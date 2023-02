Gần 30 tuổi vẫn chưa biết cảm giác nhận quà Valentine là gì

Nếu ai đang có một mối quan hệ yêu đương ngọt ngào, hẳn sẽ rất mong chờ đến ngày Valentine. Bởi đối với những cặp đôi, đây là dịp để thể hiện tình cảm, suy nghĩ làm gì thật lãng mạn cho người mình yêu. Tuy nhiên đối lập với hội có người yêu, nhiều người đã trải qua biết bao nhiêu cái xuân xanh vẫn cô đơn lẻ bóng, chưa từng được tặng socola chỉ mong ngày 14/2 này trôi qua thật nhanh.

Hỏi có chạnh lòng hay tủi thân trong ngày tình yêu không, hội độc thân đều thừa nhận là có. Thế nhưng cuộc sống hiện đại khiến suy nghĩ của nhiều người cũng thoải mái và cởi mở hơn. Không nhất thiết phải có người yêu mới cảm thấy hạnh phúc vì hoa cũng có thể tự mua được, socola cũng có thể tự tặng bản thân được.

Gần 30 cái xuân xanh vẫn không biết nhận quà Valentine là gì

Thu Phương (28 tuổi) hiện đang là nhân viên ngân hàng cho biết lâu nay, cô chưa từng trải qua một mối tình nghiêm túc nào. Do vậy, mỗi dịp lễ Tết, ngày đặc biệt hay ngày Valentine, cô thường ở nhà, rủ bạn bè đi du lịch hoặc tự đi chơi một mình. Thu Phương chia sẻ, một phần do công việc bận rộn nên không có nhiều thời gian để yêu đương, một phần do chưa may mắn tìm được người phù hợp.

Ảnh minh hoạ: Pinterest

“Mình không hẳn là người chủ động chọn cô đơn, mà cô đơn tìm đến mình. Các mối quan hệ của mình đều dừng lại ở mức tìm hiểu, chưa đi đến đâu, lúc nào cũng dang dở. Nhiều lần như vậy quá khiến mình cũng quen với việc độc thân, làm mọi thứ một mình. Mình cũng không vội nên bao giờ may mắn có được người phù hợp chắc tình yêu sẽ tới”, Thu Phương nói.

Mặc dù khá lạc quan, vui vẻ với cuộc sống hiện tại nhưng Thu Phương thừa nhận mỗi năm dịp Valentine đều có chút buồn và tủi thân. Bởi ở tuổi 28, nhìn bạn bè cùng trang lứa đều có đôi có cặp, thậm chí lập gia đình còn mình vẫn lẻ bóng. Hơn nữa, Thu Phương còn được mọi người nhận xét có ngoại hình khá, thu nhập ổn định khoảng 15 - 20 triệu/tháng nên việc chưa từng có mảnh tình vắt vai khiến ai nấy đều khó hiểu.

Cô chia sẻ: “Có thể những ưu điểm đó của mình lại trở thành nhược điểm trong mắt phái mạnh. Vì mình độc lập quá chẳng hạn. Nói thật là mình có chạnh lòng, gần 30 tuổi chưa biết cảm giác được tặng socola trong ngày này là gì. Đương nhiên, mình đủ tài chính để tự mua nhưng ai cũng đều thích được nhận quà mà”.

Tương tự Thu Phương, Lê Mai (tên nhân vật đã được thay đổi, 28 tuổi) - một nhân viên văn phòng chính hiệu cũng cho biết vẫn chưa bén duyên với ai trong nhiều năm qua. Khoảng thời gian ngày Valentine, cô sẽ chủ yếu dành cho bản thân mình như đi học thêm ngoại ngữ, đi mua sắm hay đơn giản là ở nhà nghỉ ngơi, xem một bộ phim yêu thích.

Ảnh minh hoạ: Pinterest

“Nhiều khi cũng chạnh lòng nhưng nghĩ lại, chưa có người yêu đâu phải chuyện gì quá to tát để buồn. Độc thân cũng vui mà, tự do tự tại, có nhiều thời gian để khám phá mọi thứ xung quanh. Quan điểm của mình là thà cô đơn còn hơn yêu nhầm. Dù chưa từng được nhận quà, chưa từng nắm tay ai nhưng mình vẫn cảm thấy có nhiều niềm vui trong những ngày này”, Lê Mai bày tỏ.

Yêu ai cũng chia tay trước ngày Valentine

Không có người yêu chưa hẳn đã cảm thấy buồn bởi còn nhiều trường hợp “muốn quên” hơn trong ngày Valentine. Chẳng hạn như Linh An (tên nhân vật đã được thay đổi, 26 tuổi) dù đã từng trải qua 2 mối tình nhưng chưa bao giờ đón ngày Valentine trọn vẹn. Theo đó, cô cho hay bản thân có thể là người không may mắn trong tình yêu bởi dù luôn xác định chân thành trong một mối quan hệ nhưng không nhận được sự hồi đáp xứng đáng từ đối phương.

Linh An tâm sự: “Bạn bè mình đều thắc mắc, rõ ràng có người yêu nhưng tại sao chưa bao giờ được nhận hoa, nhận socola trong ngày Valentine. Bởi các mối tình của mình đều chưa kéo dài được 1 năm và đều kết thúc trước dịp này. Nên đó là lý do khiến mình luôn cô đơn trong ngày Valentine”.

Cũng theo Linh An, có khoảng thời gian cô rơi vào trạng thái buồn bã, thường né tránh nhắc đến ngày Valentine: “Gặp nhiều chuyện không vui khiến mình từng phải tắt MXH khi gần đến ngày này. Bởi trên MXH vào những ngày đó, mọi người sẽ thường khoe quà, khoe hình ảnh hạnh phúc... Tuy nhiên cho đến hiện tại, mình nghĩ lại, một mình trong ngày này cũng không phải quá tệ. Mình vẫn có những niềm vui, hạnh phúc khác”.

Linh An tiết lộ Valentine năm nay cô lựa chọn đưa bố mẹ đi du lịch thay vì ủ rũ ở nhà. Vì công việc bận rộn nên không có nhiều thời gian cho gia đình, dịp Valentine cũng lại khá gần với kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ nên đây là dịp thích hợp để cả nhà Linh An cùng nhau đi chơi xa.

Ảnh minh hoạ: Pinterest

“Bố mẹ mình cũng rất hiện đại và tâm lý nên dù chưa bao giờ thấy con gái nhận hoa vào ngày Valentine nhưng cũng không hề hỏi hay thúc giục, mà sẽ lựa chọn dịp thích hợp để chia sẻ với mình. Năm nay mình đưa bố mẹ đi Đà Lạt, mình sẽ mua hoa, mua socola nhưng để dành tặng cho bố mẹ và tận hưởng niềm vui bên gia đình”, Linh An bày tỏ.

Dù có nhiều lý do cho việc chưa từng nhận quà vào ngày Valentine nhưng những cô gái này vẫn cho rằng một mình không quá buồn, độc thân cũng có những sự thú vị riêng. Lê Mai bày tỏ: “Khi mình độc lập tài chính, bản thân đủ khả năng tự làm mình vui thì tình yêu chỉ như gia vị của cuộc sống. Mà nếu mình thấy cuộc sống đủ vị rồi thì có tình yêu cũng tốt, không có cũng chẳng sao”.

Còn đối với Thu Phương, cô nhận định tình yêu đôi khi là cảm giác “trong chán ngoài thèm”: “Có lẽ điều mà hội độc thân như mình cảm thấy vui vẻ đấy chính là không phải đối mặt với những vấn đề mâu thuẫn, tranh cãi trong tình yêu. Hay chỉ đơn giản mình thấy bạn bè xung quanh chỉ suy nghĩ quà tặng cho đối phương cũng đủ ‘đau đầu’. Nên mình ở ngoài chưa từng trải qua thì có chút mong muốn có người yêu còn những người có người yêu đôi khi lại thích cảm giác độc thân như tụi mình”.