Công ty Andin International, kinh doanh kim cương và đá quý với doanh thu mỗi năm 100 triệu USD. Đến khi Warren Buffett mua lại, doanh nghiệp này đã có doanh thu 250 triệu USD mỗi năm.



Ông là tác giả của những quyển sách nổi tiếng: Quản lý nghiệp, Nghiệp tình yêu… và Năng Đoạn Kim Cương xuất bản bởi công ty Doubleday, kể về câu chuyện ông đã sử dụng trí tuệ cổ xưa của Tây Tạng để biến Andin thành một trong những công ty phát triển nhanh nhất trong lịch sử New York. Đây là một trong những cuốn sách về kinh doanh bán chạy nhất, được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ, với hơn 3 triệu bản được bán ra tại 35 quốc gia.

Phần chia sẻ của Tiến sĩ Geshe Michael Roach tuy ngắn nhưng lại ấn tượng với người nghe bởi những câu chuyện đời thực, gần gũi với triết lý Nhân - Quả mà ông cha ta thường dạy. Nhiều người đến tham dự từng học Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 và đã áp dụng những công thức của thầy thành công vào cuộc sống. Đồng thời, đây cũng là một dấu ấn vang dội của Cộng đồng học viên DCI Việt Nam trên hành trình lan tỏa sự tử tế cùng triết lý "Give What You Want - Trao đi điều bạn muốn".

Tiến sĩ Geshe Michael Roach kí tặng sách & giao lưu với các học viên tại buổi Tọa Đàm

Để tham khảo toàn bộ các chương trình đào tạo của DCI Việt Nam, vui lòng truy cập website: www.dci.edu.vn