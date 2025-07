FPTU Summer Jamboree 2025: Mùa hè khác biệt, nơi thế hệ Gen Z “prompt” tương lai

Với chủ đề "Prompt Your Future", hội trại quy tụ gần 2.000 học sinh và sinh viên trong nước và quốc tế, mang đến một không gian giáo dục trải nghiệm đa chiều: học thuật - công nghệ - văn hóa - xã hội - thể thao, hướng tới hình mẫu công dân toàn cầu thời đại AI.

Một "vũ trụ mùa hè" sống động kết nối học sinh, sinh viên toàn cầu

Ngay từ ngày đầu tiên, không khí tại FPTU Summer Jamboree 2025 đã sôi động với màn diễu hành sắc màu của nhiều nhóm đến từ các trường THPT khu vực miền Trung, các hội võ thuật, thể thao, sinh viên FPTU toàn quốc và trại sinh quốc tế từ Philippines, Singapore, Canada, Ấn Độ… Tất cả cùng hòa chung không khí lễ hội, mang đến những sắc màu văn hóa đa quốc gia, cùng tinh thần "dám khác biệt - dám dẫn đầu - sẵn sàng hội nhập".

Hoạt động diễu hành tại khuôn viên trường

Lễ khai mạc đã "đốt cháy" khán đài bằng nghi thức thắp lửa truyền thống - tượng trưng cho tinh thần cháy hết mình và khai mở hành trình khám phá bản thân trong ba ngày hội trại.

Từ đó, chuỗi hoạt động đa dạng được "kích hoạt" theo ba nhóm trục chính:

Jam Technology là nơi trại sinh quốc tế và sinh viên FPTU đã cùng nhau tham dự các workshop công nghệ như "Empowering Minds with AI" do GS. Jason J. Jung – chuyên gia AI từ Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc) chủ trì cung cấp cho trại sinh kiến thức nền tảng và ứng dụng thực tiễn của AI trong giáo dục, kinh doanh và đời sống.. Các sản phẩm từ cuộc thi Innocode Camp 2025 - cuộc thi công nghệ cho sinh viên trong trường cũng tạo điểm nhấn khi tích hợp công nghệ AI, dữ liệu lớn, thực tế ảo để giải quyết bài toán giáo dục, môi trường và kỹ năng nghề nghiệp.

Các học sinh, sinh viên được tham gia hàng loạt các hoạt động tìm hiểu về công nghệ

Jam Skill mang đến chuỗi hoạt động đa dạng và ý nghĩa, nổi bật như Happy Run và chương trình Green Steps - Green Life. Các bạn không chỉ được rèn luyện thể chất qua hoạt động chạy bộ mà còn góp phần lan tỏa lối sống xanh khi tham gia nhặt rác làm sạch bãi biển, trao tặng phao, áo phao và trụ bóng chuyền cho địa phương cùng Trường Đại học FPT.

Hoạt động làm sạch môi trường biển tại bãi tắm Tân Trà

Hoạt động chạy bộ Happy Run

Song song đó là loạt hoạt động phát triển tư duy và kỹ năng toàn diện: từ Prompt the Mind Challenge - đấu trường tri thức thử thách trí tuệ trên nền tảng số, đến workshop vẽ diều "Color up your dream" và lễ hội thả diều "AI Kite Fest" nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật. Không khí sôi động còn tiếp nối qua Big Game "Tech Maze: Decode your future" với các trò chơi teambuilding và mật thư kịch tính, giúp các bạn tăng cường tinh thần đồng đội. Cuộc thi FPTU Glory - Miss & Mr FPTU cũng là cơ hội để trại sinh thể hiện bản lĩnh sân khấu, thần thái cá nhân và tài năng nổi bật. Thông qua toàn bộ hành trình này, mỗi bạn trẻ đã có cơ hội khai phóng tư duy, phát huy bản lĩnh cá nhân và khẳng định trách nhiệm xã hội của thế hệ sinh viên thời đại mới.

Các hoạt động thể thao gắn kết

Jam Olympic là Giải đấu thể thao Jamboree Olympic với các màn tranh tài gay cấn từ các đội bóng, các đội thi đấu võ thuật như võ thuật truyền thống, Vovinam, khúc côn cầu… cùng tinh thần thượng võ đã tạo nên một mùa hè giàu năng lượng và gắn kết.

FPTU – nơi bắt đầu những hành trình trưởng thành và "prompt" tương lai

FPTU Summer Jamboree 2025 không đơn thuần là hội trại, mà là hành trình tự lập, trưởng thành và tự định hướng tương lai của người trẻ. Tại đây, công nghệ không chỉ là công cụ, mà còn là chất liệu sáng tạo được tích hợp trong từng hoạt động học thuật và giải trí. Từ những cánh diều AI bay cao trên bầu trời đến từng dòng mã hóa ứng dụng học tập, mỗi "prompt" là một tuyên ngôn của thế hệ dám khác biệt, dám kiến tạo.

Chia sẻ khi tham dự loạt hoạt động tại Trường Đại học FPT, Trương Thanh Toàn - tân sinh viên sắp tới sẽ nhập học chia sẻ: "Em tham gia FPTU Summer Jamboree với mong muốn tìm hiểu trường, làm quen, gặp gỡ các bạn mới đồng thời thử thách bản thân thông qua các hoạt động. Trong quãng thời gian hội trại, em thấy các hoạt động thực sự rất vui và đặc biệt ấn tượng nhất với việc cùng các trại sinh tham gia dọn rác bãi biển. Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa với em. Sắp tới em sẽ là một tân sinh viên chuyên ngành chip bán dẫn của trường".

Phạm Trương Minh Thuận - học sinh lớp 11 tại Đà Nẵng cũng có nhiều cảm nhận: "Em tham gia rất nhiều hoạt động của trại hè năm nay như diễu hành, hoạt động thể thao, workshop và có 2 hoạt động khiến em vô cùng thích là chạy Happy Run, nhặt rác ở bãi biển và workshop về AI. Những hoạt động khiến em rất hứng khởi, vượt qua bản thân mình. Em được trò chuyện cùng các anh chị trong trường và đặc biệt là một người thầy, người đã chia sẻ, động viên, truyền cảm hứng khiến em thấy tự tin hơn rất nhiều với con đường của mình".

FPTU Summer Jamboree 2025 là minh chứng sống động cho chiến lược đào tạo toàn diện mà Trường Đại học FPT theo đuổi: tri thức song hành cảm xúc, công nghệ đi cùng nhân văn, trải nghiệm là một phần của hành trình học.

Thông qua chuỗi sự kiện này, Trường Đại học FPT tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đào tạo thế hệ trẻ có năng lực hội nhập, hiểu công nghệ, sống có trách nhiệm và làm chủ tương lai bằng chính năng lực và bản sắc của mình.