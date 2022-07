Gần 1 thập kỷ giành chiến thắng, dàn Quán - Á quân của Giọng Hát Việt 2013 giờ ra sao?

Gây dấu ấn trong lòng khán giả khi giành chiến thắng tại The Voice Vietnam (Giọng Hát Việt) 2013, trải qua hơn 9 năm cuộc sống của top 4 đã có nhiều thay đổi. Từng bị chê nhạt nhoà và kém tài năng hơn 3 người còn lại, quán quân Vũ Thảo My khiến nhiều bất ngờ bởi diện mạo cũng như hành trình thay đổi bản thân. Vậy còn Hoàng Tôn, Vũ Cát Tường và Hà My thì sao?

Quán quân Vũ Thảo My

Vũ Thảo My sinh năm 1997 tại Nam Định, ít ai biết dì ruột của nữ ca sĩ là siêu mẫu Vũ Thu Phương. Năm 16 tuổi, Vũ Thảo My tham gia Giọng hát Việt 2013 và cán đích ở vị trí Quán quân.

Thời điểm đó, nhiều ý kiến cho rằng Vũ Thảo My chưa có tố chất nghệ sĩ khi còn quá non nớt. Ngoài ra, lúc đó nhan sắc Thảo My chưa thật sự nổi bật so với dàn mỹ nhân cùng thời. Bỏ qua nhiều định kiến, Vũ Thảo My giờ đã lột xác trở thành một trong những mỹ nhân vô cùng sexy và xinh đẹp. Cô cũng ngày càng chứng minh bản thân xứng đáng với ngôi vị Quán quân bằng loạt bản hit như: Và Ngày Nào Đó, Thôi Anh Cứ Đi, Đợi Một Chút Thôi,...



Vũ Thảo My trở thành Quán quân Giọng hát Việt khi chỉ mới 16 tuổi

Body nuột nà, gợi cảm của Quán quân Giọng hát Việt 2013 sau 9 năm nhận danh hiệu Quán quân

Cô ưa chuộng phong cách sexy, quyến rũ để khoe trọn đường cong cơ thể

Á quân Nguyễn Hoàng Tôn

Hoàng Tôn sinh ra trong gia đình nghệ thuật, mẹ là giảng viên thanh nhạc còn bố là nhạc công guitar. Tại Giọng hát Việt 2013, Hoàng Tôn đành dừng chân tại vị trí Á quân. Hoàng Tôn được biết đến với vai trò là nhạc sĩ, ca sĩ. Sau cuộc thi, sự nghiệp ca sĩ của Hoàng Tôn gặp nhiều thuận lợi, anh có những bản hit được yêu thích như Em Không Quay Về, Yêu Em Rất Nhiều, hay Please...

Hoàng Tôn từng là thí sinh được đánh giá cao cho ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt 2013. Tuy nhiên, anh chỉ dừng ở vị trí Á quân

Tháng 6/2021, Hoàng Tôn trở lại thị trường âm nhạc bằng ca khúc Tình yêu ngủ quên. Nam ca sĩ cho biết đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu nhiều nét đặc biệt nhất của anh từ trước đến nay. Nói về sự vắng bóng khá lâu trước khi ra mắt sản phẩm này, Hoàng Tôn cho hay: "Ai cũng có những dự định cá nhân và Tôn cũng vậy. Khoảng thời gian vắng bóng là để Tôn tập trung cho bản thân nhiều hơn, với mong muốn khi trở lại sẽ là một phiên bản thật tốt, thật mới và mang lại nhiều thú vị cho khán giả".

Nam ca sĩ vừa trở lại thị trường âm nhạc sau thời gian vắng bóng. Diện mạo hiện tại của Hoàng Tôn cũng đã có nhiều thay đổi so với trước kia

Á quân Vũ Cát Tường

Đến với Giọng hát Việt 2013 với tạo hình là anh chàng tomboy cùng khả năng sáng tác đỉnh cao, thế nhưng những điều này cũng không giúp Vũ Cát Tường vượt qua được Vũ Thảo My. Năm 2013, Vũ Cát Tường và đành ngậm ngùi dừng chân tại vị trí Á quân.

Vũ Cát Tường tại The Voice Vietnam 2013

Trở về sau cuộc thi, tên tuổi của Vũ Cát Tường lên "như diều gặp gió" khi cô cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc đầy chất lượng và nhanh chóng trở thành bản hit đình đám được giới trẻ yêu thích và nhanh chóng đạt được nhiều giải thưởng âm nhạc. Thậm chí, với tài năng sáng tác và ca hát, Vũ Cát Tường còn được xếp chung hàng với Lê Cát Trọng Lý, Tiên Tiên, Tiên Cokie để trở thành “bộ 4 siêu đẳng” của showbiz Việt.

Năm 2017, Vũ Cát Tường trở thành huấn luyện viên tại Giọng hát Việt nhí 2017 và giúp học trò trở thành Quán quân

Xuyên suốt hành trình theo đuổi con đường âm nhạc, Vũ Cát Tường luôn để lại nhiều dấu ấn cá nhân ấn tượng

Vũ Cát Tường gây ấn tượng bởi gu thời trang cá tính, lịch lãm mỗi khi xuất hiện

Đáng chú ý, mới đây, Vũ Cát Tường quyết định công khai tiết lộ con người thật của mình: "Có một khán giả hỏi tôi khi nào lấy chồng. Tôi không biết người đàn ông nào có thể lấy tôi luôn. Trong tưởng tượng của tôi, tôi thấy mình mặc vest và nắm tay một cô gái làm đám cưới. Yes. I’m gay. (Tạm dịch: Đúng! Tôi là người đồng tính).

Tôi không có nhu cầu giải thích về điều này nhưng tôi nghĩ sau 30 sẽ rất nhiều người hỏi tôi khi nào lấy chồng, khi nào lập gia đình. Và tôi phải nói mình là gay và mọi người sau này nên hỏi tôi khi nào lấy vợ thì đúng hơn".

Tối 9/7, trong video chia sẻ Vũ Cát Tường diện váy và thừa nhận bản thân là người đồng tính

Á quân Trần Vũ Hà My

Ở tập 2 vòng Giấu mặt, Hà My gây bất ngờ khiến Mr Đàm "ấm ức" vì câu nói "Em sẽ chọn anh Quốc Trung vì anh Quốc Trung đẹp trai nhất ở đây", Trần Vũ Hà My cho biết nguyên nhân khiến cô nói câu này là vì... cặp kính đen.Thời điểm đó, cô cho biết bản thân đã có kinh nghiệm hơn 10 năm đi hát. Thế nhưng, chung cuộc Hà My cũng chỉ đạt vị trí Á quân.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "My nghĩ khi dư luận phục hay không phục ai đó đều phụ thuộc vào giọng hát và cách trình bày của thí sinh đó, chứ họ không liên quan đến chuyện ca sĩ chuyên nghiệp hay nghiệp dư đi thi. Vì khi đi thi mọi thí sinh đều như nhau. Quan trọng là khi trình bày một ca khúc có hay, có phiêu, có cảm xúc, có đọng lại gì trong lòng khán giả hay không." Cho đến hiện tại, nữ ca sĩ dường như không có bất kì hoạt động gì trên thị trường âm nhạc Việt Nam.

Trước khi tham gia Giọng hát Việt 2013, Hà My từng chia sẻ đã có kinh nghiệm đi hát 10 năm trước đó

Vẻ ngoài cá tính, tươi trẻ cùng chất giọng nội lực của Hà My từng khiến nhiều người trầm trồ

Sau cuộc thi, nữ ca sĩ ít xuất hiện trong làng nhạc Việt và cũng hạn chế lộ diện trong showbiz

