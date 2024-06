FPT Shop tặng “combo may mắn” tiếp sức mùa thi cho sĩ tử 2K6

Là hoạt động thường niên mỗi kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, năm nay, FPT Shop tiếp tục triển khai chiến dịch "tiếp sức mùa thi" trên toàn quốc. Có mặt tại 140 điểm thi trải dài khắp 63 tỉnh thành, từ chiều ngày 26/6, hệ thống đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm "tiếp sức" và khích lệ, động viên tinh thần cho các sĩ tử 2K6. Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, hàng ngàn phần quà ‘vượt nắng’ gồm nước và quạt đã được FPT Shop gửi đến tận tay từng quý phụ huynh và sĩ tử trên cả nước.



Đồng thời, nhằm khích lệ tinh thần giúp các sĩ tử vững tin hơn, FPT Shop còn dành tặng thêm combo may mắn gồm: quạt, túi đậu đỏ "bao đậu", ly nhựa cao cấp cùng hàng ngàn phần quà đến từ nhãn hiệu SIM FPT như quạt cầm tay, túi tote... Đặc biệt, để hỗ trợ sĩ tử và các bậc phụ huynh thuận tiện hơn trong việc di chuyển, hệ thống còn kết hợp với ứng dụng Be gửi tặng bộ voucher gồm 28 mã giảm giá (giảm đến 50%, tối đa 50.000 đồng/mã) với tổng giá trị đến 1.400.000 đồng khi sử dụng dịch vụ BeCar/BeBike. Hoặc, bạn cũng có thể nhập mã "FPTSHOP" trực tiếp trên ứng dụng Be khi đặt xe để được giảm ngay 20% cước phí (tối đa 50.000 đồng/lần). Chương trình được áp dụng tại 40 điểm tiếp sức của FPT Shop thuộc khu vực Hà Nội và TP. HCM.

FPT Shop ra quân ‘tiếp sức mùa thi’ tại 140 điểm thi trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, xuyên suốt mùa thi, FPT Shop cũng gửi tặng kèm "deal 99.000 đồng" khi mua quạt sạc cầm tay Hotwell FR12H1 (giá niêm yết 299.000 đồng) và voucher giảm 3% khi mua laptop cho sĩ tử tại các điểm trường trên toàn quốc. Mong rằng, những món quà nhỏ cùng sự quan tâm, sát cánh mà FPT Shop dành trao sẽ tiếp thêm động lực để các thí sinh tự tin thể hiện tốt nhất khả năng của mình và xuất sắc "vượt vũ môn" trong kỳ thi quan trọng này.

Chào mùa tựu trường, FPT Shop gửi "X3 ưu đãi" đến học sinh, sinh viên

Luôn đồng hành cùng thế hệ học sinh, sinh viên với những ưu đãi đặc biệt, mùa Back To School 2024, FPT Shop triển khai hàng loạt khuyến mãi hấp dẫn thông qua chương trình đặc quyền "ưu đãi X3". Theo đó, bên cạnh ưu đãi giảm giá lên đến 50%, ngay từ hôm nay, các bạn học sinh, sinh viên sẽ được giảm thêm 3% kèm 100% cơ hội trúng quà khi mua các sản phẩm laptop tại FPT Shop. Đặc biệt, hệ thống còn tặng thêm đặc quyền 2 năm bảo hành, nâng tổng thời hạn bảo hành lên đến 3 năm, giúp các bạn học sinh, sinh viên an tâm hơn khi sử dụng sản phẩm. Đồng thời, FPT Shop cũng nỗ lực hợp tác với các ngân hàng và tổ chức tài chính để triển khai chương trình trả góp 0% lãi suất nhằm hỗ trợ các bậc phụ huynh và tân sinh viên giảm bớt gánh lo tài chính trong mùa tựu trường này.

Chào mùa tựu trường, FPT Shop tặng "X3 ưu đãi" dành riêng cho học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, với mong muốn mang đến sự nhanh chóng, thuận tiện cho các sĩ tử trong quá trình truy cập và tra cứu kết quả kỳ thi THPT quốc gia, từ ngày 17/07, FPT Shop sẽ cho ra mắt chuyên trang "Tra Cứu Điểm Thi". Hấp dẫn hơn, chọn tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2024 qua website chính thức của hệ thống, các sĩ tử sẽ được nhận ngay voucher giảm giá 3% khi mua laptop, 1 năm bảo hành cho MacBook cùng cơ hội nhận được 15 màn hình LCD Viewsonic và 15 máy chiếu Beecube với chương trình rút thăm may mắn. Hy vọng, những món quà mà FPT Shop gửi trao sẽ giúp các các tân sinh viên tương lai tiếp thêm thật nhiều niềm vui và hứng khởi để sẵn sàng, vững bước đặt chân vào giảng đường Đại học.

Chào Back To School 2024, FPT Shop sẵn sàng trên kệ danh mục laptop đa dạng với mức giá tốt nhất.

Là đối tác hàng đầu của các thương hiệu laptop uy tín trên thế giới như: HP, Acer, Asus, Lenovo, MSI… FPT Shop tự tin đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, từ những mẫu laptop phục vụ học tập đến những máy tính gaming sở hữu cấu hình mạnh mẽ với mức giá tối ưu cùng chương trình ưu đãi hấp dẫn nhất. Điển hình, từ nay đến hết 30/6, chỉ từ 11.740.000 đồng, các bạn học sinh, sinh viên có thể sở hữu ngay chiếc Acer Aspire 3 A315-44P-R5QG R7-5700U mang bộ vi xử lý AMD Ryzen 7 mạnh mẽ đi kèm dung lượng RAM lên tới 16GB. Ngoài ra, các bạn trẻ có thể cân nhắc về chiếc Dell Vostro V3520 i5 1235U_71030559 đang được giảm chỉ còn 15.980.000 đồng, laptop HP Pavilion 15-eg3111TU i5 1335U thời thượng với mức giá chỉ từ 18.455.000 đồng tại FPT Shop. Hoặc, chỉ cần từ 16.890.000 đồng, bạn đã là chủ nhân của chiếc laptop thuộc phân khúc cận cao cấp - Asus Vivobook 15 OLED A1505VA-L1113W i5 13500H được trang bị màn hình OLED và cấu hình siêu mạnh. Chưa dừng lại ở đó, các dòng laptop gaming tại FPT Shop sở hữu mức giá vô cùng ấn tượng như MSI Gaming Thin GF63 12VE-454VN i5 12450H, giá chỉ từ 18.300.000 đồng, Lenovo Gaming LOQ - 15IAX9 i5 giá chỉ từ 19.270.000 đồng... chắc hẳn sẽ là lựa chọn tuyệt vời dành cho người dùng có nhu cầu sử dụng máy tính xách tay cấu hình cao, mang đến những trải nghiệm gaming tuyệt vời nhất.

Để chọn mua sản phẩm, khách hàng có thể đặt hàng online trên website FPT Shop, thông qua fanpage hoặc gọi hotline miễn phí cước 1800 6601 để được tư vấn nhanh nhất. Bạn cũng có thể đến trực tiếp hệ thống cửa hàng FPT Shop rộng khắp 63 tỉnh thành để trải nghiệm sản phẩm trước khi mua sắm.