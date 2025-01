Galaxy Note đã có “người thừa kế” xuất sắc gọi tên Galaxy S25 Ultra

Thiết kế tinh hoa, kế thừa di sản dòng Galaxy Note

Galaxy S25 Ultra sở hữu thiết kế mang tính biểu tượng của Galaxy, đặc biệt là Galaxy Note với tổng thể mạnh mẽ, cứng cáp, bo cong nhẹ ở 4 góc, đi kèm bút S Pen và màn hình lớn. Yếu tố mỏng nhẹ được đặt lên hàng đầu khiến thiết kế này càng sang trọng, lịch lãm, đậm yếu tố doanh nhân. Ngay từ cảm giác cầm nắm đầu tiên, tín đồ của dòng Galaxy Note huyền thoại có thể cảm thấy rõ sự thân thuộc, cảm giác thoải mái khi ghi chú với bút S Pen trên một thiết bị đầu bảng mỏng nhẹ nhất từ trước đến nay của Samsung.

Galaxy S25 Ultra kế thừa thiết kế tinh hoa của Galaxy Note

Yếu tố hàng đầu công nghệ, bền bỉ tuyệt vời của Galaxy Note suốt nhiều năm cũng được Samsung tái hiện hoàn hảo trên Galaxy S25 Ultra. Thiết bị sở hữu khung viền titan và Corning® Gorilla® Armor 2, một loại vật liệu đột phá bền bỉ hơn mặt kính thông thường. Thiết kế kết hợp kính ceramic của Corning với lớp phủ chống phản chiếu độc quyền, mang đến khả năng bảo vệ tối ưu khi rơi cùng với lớp phủ chống phản chiếu và chống xước hiệu quả. Nhờ đó, người dùng có thể thoải sử dụng Galaxy S25 Ultra trong mọi chuyến công tác, giao thương, du lịch.

Camera và hiệu năng khủng bậc nhất thị trường

Nhắc đến Galaxy Note, người dùng sẽ ngay lập tức liên tưởng đến một thiết bị hàng đầu về mọi phương diện. Trong đó, hiệu năng siêu mạnh mẽ, dung lượng pin khủng và camera tối tân chắc chắn luôn được nhắc đến đầu tiên. Năm nay, Galaxy S25 Ultra cũng nắm giữ vai trò "flagship của flagship", tập trung trọn vẹn những tinh hoa công nghệ cao cấp nhất của Samsung cho đến thời điểm hiện tại.

Thiết bị được trang bị vi xử lý Snapdragon® 8 Elite for Galaxy và dung lượng pin khủng 5000 mAh. Với những tùy chỉnh độc đáo dành riêng cho thiết bị của Samsung, đây là vi xử lý mạnh mẽ nhất từ trước đến nay cho Galaxy S series, mang lại hiệu năng vượt trội với NPU tăng 40%, CPU tăng 37% và GPU tăng 30% so với thế hệ tiền nhiệm. Snapdragon® 8 Elite for Galaxy cũng được trang bị Vulkan Engine và Ray Tracing cải tiến, mang đến trải nghiệm gaming trên thiết bị di động mượt mà và chân thực hơn.

Camera của Galaxy S25 Ultra cũng là một cải tiến vượt trội trên thị trường hiện nay, không chỉ nâng cao trải nghiệm nhiếp ảnh di động mà còn mở ra một phương thức sáng tạo mới nhờ AI. Camera góc siêu rộng được nâng cấp lên 50MP (từ 12MP trên thế hệ tiền nhiệm), camera chính 200MP, zoom 100x cùng cảm biến độ phân giải cao và ProVisual Engine, tái hiện mọi khoảnh khắc với chất lượng hoàn hảo nhất. Đặc biệt, trải nghiệm quay video trên Galaxy S25 Ultra vô cùng khác biệt và vượt trội so với bất kỳ thiết bị nào từ trước đến nay của Samsung. Việc đưa tính năng Mắt thần bóng đêm (Nightography) lên video giúp người dùng tạo ra những thước phim quay đêm sắc nét, khử nhiễu hoàn hảo và trong trẻo như mắt nhìn.

Camera của Galaxy S25 Ultra không chỉ nâng cao trải nghiệm nhiếp ảnh di động mà còn mở ra một phương thức sáng tạo mới nhờ AI

Khả năng xử lý công việc mạnh mẽ với AI

Lý do khiến Galaxy Note được mệnh danh là dòng smartphone của doanh nhân và luôn có một lượng người hâm mộ trung thành là bởi thiết bị đã giải quyết rất tốt bài toán hiệu suất, nâng cao tính đa nhiệm của nhiều tệp khách hàng. Chiếc bút S Pen độc đáo với những khả năng như chuyển đổi chữ viết thành văn bản, điều khiển slide thuyết trình… đã trở thành biểu tượng top đầu của ngành công nghệ suốt nhiều năm.

Galaxy 25 Ultra tiếp nối hành trình đó khi không chỉ sở hữu bút S Pen quyền lực mà còn mang đến Galaxy AI hiểu tiếng Việt, đóng vai trò như một trợ lý đậm chất con người để cùng người dùng chinh phục mọi mục tiêu trong công việc và cuộc sống. Sau một năm phát triển và không ngừng học hỏi, Galaxy AI trên S25 Ultra đã đạt đến trải nghiệm di động tự nhiên và khả năng thấu hiểu ngữ cảnh vượt trội nhất từ trước đến nay.

Người dùng có thể ra lệnh bằng giọng nói và yêu cầu Galaxy AI thực hiện cùng lúc nhiều tác vụ như tìm kiếm thông tin và lưu vào lịch, gửi tin nhắn hoặc tóm tắt nội dung video chỉ với một câu lệnh duy nhất (Seamless Actions across Apps). Bạn cũng có thể miêu tả về một bức ảnh mình muốn tìm trong bộ sưu tập hàng nghìn tấm ảnh và nhờ Galaxy AI tìm chính xác bức ảnh đó. Thậm chí, người dùng chỉ cần ngân nga một vài giai điệu, Galaxy S25 Ultra đã có thể tìm chính xác tên bài hát trong tích tắc. Mỗi sáng thức dậy, điện thoại sẽ tự động cung cấp một bảng tóm tắt lịch trình trong ngày, các thông số sức khoẻ và gợi ý mức độ vận động, nhắc nhở lưu ý khi di chuyển bên ngoài dựa vào tình hình thời tiết thực tế (Now Brief) như một trợ lý đích thực. Sau mỗi cuộc gọi, tính năng Call Transcript có thể giúp chuyển nội dung đàm thoại thành văn bản, tóm tắt ý chính và gửi cho đối tác để xác nhận lại thông tin của cuộc trao đổi.

Galaxy S25 Ultra được ví von như cánh tay đắc lực AI với khả năng thực hiện tác vụ liên ứng dụng bằng lời nói

Galaxy S25 Ultra không chỉ là thiết bị cao cấp nhất của Samsung đến thời điểm hiện tại mà còn gói trọn mọi di sản công nghệ của dòng Galaxy Note cũng như tinh hoa công nghệ mới nhất. Đây chắc chắn sẽ là bạn đồng hành mà người dùng trung thành của Galaxy Note không thể bỏ qua.