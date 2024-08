Galaxy AI Immersive: Đại tiệc âm nhạc hoành tráng, “phá đảo” trải nghiệm đa giác quan

Không khí sự kiện tiếp tục được đẩy đến cao trào với sự xuất hiện của HIEUTHUHAI. Trong không gian hoành tráng, hơn 50.000 khán giả đã "cháy" hết mình trong âm nhạc sôi động qua loạt ca khúc Cua, Ngủ một mình, Không thể say và No love no life.