Gái xinh 18 tuổi gây sốt khi đi thi hoa hậu: Profile căng đét, từng giành 3 học bổng Mỹ, đến "bà trùm" Phạm Kim Dung cũng phải bình luận khen

Từ lâu, cuộc thi Miss World Việt Nam nổi tiếng quy tụ dàn thí sinh không chỉ xinh mà còn có trình độ học vấn cao. Điển hình như top 3 chung cuộc của mùa thi gần nhất là Hoa hậu Mai Phương, Á hậu Bảo Ngọc và Á hậu Phương Nhi đều có điểm chung là sắc vóc đẹp, kỹ năng ngoại ngữ tốt và học siêu giỏi.

Mới đây, ngay từ vòng Sơ loại Miss World Việt Nam 2023, một thí sinh đã nhanh chóng nhận được đông đảo quan tâm nhờ proflle "căng đét" tương tự. Đó là cô nàng Phạm Hương Anh (SN 2005), đến từ Hà Nội, đang học trường Quốc tế Anh BIS. Ngay trên trang chủ Miss World Việt Nam, hình ảnh hồ sơ của Hương Anh đã nhận lượt tương tác cao vượt trội hơn hẳn so với các thí sinh còn lại nhờ thành tích học tập ấn tượng.

Hình ảnh hồ sơ của thí sinh Phạm Hương Anh (Nguồn: Fanpage Miss World Việt Nam)

Cùng lướt nhanh qua profile của thí sinh này nhé:



- Học bổng ĐH Union College (Mỹ), trị giá 1,7 tỷ đồng; Học bổng ĐH UMass Amherst (Mỹ), trị giá 282 triệu đồng; Học bổng ĐH California, Riverside (Mỹ), trị giá 282 triệu đồng.

- Giải Vàng tại Diễn đàn Phát minh Toàn cầu, Cyprus - Châu Âu năm 2022; giải Vàng tại Viện Nghiên cứu Giáo dục Sáng tạo thuộc Hội đồng nghiên cứu Quốc gia Thái Lan (NRT) năm 2023.

- Đồng tác giả nghiên cứu dự án "Nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số Việt Nam" - xuất bản tại Tạp chí Quốc tế về Luật, Truyền thông, và Khoa học Xã hội.

- Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch dự án "Beauty With A Purpose" , CLB "Be you".

- Đạt chứng nhận quốc tế từ tổ chức "Child Safe Guarding" về bảo vệ an toàn trẻ em để tham gia giảng dạy và hướng dẫn học sinh.

Ngoài ra, dù mới 18 tuổi nhưng Hương Anh đã làm mẫu ảnh, từng xuất hiện trên sàn diễn thời trang của NTK Phạm Hoàng Minh, NTK Đức Hùng....

Ngay bên dưới bài đăng công bố hình ảnh hồ sơ của Hương Anh, nhiều cư dân mạng đã để lại lời khen ngợi chuỗi thành tích ấn tượng của cô nàng, đồng thời dự đoán cô sẽ trở thành ứng viên "nặng ký" cho chiếc vương miện. Thậm chí, CEO của cuộc thi - bà Phạm Kim Dung còn bình luận 3 từ khen ngợi Hương Anh: "Quá tuyệt vời".

CEO Phạm Kim Dung đã dành lời khen cho profile của thí sinh này

Hương Anh được nhiều người dự đoán sẽ là ứng viên nặng ký cho cuộc thi Miss World 2023

Một vài bình luận của cộng đồng fan sắc đẹp về profile của Hương Anh:



- Ôi giỏi quá, không biết đang đi thi nhan sắc hay thi đấu trí tuệ nữa.

- Dù nhan sắc của bạn mình đánh giá không nổi bật lắm nhưng thành tích học vấn thì quá đỉnh rồi.

- Profile đỉnh chóp luôn đó. Ứng viên tiềm năng cho vương miện năm nay đây rồi.

- Lần đầu tiên thấy profile thi Hoa hậu xịn xò đến vậy. Chúc em tiến xa hơn trong cuộc thi.

- Nhỏ hơn mình mấy tuổi mà người ta vừa xinh, còn học giỏi, lại còn đang chuẩn bị thi Hoa hậu nữa. Ngưỡng mộ bạn này quá.

Hương Anh vừa tròn 18 tuổi