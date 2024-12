Đảo quốc Singapore qua lăng kính của Hoàng Dũng trong MV mới

Hoàng Dũng vừa cho ra mắt MV "Cuối Tuần (1825)" được ghi hình tại Singapore xinh đẹp. Không chỉ mang đến giai điệu tươi vui, MV còn là một cuốn "cẩm nang du lịch" sống động, đưa người xem khám phá những khung hình đầy mê hoặc của Đảo quốc Sư tử. Hãy cùng Hoàng Dũng "lạc lối" tại các điểm check-in cực chất, hay len lỏi vào những góc nhỏ độc đáo ít ai biết và lên kế hoạch cho chuyến du lịch Singapore sắp tới nhé.

Tận hưởng khoảnh khắc "chill vô cùng" tại Marina Barrage

Xuất hiện ngay từ những frame hình đầu tiên trong MV là khung cảnh bình yên, thư thái của Hoàng Dũng tại Marina Barrage (Đập nước Marina). Đây là hồ chứa nước ngọt thứ 15 của Singapore, vừa là nguồn cung cấp nước cho người dân Singapore, vừa là điểm dừng chân giải trí lý tưởng cho cả gia đình hoặc nhóm bạn bè. Mặt nước hồ phẳng lặng quanh năm, đặc biệt thích hợp cho các hoạt động thể thao dưới nước như chèo thuyền kayak hay đua thuyền rồng.

Marina Barrage là điểm đến lý tưởng để tận hưởng khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn. ẢNH: Lirico Ent.

Bên cạnh đó, Marina Barrage còn sở hữu không gian xanh mát, nơi bạn có thể thả diều, dã ngoại, hay chiêm ngưỡng toàn cảnh vịnh Marina Bay với Marina Bay Sands, Gardens by the Bay và vòng quay Singapore Flyer từ xa. Đặc biệt, đây còn là địa điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng hoàng hôn buông xuống, thu trọn thành phố trong tầm mắt.

Địa điểm: 8 Marina Gardens Drive

Thời gian mở cửa:

- Marina Barrage: 24/7

- Quầy thông tin: 9:00 - 21:00

Cùng nhau đi trốn tại khu vườn thần tiên Gardens by the Bay

Khung cảnh xanh mát của Gardens by the Bay đã được Hoàng Dũng "biến hóa" thành những thước phim mê hoặc trong MV của mình.

Những góc check-in đẹp của Gardens by the Bay. ẢNH: Lirico Ent.

Gardens by the Bay là khu vườn nhân tạo rộng hơn 100 ha, có hơn 250.000 loài thực vật quý hiếm. Nổi bật giữa không gian xanh mướt là 18 Siêu Cây (Supertree) khổng lồ, sở hữu chiều cao từ 25-50 mét, được trang trí bởi những loài hoa nhiệt đới, và dương xỉ bao quanh khung thép.

Nếu đến Gardens by the Bay vào dịp cuối năm, du khách sẽ được trải nghiệm vô vàn hoạt động hấp dẫn như tham quan triển lãm Impressions of Monet, hay lạc bước vào thế giới diệu kỳ của triển lãm Disney Garden of Wonder.

Bên cạnh đó, bạn đừng nên bỏ lỡ Christmas Wonderland – lễ hội Giáng sinh được yêu thích nhất tại Singapore. Năm nay cũng là năm thứ 11 sự kiện được tổ chức với các tác phẩm ánh sáng ngoạn mục như đường hầm ánh sáng dài 65 mét được trang hoàng lộng lẫy với 75.000 bóng đèn hay công trình Spalliera có chiều cao lên đến 20 mét.

Địa điểm: 18 Marina Gardens Drive, Singapore 018953

Khám phá Di sản Peranakan độc đáo tại khu phố Katong - Joo Chiat và Jalan Besar

"Peranakan", theo tiếng Malaysia, có nghĩa là "sinh ra tại địa phương" hoặc "con lai", dùng để chỉ hậu duệ của thương nhân gốc Hoa và phụ nữ bản địa từ nhiều thập kỷ trước. Trải nghiệm văn hóa Peranakan là một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá Đảo quốc Sư Tử.

Hội mê xê dịch, tín đồ thời trang và các nhiếp ảnh gia hẳn đã không còn xa lạ với hình ảnh những dãy shophouse (nhà ở kiêm cửa hàng) rực rỡ sắc màu, dọc theo đường Koon Seng Road, khu phố Katong - Joo Chiat. Nơi đây là điểm đến lý tưởng để du khách đắm mình trong nền văn hóa Peranakan với ẩm thực, thời trang, và nghệ thuật len lỏi khắp mọi ngõ phố, con đường.

Địa điểm check-in lý tưởng dành cho hội mê xê dịch. ẢNH: Lirico Ent.

Ngoài Katong - Joo Chiat, đường Petain Road nằm trong khu phố Jalan Besar cũng là một lựa chọn lý tưởng, dành cho những ai không thích sự đông đúc và ồn ào. Mang tên một vị tướng Pháp, con đường Petain Road nổi bật với dãy 18 căn nhà phố hai tầng liền kề sở hữu nét đẹp riêng biệt, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Peranakan và phong cách châu Âu đầu thế kỷ 20, được bảo tồn nguyên vẹn cho đến hôm nay. Sự pha trộn thú vị này thể hiện qua những chi tiết thạch cao, men sứ, và tranh vẽ tinh xảo, tạo nên vẻ đẹp hoài cổ, thanh lịch, vượt thời gian cho Petain Road.

Ẩn mình giữa góc phố nhỏ xinh còn là những quán xá, cửa hàng yên tĩnh như tiệm cà phê Asylum Coffeehouse, quán kem Muted Gelato, tiệm burger Two Blur Guys… Đây hứa hẹn là nơi "trú ẩn" lý tưởng cho du khách sau hàng giờ dạo chơi khám phá.

Cũng như Hoàng Dũng, du khách dễ dàng tìm được những góc check-in "sống ảo" đẹp mê hồn tại Petain Road. ẢNH: Lirico Ent.

Check-in với bối cảnh đậm chất điện ảnh tại National Gallery Singapore

Góp phần tạo nên những thước phim đẹp mê hồn trong MV "Cuối Tuần (1825)", không thể không kể đến National Gallery Singapore (Phòng Trưng bày Quốc Gia Singapore).

Khung cảnh đậm nét điện ảnh tại National Gallery Singapore. ẢNH: Lirico Ent.

Tọa lạc ở vị trí đắc địa của khu phố hành chính sôi động, National Gallery Singapore sở hữu không gian rộng lớn với diện tích lên đến 64.000 m2, là phòng trưng bày lớn nhất Singapore và Đông Nam Á về nghệ thuật đương đại. Đây cũng là nơi lưu giữ hơn 8.000 tác phẩm quý giá từ Bộ sưu tập Quốc gia Singapore, biến nơi này thành một trong những trung tâm triển lãm công cộng hàng đầu về nền nghệ thuật hiện đại của Singapore và Đông Nam Á từ thế kỷ 19 đến nay.

Bên cạnh đó, phòng trưng bày luôn có những chương trình nghệ thuật, triển lãm theo mùa, với nhiều chủ đề khác nhau, đáp ứng sở thích, nhu cầu đa dạng của khách tham quan. Hoàng Dũng cho biết, với những ai yêu thích việc ngắm tranh hoặc được đắm mình vào không gian văn hóa nghệ thuật thật chill thì đây sẽ là một địa điểm không thể bỏ qua.

Phòng trưng bày mở cửa đón khách từ 10h đến 19h hàng ngày.

Địa chỉ: 1 St. Andrew's Road #01–01, Singapore 178957

Thưởng thức ẩm thực địa phương tại Keng Eng Kee Seafood

Không chỉ mang đến giai điệu bắt tai, MV "Cuối Tuần (1825)" của Hoàng Dũng còn hé lộ một địa điểm ăn uống nổi tiếng, đó là quán ăn Keng Eng Kee Seafood (KEK). Nơi đây là thiên đường cho những tín đồ của ẩm thực Zi Char – một phong cách ẩm thực đặc trưng tại Đảo quốc.

Zi Char hay Cze Char là một từ xuất phát từ tỉnh Phúc Kiến, với Zi có nghĩa là "nấu", và Char là "chiên". Bữa ăn Zi Char cũng thường dành cho nhóm thực khách lớn từ 4 người trở lên, phù hợp để gia đình, bạn bè cùng dùng bữa thân mật. Điều này cũng phản ánh quan niệm cộng đồng trong ẩm thực của người Singapore: "Ăn uống là câu chuyện cộng đồng. Ăn là chia sẻ".

Keng Eng Kee Seafood (KEK) là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu ẩm thực Zi Char. ẢNH: Keng Eng Kee

Là một quán ăn gia đình với lịch sử hơn ba thế hệ, KEK đã gìn giữ truyền thống Zi Char từ những ngày đầu thành lập, đồng thời khéo léo kết hợp với hương vị và nguyên liệu từ nhiều nền văn hóa khác nhau, tạo nên dấu ấn riêng biệt cho món ăn.

Đến KEK, thực khách sẽ được trải nghiệm một hành trình ẩm thực đa dạng và phong phú với những món ăn trứ danh như Cua sốt trứng muối (Salted Egg Crab) béo ngậy, hay bánh phở xào hải sản Moonlight Hor Fun với lòng đỏ trứng "tròn tựa trăng rằm".

Địa chỉ: 124 Bukit Merah Lane 1, #01-136

Mở cửa hàng ngày từ 11AM - 2PM, và 5PM – 10PM

Chiêm ngưỡng cảnh thành phố về đêm ngoạn mục tại Helix Bridge

Được lấy cảm hứng từ cấu trúc xoắn kép của ADN, cây cầu Helix Bridge là một kiệt tác kiến trúc độc đáo với thiết kế xoắn ốc ấn tượng.

Từ trên cầu, nam ca sĩ có thể ngắm nhìn toàn cảnh Singapore về đêm tráng lệ. ẢNH: Lirico Ent.

Không chỉ là một địa điểm tham quan hấp dẫn, Helix Bridge còn là một không gian nghệ thuật công cộng, nơi các nghệ sĩ trẻ có cơ hội trưng bày tác phẩm của mình. Hoàng Dũng đã tận dụng tối đa không gian này để thực hiện một số cảnh quay cho MV mới.

Sau một năm học tập và làm việc chăm chỉ, bạn đã sẵn sàng "lấy tiền ‘bán mình’ để tiêu cho bõ cái thời ta còn đẹp xinh" như anh chàng Hoàng Dũng chưa nào? Nhanh chóng gói ghém hành lý và tự thưởng cho bản thân một cuối tuần thật rực rỡ, sôi động tại vùng đất Singapore xinh đẹp nhé.