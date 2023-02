Cô gái bước vào hào môn năm 18 tuổi, là người duy nhất được bố mẹ chồng cho phép hẹn hò và cuộc sống viên mãn sau 5 năm

Xoài Non là một trong những cái tên gây chú ý và được yêu mến hiện nay. Năm 2020, cô nàng kết hôn với streamer đình đám Xemesis và bắt đầu cuộc sống hôn nhân khiến nhiều người ghen tị lẫn ngưỡng mộ.

Xoài Non và Xemesis

Được biết, hiện tại Xoài Non có cuộc sống làm dâu hào môn đầy sang chảnh. Xoài Non và Xemesis quen nhau từ cuối năm 2018 và đến tháng 2/20219, cả hai chính thức công khai mối quan hệ. Tuy nhiên, cặp đôi nhận về nhiều ý kiến trái chiều do khoảng cách tuổi tác và gia thế. Dù vậy, Xemesis tiết lộ Xoài Non là bạn gái Việt Nam đầu tiên mà gia đình anh đồng ý cho tìm hiểu. Bản thân Xemesis cũng cho biết anh cảm thấy may mắn khi yêu và cưới hot girl sinh năm 2002, vì vậy anh luôn thương yêu và chiều chuộng cô hết mực.



Cuộc sống làm dâu, đặc biệt là mối quan hệ với mẹ chồng và các thành viên khác trong gia đình chồng của Xoài Non vẫn luôn là chủ đề được dân tình quan tâm. Trong nhiều vlog, Xoài Non từng tiết lộ được mẹ chồng cưng chiều và chăm sóc như con đẻ. Đặc biệt, cô nàng còn không ngại ngần đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu bên mẹ chồng như đi du lịch cùng mẹ, sang nhà chồng chúc Tết, hay được mẹ chồng nấu ăn cho… Mẹ Xemesis cũng chia sẻ, Xoài Non còn có lần sang phòng bà nói chuyện và tâm sự cả đêm.

Xoài Non và mẹ chồng rất thân thiết

Xoài Non từng nói trong một chương trình, rằng cô cảm thấy may mắn khi được làm con dâu của bố mẹ Xemesis. Tất cả điều đó chứng tỏ rằng, cô nàng có mối quan hệ rất tốt với nhà chồng, được cả gia đình chồng yêu quý và vui vẻ đón nhận.



Không chỉ có chuyện tình cảm viên mãn và được chồng lẫn gia đình chồng yêu thương, nhan sắc và sự nghiệp của hotgirl cũng ngày càng thăng hạng.

Xoài Non sở hữu nhan sắc ấn tượng, ngày càng thăng hạng

Xoài Non vốn nổi tiếng với gương mặt lai Tây, xinh đẹp như búp bê khiến nhiều người lầm tưởng cô nàng là con lai. Nhưng thực tế, Xoài Non có bố mẹ đều là người Việt. Cô nàng từ lâu vốn đã nổi danh với cộng đồng mạng với visual "hàng thật giá thật" bất chấp cam thường, ảnh chụp vội chưa qua chỉnh sửa, mặt mộc… dù trong bất kỳ tình huống nào, bà xã Xemesis luôn rạng rỡ và chưa bao giờ bị "dìm".



Gần đây, Xoài Non còn được khen ngợi vì ngoại hình ngày càng sắc sảo. Cô nàng đặc biệt ưu tiên những bộ váy áo với thiết kế cut-out táo bạo, khoe trọn vẻ gợi cảm.

Tuy được chú ý vì là vợ của streamer giàu nhất Việt Nam nhưng có nhiều ý kiến cho rằng Xoài Non là "bình hoa di dộng", chỉ dựa hơi chồng. Thực tế, qua thời gian Xoài Non đã chứng minh điều ngược lại. Với Instagram cá nhân đã chạm mốc 2 triệu người theo dõi, chỉ riêng việc làm KOL cho các nhãn hàng cũng đã giúp cô nàng thu về con số khổng lồ trong thời gian qua. Đặc biệt, hotgirl còn tập tành kinh doanh ở tuổi 20 và khá thành công khi cùng chồng là Xemesis mở chuỗi nhà hàng.