Các cặp đôi đình đám nói gì trong tin nhắn đầu tiên?

Linda Ngô - Phong Đạt

Là một trong những cặp đôi được yêu quý hàng đầu trên TikTok, Linda Ngô và Phong Đạt cũng không ngại chia sẻ chuyện tình yêu của mình với mọi người. Cách đây không lâu, Linda đã kể lại tin nhắn đầu tiên của bạn trai dành cho mình.

Linda Ngô và Phong Đạt

Theo đó, Phong Đạt được sắp xếp đến đón Linda khi cả 2 gặp nhau lần đầu tiên trong buổi đi chơi chung với hội bạn thân. Vì vậy cô nàng vẫn nhớ như in tin nhắn đầu tiên mà bạn trai dành cho mình là “Em xuống đi, anh tới rồi”. Cũng trong lần gặp nhau này, Linda và Phong Đạt tình cờ được xếp ngồi cạnh nhau.

Hiện tại cặp đôi đang lên kế hoạch chuẩn bị đám cưới sau gần 6 năm yêu nhau.

Mẫn Tiên - Key

Từ khi còn đi học, Mẫn Tiên và Key (tên thật là Võ Trần Thái Trung) đã là những hot teen có tiếng ở Hà Nội. Vì vậy cặp đôi nghe qua danh tiếng nhau nhưng không quen biết nên không có tương tác gì.

Sau này khi chuyển vào TP.HCM sinh sống, Key chủ động kết bạn Facebook Mẫn Tiên vì thấy người bạn ở chung nhà quá thích cô nàng này. Nhưng người chủ động nhắn tin lại là Mẫn Tiên với thái độ không mấy vui vẻ: “Ai mà thả tim nhiều thế?”. Hóa ra Key kết bạn, thả tim nhưng không nói gì nữa khiến cô nàng bị… tức.

Mẫn Tiên và Key

Sau một thời gian yêu nhau, cặp đôi đã làm lễ ăn hỏi vào tháng 10/2022 và đang đếm ngược từng ngày để đón chào thành viên mới.

Trí Phan - Hà My

Hot TikToker Trí Phan thường được biết đến nhiều hơn qua nickname là Trí Thịt Bòa cũng có chuyện tình yêu cực ngọt ngào với bạn gái - Hà My.

Trí Phan và Hà My

Được biết Trí và My đã quen nhau từ 5 năm trước nhưng không nói chuyện cũng không theo dõi nhau trên Instagram. Đến tháng 6/2021, Hà My like ảnh, nhấn theo dõi rồi lại lỡ tay hủy theo dõi Trí Phan. Vì hành động này nên cô đã chủ động nói chuyện trước bằng tin nhắn xin lỗi anh chàng.

Cuối năm 2021 - đầu 2022, Trí quyết định chuyển về Việt Nam sinh sống và làm việc. Không lâu sau đó, anh chàng công khai mối quan hệ đặc biệt với Hà My. Từ đó đến nay, cặp đôi vẫn đều đặn chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm, khiến cư dân mạng ngưỡng mộ.

Kiều Ly Phạm - Đức Anh

Tháng 9/2022 vừa qua, Kiều Ly - Người Ấy Là Ai mùa 3 kết hôn với đạo diễn hình ảnh Nguyễn Đức Anh sau hơn 2 năm hẹn hò. Sau khi kết hôn, cặp đôi không ngại chia sẻ cuộc sống vợ chồng son hạnh phúc, viên mãn. Tuy nhiên để rước được nàng về dinh như vậy, Đức Anh đã phải tốn rất nhiều thời gian, công sức và kiên trì theo đuổi.

Kiều Ly Phạm và Đức Anh



Được biết Kiều Ly và Đức Anh là bạn bè trên Facebook từ năm 2012 nhưng không tương tác gì. Đến năm 2017, Đức Anh bắt đầu nhắn tin cho nàng hot girl nhưng không được hồi âm. Khoảng tháng 4/2020, khi thấy anh chàng lại chăm chỉ trả lời story của mình, Kiều Ly mới chịu phản hồi.



Trong thời gian đầu này, tin nhắn gây ấn tượng nhất cho cô nàng là: “Em đừng nghĩ anh là người thế này thế kia nhưng anh muốn mời em đi xem phim được không?”. Dù lần đó Kiều Ly phũ phàng từ chối nhưng vẫn tạo điều kiện để anh chàng có cơ hội gặp mình và tìm hiểu để cuối cùng là cái kết đẹp như hiện tại.