5 dự án được vinh danh tại hạng mục cao quý Giải thưởng năm - Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025

Giải Phụng sự thầm lặng

Đây là hạng mục do chính Hội đồng Chung khảo chủ động tìm kiếm và lựa chọn, nhằm tôn vinh những cá nhân và dự án đã và đang tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng bằng sự bền bỉ, tận tâm và truyền cảm hứng mạnh mẽ, dù họ chưa từng gửi hồ sơ tham dự giải thưởng.

Việc tôn vinh những đóng góp thầm lặng ấy không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng, mà còn là cách để Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng mở rộng vòng tay, tìm đến và lan tỏa nhiều hơn nữa những giá trị nhân văn đang ngày ngày được vun đắp trong xã hội.

Giải Phụng sự thầm lặng tại Human Act Prize 2025 thuộc về:

Bà Trần Thị Cẩm Giang (Má Mười) của Mái ấm Thiện Duyên ở Củ Chi, TP. HCM. Suốt gần 40 năm qua. Má Mười đã chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 100 đứa trẻ bị bỏ rơi, bị tật nguyền, bị di chứng chất độc màu da cam. Để lập ra mái ấm, người nữ thương binh đã từng bị địch giam cầm và tra tấn ấy, đã phải bán cả căn nhà mặt phố. Giờ đây, ở tuổi 88, má vẫn đang tiếp tục viết tiếp câu chuyện tuyệt vời về tình thương yêu, lòng trắc ẩn, tận hiến cho cộng đồng.

Bác sĩ Lê Thành Đô, thương binh, bác sĩ chỉnh hình, người lặng lẽ sản xuất và trao tặng miễn phí hàng nghìn chân, tay giả cho người khuyết tật nghèo trên khắp cả nước. Không chỉ giúp họ đi lại, lao động thuận tiện hơn, bác sĩ Đô còn giúp họ vượt qua mặc cảm, lấy lại niềm tin và phẩm giá trong cuộc sống.

Giải thưởng năm - Giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Giải thưởng năm - Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025 thuộc về:

Dự án Trạng Nguyên Education - Hành trình 10 năm gieo chữ của Công ty TNHH đầu tư giáo dục Trạng Nguyên.

Hơn mười năm qua, sản phẩm Trạng Nguyên Education của Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Trạng Nguyên đã kiên định với sứ mệnh “Cõng công nghệ về làng - Gieo chữ khai trí”, mang tri thức đến hàng triệu học sinh, đặc biệt những vùng khó khăn, bằng công nghệ, học liệu số hiện đại và tình yêu với giáo dục.

Với hơn 20 triệu lượt học sinh tham gia, hơn 10.000 trường đồng hành trên khắp 34 tỉnh, thành phố, cùng hàng nghìn suất học bổng và tài khoản miễn phí mỗi năm, Trạng Nguyên Education là một nền tảng học tập, thu hẹp khoảng cách vùng miền bằng tri thức và công nghệ.

Dự án Internet trường học của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Năm 2008, tỷ lệ dân số tiếp cận với internet của Việt Nam chỉ chiếm khoảng 24,20% dân số. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) đã phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình “Internet trường học” cho học sinh, sinh viên thuộc 100% cơ sở giáo dục trên cả nước.

“Internet trường học” đã góp phần xóa dần khoảng cách rất lớn giữa thành thị, nông thôn và miền núi. Dự án còn được mở rộng triển khai tại nhiều quốc gia khác như Lào, Campuchia, Peru, Haiti Mozambique, Myanmar và Burundi.

Dự án Miza - Mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành Giấy của Công ty Cổ phần Miza.

Tại Việt Nam, mỗi năm có hàng triệu tấn giấy thải ra môi trường, gây áp lực lớn lên hệ thống xử lý rác và lãng phí nguồn tài nguyên có thể tái sử dụng.

Nhận thấy thực trạng này, Công ty Cổ phần Miza đã tiên phong phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành giấy, hướng tới mục tiêu biến rác thải thành nguồn nguyên liệu mới.

Bên cạnh lợi ích môi trường, Miza xây dựng hệ sinh thái tuần hoàn trong xã hội qua các chương trình giáo dục học sinh, người dân địa phương, và thu gom ngay trong những cộng đồng đó cho hoạt động kinh doanh của Miza.

Dự án Phụng sự vì cuộc sống tốt đẹp cho mọi người của Quỹ Thiện tâm.

Năm 2006, Quỹ Thiện Tâm chính thức ra đời, tiên phong khởi xướng các hoạt động phụng sự cộng đồng với tầm nhìn chiến lược và ảnh hưởng sâu rộng.

Quỹ đã hiện diện tại 34 tỉnh thành, triển khai hầu hết các chương trình toàn diện, hỗ trợ An sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho hàng triệu người dân, các chương trình hỗ trợ giáo dục, văn hóa, phát triển tài năng, xây dựng cơ sở hạ tầng dân sinh... với tổng kinh phí khổng lồ, tới 15.500 tỷ đồng.

Dự án Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Với tốc độ già hóa dân số nhanh, nhiều người cao tuổi Việt Nam đang đối mặt với tình trạng sức khỏe kém, an sinh thiếu bảo đảm và nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Nhận thấy thực tế đó, câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau đã ra đời bởi Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Mỗi câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau là tổ chức xã hội tự nguyện gồm 50 đến 70 thành viên, khoảng 70% là người cao tuổi, phụ nữ và người có hoàn cảnh khó khăn, cùng hỗ trợ nhau cải thiện sức khỏe, tăng thu nhập, chăm sóc người yếu thế, thúc đẩy đoàn kết cộng đồng và phát huy vai trò người cao tuổi.

Đây là hạng mục mang tính biểu tượng, tôn vinh những sáng kiến vượt trội, đáp ứng đầy đủ cả 5 tiêu chí cốt lõi của giải thưởng. Không chỉ là sự ghi nhận, hạng mục này còn đại diện cho tinh thần và giá trị mà Giải thưởng Hành động vì cộng đồng luôn hướng đến – kiến tạo, lan tỏa, và kết nối để cộng đồng cùng nhau phát triển bền vững.

Mỗi dự án không chỉ là một kết quả đáng tự hào, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần Kiên trì phụng sự - lựa chọn đi đường dài cùng cộng đồng, bền bỉ trước khó khăn, và lặng lẽ tạo ra những đổi thay tích cực theo cách có trách nhiệm và nhân văn.

Nhà báo Lê Quốc Minh: Sức sống của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng bắt đầu từ lúc giải thưởng bước ra khỏi sân khấu và đi vào đời sống

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Hành động vì cộng đồng đã có bài phát biểu ý nghĩa tại Gala trao giải hôm nay.

Nhà báo Lê Quốc Minh cho biết: "Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng của Báo Nhân Dân đã bước sang mùa thứ ba, và cứ mỗi mùa giải đi qua, chúng tôi lại càng cảm nhận sự tuyệt vời trong tính cách của con người Việt Nam: tinh thần phụng sự cộng đồng, sẵn sàng cho đi mà không hề đòi hỏi nhận lại bất kỳ điều gì. Hàng trăm hồ sơ gửi đến ban tổ chức là hàng trăm câu chuyện đầy cảm xúc, nhưng có lẽ đó chỉ là một phần rất nhỏ trong hàng ngàn hàng vạn câu chuyện khác mà chúng ta chưa biết, hoặc thậm chí không hề biết.

Giải thưởng Hành động vì cộng đồng không chỉ là một sân khấu trao giải. Chúng tôi trân trọng mọi nỗ lực phụng sự, kể cả những người chưa từng nghĩ đến việc nộp hồ sơ - bởi với họ, phụng sự cộng đồng đơn giản là việc phải làm, chứ không phải để ghi danh.

Kiên trì phụng sự không thể là hành trình một mình. Đằng sau mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hoạt động xã hội là gia đình, đồng nghiệp, cộng sự, doanh nghiệp, nhà tài trợ – những con người tin tưởng và sẵn lòng đồng hành.

Cho phép tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc và sự kính phục tới tất cả những người ở hậu phương, những ai đang đồng hành và tiếp sức cho hành trình dấn thân vì đất nước, vì xã hội.

Sức sống của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng bắt đầu từ lúc giải thưởng bước ra khỏi sân khấu và đi vào đời sống.

Chúng tôi hiểu rằng: khi một dự án chọn con đường bền bỉ phụng sự, họ không chỉ giữ vững ý chí ban đầu, mà còn thắp lên một ngọn lửa, truyền hơi ấm và cảm hứng cho cả cộng đồng. Và từ ngọn lửa đó, hành trình phụng sự sẽ tiếp tục được nối dài, sẽ ngày càng có thêm nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sẵn sàng tiếp bước!".

Giải Dự án bền bỉ

Hạng mục Dự án bền bỉ tại Human Act Prize 2025 thuộc về:

Dự án Khởi đầu mới của Unilever Việt Nam.

Chương trình hỗ trợ phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn và phụ nữ yếu thế thông qua việc truyền cảm hứng, trang bị kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng kinh doanh, đồng thời trao cho họ cơ hội được tiếp cận vốn để có thể tự tin khởi nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho bản thân, gia đình.

Sau gần 18 năm triển khai, mô hình đã chứng minh hiệu quả rõ rệt với kết quả hơn 90.000 phụ nữ được tập huấn kỹ năng khởi nghiệp, hơn 50.000 lượt phụ nữ được vay vốn để phát triển kinh tế, 30 triệu phụ nữ được truyền cảm hứng…

Dự án Mắt sáng cộng đồng của Bệnh viện mắt Quốc tế DND.

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đã khởi xướng dự án “Mắt sáng cộng đồng”, hành trình nhân ái được duy trì suốt hơn một thập kỷ.

Dự án ra đời với khát vọng đưa công nghệ nhãn khoa hiện đại đến gần hơn với mọi người, xóa bỏ rào cản về chi phí, khoảng cách và nhận thức trong chăm sóc mắt. Rất nhiều cuộc đời đã thoát khỏi bóng tối, nhờ dự án thầm lặng này.

Dự án đã thực hiên 2 triệu lượt khám và tư vấn miễn phí, hơn 1 triệu học sinh được khám và đo mắt miễn phí, hơn 6.000 chương trình khám cộng đồng được triển khai…

Dự án GNI: 20 năm kiến tạo Good change của Good Neighbors International tại Việt Nam.

GNI là tổ chức phi chính phủ nhân đạo và phát triển quốc tế hoạt động tại Việt Nam từ năm 2005, tập trung triển khai các dự án phát triển toàn diện lấy trẻ em làm trung tâm, hướng đến mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống và trao quyền cho người dân tại những vùng khó khăn.

Đã có hơn 353.000 người thụ hưởng, hơn 123.000 trẻ em hưởng lợi từ dự án, hơn 245.000 suất quà trao cho trẻ em bảo trợ..

Dự án Quỹ học bổng VietSeeds của Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội VIETSEEDS.

Ra đời vào năm 2011, Vietseeds đã giúp những bạn trẻ xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực và khát vọng có cơ hội đổi đời.

Suốt gần 15 năm nay, không chỉ hỗ trợ tài chính dài hạn, VietSeeds còn cung cấp chương trình đào tạo kỹ năng, cố vấn 1-1 cùng các Mentor, và khuyến khích sinh viên tham gia các dự án cộng đồng.

Tổ chức tự hào khi thế hệ “hạt giống” của mình không chỉ phá vỡ chu kỳ đói nghèo mà còn tiếp nối tinh thần “Đáp đền tiếp nối”, đóng góp cho một xã hội bền vững và nhân ái.

Sau hơn 14 năm, đã có 1.000 sinh viên được nhận học bổng, 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ổn định, 70% sinh viên có thành tích thuộc Top 10 các trường đại học, 45% sinh viên mới tốt nghiệp có mức lương hơn 10 triệu đồng.

Những dự án trên bắt đầu rất sớm và vẫn tiếp tục cho đến hôm nay, không ồn ào nhưng chưa từng dừng lại. GNI: 20 năm kiến tạo Good Change, Mắt sáng cộng đồng, Khởi đầu mới và Quỹ học bổng VietSeeds là minh chứng cho sức mạnh của sự bền bỉ – khi từng hành động nhỏ được tích lũy để thay đổi cả một cuộc đời.

Giải Dự án bền vững

Hạng mục Dự án bền vững tại Human Act Prize 2025 thuộc về:

Dự án HEINEKEN Việt Nam Bảo Tồn Nguồn Nước của HEINEKEN Việt Nam.

Dự án Tái sinh Vườn dừa, Xanh hóa Tương lai của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre (BETRIMEX).

Dự án REPEET - Làm Điều Tốt Đẹp của Công ty Cổ phần thương mại Nam Anh.

Chương trình Cứu hộ và Bảo tồn Tê tê của Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam.

Hạng mục Dự án bền vững tôn vinh những hành trình đang góp phần xây dựng tương lai xanh và bền vững cho Việt Nam. Họ là những con người dành trọn tâm huyết để hồi sinh màu xanh, biến nông sản quê hương thành biểu tượng của sự sống được duy trì và tái tạo liên tục.

Họ âm thầm bảo vệ từng giọt nước, từng cánh rừng, gìn giữ hệ sinh thái như gìn giữ chính tương lai của thế hệ mai sau. Họ cứu hộ, bảo tồn, để các giá trị của thiên nhiên hoang dã được khôi phục và gìn giữ. Và họ không ngừng tìm lời giải cho những thách thức môi trường cấp bách, xây dựng mô hình tuần hoàn khép kín, trao "cuộc đời mới" cho những vật liệu tưởng như bị bỏ đi.

Giải Dự án truyền cảm hứng

Hạng mục Dự án truyền cảm hứng tại Human Act Prize 2025 thuộc về:

Dự án Tô màu ký ức - Skyline của Nhóm Tô màu ký ức - Skyline.

Sau hơn 4 năm hoạt động, dự án đã phục dựng trên 8.000 bức ảnh, tổ chức gần 30 chương trình tri ân và thu hút hàng trăm triệu lượt quan tâm trên mạng xã hội. Với mục tiêu phục dựng miễn phí ảnh liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng, Nhóm Skyline đã tiên phong ứng dụng AI và công nghệ xử lý ảnh hiện đại để hồi sinh hàng nghìn bức ảnh cũ kỹ, giúp tái hiện chân dung, cảm xúc và ký ức lịch sử vốn đang dần mai một. Ông Khuất Văn Hoàng - Phó Nhóm Tô màu ký ức - Skyline nhận giải.

Dự án Mái Ấm Gia Đình Việt của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Dự án là hành trình nhân văn nối tiếp 10 năm thiện nguyện của Tập đoàn Hoa Sen. Hơn ba năm ra đời, chương trình đã đi qua 26/34 tỉnh thành, hỗ trợ gần 500 gia đình vượt qua nghịch cảnh, trao đi 52 tỷ đồng và giúp hơn 1.000 em nhỏ tiếp tục đến trường. Ông Trần Đình Tài - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen - Trưởng Ban tổ chức chương trình Mái ấm gia đình Việt nhận giải.

Dự án Thư Viện Tóc của Mạng Lưới Ung Thư Vú Việt Nam - Breast Cancer Network Vietnam BCNV.

Dự án một hành trình bền bỉ của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) nhằm nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư vú và người nhà, xoa dịu những nỗi đau thầm lặng của bệnh nhân ung thư thông qua việc trao tặng miễn phí các bộ tóc giả làm từ tóc thật cho bệnh nhân ung thư.

Dự án hoạt động dựa trên một mô hình cộng đồng đầy nhân văn: kêu gọi người dân hiến tặng tóc thật, từ đó tạo ra những bộ tóc giả chất lượng và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị hoá chất trên cả nước. Bà Đỗ Thị Lan Anh - Giám đốc Điều hành của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam nhận giải.

Dự án Tình người trong cơn sóng của Công ty TNHH cứu hộ giao thông 116 - Đội cứu hộ cứu nạn 116.

Dự án được triển khai từ tháng 10/2020 và duy trì liên tục đến nay, với phạm vi hoạt động trải dài từ các tỉnh miền trung tới miền bắc. Đây là mô hình cứu hộ-cứu nạn đường thủy hoàn toàn miễn phí, đồng thời tham gia hỗ trợ các khu vực chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt và tìm kiếm người mất tích.

Trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp, tai nạn đuối nước ngày càng gia tăng, nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn, không đủ khả năng chi trả chi phí tìm kiếm. Dự án đã trở thành điểm tựa nhân đạo, kịp thời hỗ trợ đưa nạn nhân trở về với thân nhân, giảm thiểu tổn thất và nỗi đau cho cộng đồng.

Trong 5 năm qua, hàng nghìn trường hợp đã được tìm thấy, không để bất kỳ ai bị bỏ lại giữa dòng nước. Ông Nhâm Quang Văn - Tổng đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn 116 nhận giải.

Dự án Thắp lên một que diêm của Nhà báo, Trung tá Hoàng Trường Giang, Trưởng phòng Phát hành và Truyền thông, Báo Quân đội nhân dân.

Trong suốt gần 2 thập kỷ qua, dự án đã xây dựng 36 công trình thiết yếu tại các thôn bản khó khăn từ Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Thái Nguyên đến Quảng Trị và Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2014 đến nay), anh Hoàng Trường Giang tiếp tục vận động được nhiều tỷ đồng giúp đỡ các gia đình cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang có hoàn cảnh khó khăn.

Những dự án được vinh danh ở hạng mục Dự án Truyền cảm hứng không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ sự thấu cảm rất người – khi một que diêm được thắp lên trong đêm tối, một ký ức được tô màu, hay một mái ấm được gìn giữ bằng tình người. Chính những hành động lặng lẽ ấy đã lan tỏa niềm tin, đánh thức hy vọng và nhắc chúng ta rằng: lòng nhân ái luôn có sức mạnh dẫn đường cho cộng đồng.

Giải Dự án kịp thời

Hạng mục Dự án Kịp thời tại Human Act Prize 2025 thuộc về:

Dự án Trường Hy Vọng của Tập đoàn FPT.

Dự án Chương trình Ánh sáng học đường của Quỹ Hy vọng.

Dự án GELEX Nhân ái – Kiến tạo hạnh phúc cộng đồng của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

Ba dự án được vinh danh tại hạng mục này là minh chứng cho sức mạnh của hành động kịp thời, khi sự chung tay xuất hiện đúng lúc cộng đồng cần nhất. Từ Trường Hy Vọng, GELEX Nhân ái – Kiến tạo hạnh phúc cộng đồng, đến Chương trình Ánh sáng học đường, mỗi dự án đều cho thấy rằng một quyết định hành động đúng thời điểm có thể mở ra hy vọng, thắp sáng tri thức và lan tỏa hạnh phúc một cách bền bỉ.

Giải Ý tưởng

Giải thưởng đầu tiên - Hạng mục Ý tưởng Vì cộng đồng và Ý tưởng phát triển bền vững tại Human Act Prize 2025 thuộc về:

Giải Ý tưởng Vì cộng đồng: Dự án Hành trình Gen kết nối - Tìm lại tên liệt sĩ của Công ty Cổ phần GeneStory. Dự án là nỗ lực lặng thầm để nối lại những ký ức còn dang dở, trả lại tên cho những con người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Giải Ý tưởng phát triển bền vững: Dự án Nam Dược - Dược Liệu Sạch Phát Triển Bền Vững của Công ty Cổ phần Nam Dược. Dự án mở ra một con đường đi dài hơi hơn, nơi giá trị truyền thống được gìn giữ và phát triển hài hòa với sinh kế cộng đồng và tương lai bền vững.

Ca sĩ Tùng Dương mở đầu chương trình với ca khúc Tự nguyện

MC Thu Hà và MC Sơn Lâm là người dẫn chương trình của Gala trao giải Human Act Prize 2025

Ca sĩ Tùng Dương cùng vũ đoàn mở đầu chương trình với ca khúc Tự nguyện

Gala trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025 chính thức bắt đầu!

Lễ Trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 ngày hôm nay có sự tham dự của các vị đại biểu:

Bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Về đại diện đơn vị tổ chức có dự tham dự của:

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Hành động vì cộng đồng.

Các đại biểu tham dự Gala trao giải Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2025

Thảm đỏ Lễ Trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025

Thảm đỏ Đêm Gala Trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025 đã chính thức bắt đầu từ 19h tối nay. Các khách mời vô cùng ấn tượng trước không gian tối nay tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Có mặt tại thảm đỏ, bà Nguyễn Hồng Nhung - Giám đốc Truyền Thông Tập đoàn Gelex (Đại diện Dự án GELEX Nhân ái – Kiến tạo hạnh phúc cộng đồng cho biết: "Tôi cảm thấy rất vui vì hôm nay có mặt tại đây - nơi gặp gỡ của những trái tim nhân ái. Tập đoàn Gelex rất tự hào vì dự án đã được đề cử tại hạng mục Dự án kịp thời. Thông qua dự án này, chúng tôi mong muốn đóng góp vào việc kiến tạo tương lai đất nước và hạnh phúc cộng đồng".

Đến tham dự thảm đỏ tối nay, ông Nhâm Quang Văn - Tổng đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn 116 (Đại diện Dự án Tình người trong cơn sóng) cho biết rất vinh dự khi Đội cứu hộ cứu nạn 116 được có mặt tại đây hôm nay. Thông qua Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025, đội mong muốn truyền tải thông điệp "Chúng ta ai cũng có thể làm việc tốt, hãy sống tốt, làm việc tốt. Mỗi việc tốt chúng ta thực hiện được sẽ giúp những điều xấu được đẩy lùi mãi mãi".

Là một trong những thành viên của Hội đồng Giám khảo năm nay, bà Trần Mai Anh (Sáng lập và chủ tịch Quỹ TN&F) đã có mặt tại thảm đỏ Human Act Prize 2025 tối nay.

Khi được hỏi "Bà đánh giá như thế nào về cái quy mô, tầm góc và sức ảnh hưởng của Human Act Prize 2025 so với các năm trước?", bà Mai Anh cho hay: “Năm nay tôi rất vui vì giải thường trở nên vô cùng nhộn nhịp. Mùa đầu tiên ra mắt với thông điệp không chỉ là giải thưởng mà là sự kết nối cộng đồng để lan tỏa hành động ý nghĩa. Mùa thứ hai thì bắt đầu hình thành, đến mùa thứ ba thì bùng nổ.

Đêm Gala tối nay không chỉ có các ứng cử viên giải thưởng năm nay mà cả những cá nhân đạt giải các năm trước cũng trở lại, tạo thành cộng đồng gắn kết chỉ sau ba năm. Khi con người đến đây và cảm nhận được đây là môi trường mình cần, nơi mình muốn gắn bó, kết nối và cùng nhau làm những việc lớn hơn cho cộng đồng, thì tự nhiên giải thưởng sẽ ngày càng lan tỏa. Năm thứ ba, Human Act Prize thực sự đã khác, sôi động hơn và giàu tính nhân văn hơn rất nhiều".

Một số hình ảnh từ thảm đỏ Lễ Trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025:





Không khí tổng duyệt trước thềm Lễ Trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025

Tại Nhà hát Hồ Gươm, không gian của Lễ Trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 đang dần thành hình qua từng nhịp chuẩn bị cuối cùng. Các hạng mục sân khấu, âm thanh và ánh sáng đang được hoàn thiện chỉn chu; những tiết mục biểu diễn cũng đã được tổng duyệt kỹ lưỡng – tất cả hứa hẹn một đêm trao giải đầy cảm xúc.

Tinh thần Kiên trì Phụng sự hiện rõ trong sự tận tâm của những người miệt mài chuẩn bị phía sau sân khấu, để những hành trình lặng lẽ vì cộng đồng được kể lại hôm nay như một lời tri ân dành cho những người đã âm thầm tạo nên thay đổi.

Không gian Đêm Gala Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2025

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025 đang tiến gần đến khoảnh khắc được chờ đợi nhất - Đêm Gala trao giải, diễn ra vào tối nay, 16/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Với chủ đề "Kiên trì phụng sự", Hội đồng Giám khảo Human Act Prize 2025 đã cùng nhau lựa chọn ra được 27 dự án và sáng kiến cộng đồng xuất sắc vào vòng chung kết. Mỗi dự án là một câu chuyện về lòng kiên định, tinh thần bền bỉ và ý chí phụng sự con người, thể hiện những nỗ lực dài lâu trong giáo dục, y tế, môi trường, văn hóa, chuyển đổi xanh và bình đẳng xã hội.

Những dự án được xướng tên tại Đêm Gala trao Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025 không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ mà còn khơi dậy những cảm xúc đặc biệt đối với Hội đồng Giám khảo, bởi chúng không chỉ thể hiện tính sáng tạo và sự bền bỉ trong cách thực hiện mà còn mang lại những tác động sâu sắc, tạo nên sự thay đổi tích cực và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.

Đêm Gala Chung kết Human Act Prize 2025 hứa hẹn không chỉ là một sự kiện trao giải mà còn là một bữa tiệc nghệ thuật đầy ý nghĩa, nơi khán giả được dẫn dắt qua những câu chuyện, những giai điệu chạm đến trái tim.

Điểm nhấn ấn tượng là sự xuất hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng: ca sĩ Nguyên Hà, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Với tài năng và tâm huyết, các nghệ sĩ không chỉ mang đến những màn trình diễn độc đáo mà còn góp phần truyền tải thông điệp về tinh thần cống hiến, trách nhiệm xã hội.

Ý nghĩa của các hạng mục Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025

Đêm Gala Human Act Prize 2023 sẽ vinh danh các dự án theo các hạng mục quan trọng sau:

Giải ý tưởng: Ý tưởng Vì cộng đồng, Ý tưởng Phát triển bền vững vinh danh những dự án với ý tưởng triển khai khả thi, góp phần thúc đẩy cộng đẩy cộng đồng theo hướng tích cực và bền vững hơn.

Giải Dự án Kịp thời vinh danh sáng kiến phản ứng hiệu quả trước những vấn đề cấp thiết và tinh thần sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng.

Giải Dự án Bền bỉ vinh danh những nỗ lực đáng khâm phục để duy trì và phát triển dài hạn cho cộng đồng.

Giải Dự án Truyền cảm hứng tôn vinh nhưng hoạt động cộng đồng với tinh thân nhân văn cao, có khả năng lan tỏa và nhân rộng, kích hoạt được sức mạnh lớn lao của cộng đồng.

Giải Dự án Bền vững vinh danh những sáng kiến được xây dựng một cách khoa học, mang lại tác động sâu rộng và dài hạn vượt trội tới cộng đồng.

Hạng mục Giải Human Act Prize mang tính dấu ấn, vinh danh những hành động mang lại đóng góp tích cực, bền vững cho cộng đồng.

Trong Gala tối nay, một hạng mục mới lần đầu tiên được trao tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize: Hạng mục "Phụng sự thầm lặng".

Đây là hạng mục do Hội đồng Chung khảo chủ động tìm kiếm và lựa chọn, nhằm tôn vinh những cá nhân và dự án đã và đang tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng bằng sự bền bỉ, tận tâm và truyền cảm hứng mạnh mẽ, dù họ chưa từng gửi hồ sơ tham dự giải thưởng.

Việc tôn vinh những đóng góp thầm lặng không chỉ là ghi nhận xứng đáng, mà còn là cách để Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng mở rộng vòng tay, tìm đến và lan tỏa nhiều hơn nữa những giá trị nhân văn đang ngày ngày được vun đắp trong xã hội.

Gala trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 2025 sẽ phát sóng trực tiếp vào 20h trên Đài truyền hình Việt Nam - VTV2 và Mega Livestream trên các kênh: Fanpage, YouTube Cổng Thông tin Chính Phủ Fanpage, YouTube Báo Nhân Dân Website và ứng dụng VTVGo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh Fanpage, YouTube, Website Human Act Prize Hệ thống fanpage VCCorp: Soha, Kenh14, CafeF, CafeBiz, aFamily Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục thông tin về sự kiện này từ 18h30 tối nay. Kính mời quý độc giả đón đọc!