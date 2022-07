Founder Mira Florist & Garden: Chàng trai bỏ IT vì quá mê hoa, trở thành ông chủ, bán cả trăm triệu một tác phẩm hoa mang phong cách quý tộc Anh

Từng là một nhân viên văn phòng, làm công việc IT trong suốt 8 năm kể từ ngày rời ghế giảng đường Đại học, nhưng mỗi ngày Trần Hoàng Anh (SN 1986) đều đau đáu về những giấc mơ với hoa của mình. Không thể để giấc mơ cứ mãi chôn vùi một chỗ như vậy, một ngày, anh quyết định bỏ ngang công việc ổn định đã gắn bó với mình 8 năm kia, làm lại từ đầu với đam mê.

Tính đến nay, đã 6 năm kể từ ngày anh đưa ra quyết định có phần táo bạo ấy, giờ đây, chàng IT năm nào đã trở thành ông chủ của Mira Florist & Garden - một tiệm hoa nổi tiếng ở Hà Nội với thú chơi hoa lấy cảm hứng từ giới quý tộc thời xưa và tạo nên nhiều đám cưới cổ tích.

Bỏ việc công việc IT đã gắn bó 8 năm để đi theo đuổi nghề hoa

Tình yêu với hoa của Hoàng Anh hình thành rõ ràng nhất từ những năm anh còn là cậu sinh viên với sở thích đi chợ hoa sớm, mua hoa hồng thơm về cắm trong phòng. Với anh, dù hiện tại đã được tiếp xúc, cắm hầu hết các loại hoa trên thế giới, nhưng cảm xúc ban đầu với những bông hồng thơm thưở ấy vẫn rất đặc biệt. Anh chia sẻ: "Mình nghĩ rằng đó là những điều quan trọng giúp mình hiểu cảm xúc bản thân, biết mình yêu thích và sẽ theo đuổi điều gì có ý nghĩa với mình trong cuộc sống".

Vốn là một người yêu thiên nhiên, cây cỏ, có thể dành hàng giờ để ngắm nhìn những khoảnh khắc căng tràn nhựa sống hay vẻ đẹp tàn phai của một bông hoa nên ngày còn đang đi làm công việc IT nhưng Hoàng Anh vẫn luôn mong một ngày nào đó sẽ được gắn bó với hoa cỏ mỗi ngày. Chờ đợi suốt 8 năm, cuối cùng cơ hội đã đến cũng là thời điểm văn hóa sử dụng hoa trong cuộc sống ngày càng gần gũi hơn, anh quyết định nghỉ công việc IT để theo đuổi điều bản thân luôn mong muốn.

Quyết định từ bỏ một công việc ổn định để theo đuổi đam mê được Hoàng Anh xem như việc bước khỏi vùng an toàn của chính mình. Hoàng Anh chia sẻ: "Mình rất thích nội dung một cuốn sách có tựa đề: 'Ngày xưa có một con bò'. Câu chuyện về một vùng an toàn ai cũng có. Khi có vùng an toàn, con người có xu hướng thỏa mãn với chính mình, chính cuộc sống của mình đang có. Đôi khi kể cả việc lựa chọn bỏ những điều mình từng mong muốn, ước mơ. Nghĩ rằng mọi điều như vậy là ổn. Nhưng câu chuyện là khi mình dám ra khỏi vùng an toàn đó, “giết chết con bò” của chính mình đi để theo đuổi điều mình muốn làm. Với mình như vậy đã là thành công, chiến thắng chính mình".

Khi đưa ra quyết định bước ra khỏi vùng an toàn, từ bỏ công việc ổn định mà bản thân gắn bó 8 năm, gia đình của Hoàng Anh cũng ban đầu cũng phản đối anh. "Nhưng khi mình nói ra suy nghĩ bản thân, gia đình đã ủng hộ mình theo đuổi quyết định rẽ ngang trong cột mốc sự nghiệp của mình", Hoàng Anh nói.

Khởi đầu nào cũng có khó khăn, Hoàng Anh cũng không ngoại lệ. Ngày bắt đầu lại với đam mê hoa của mình, anh gặp không ít trở ngại, khó khăn. Mới bước vào nghề, Hoàng Anh chưa bao giờ nghĩa đến công việc sẽ thuần thủ công, lao động chân tay như thế. Tiếp đến là những bỡ ngỡ trước nhiều kiến thức mới mẻ về nghệ thuật về cái đẹp, sự sắp đặt, màu sắc... mà trước đó anh chưa bao giờ trải qua.

Hoàng Anh chia sẻ: "Trước vô số thứ mới mẻ, bỡ ngỡ như vậy, sự tự ti, nghi hoặc về bản thân của mình bắt đầu xuất hiện. Nhưng mình nghĩ, bất cứ điều gì mới mẻ khác biệt trong những lối đi đã thành hình rõ rệt về định hướng, nghề nghiệp đều sẽ có những trở ngại, vấp ngã, khó khăn riêng. Mình luôn coi đó là sự rèn giũa, là những điều cần có để giúp mình hiểu, trưởng thành và biết trân trọng đam mê của mình hơn. Nếu đủ guồng quay lao động nghiêm túc, mình sẽ làm được điều mình mong muốn".

Khi đã tìm hiểu sâu và có nhiều cuộc trải nghiệm với về hoa hơn, những lăng kính góc nhìn và cá tính hoa của Hoàng Anh dần hình thành rõ nét.

"Mình đã biết phong cách hoa yêu thích của bản thân, mình muốn nhiều hơn là cắm một bình hoa đơn thuần. Mình muốn đưa nghệ thuật vẽ tranh, điêu khắc, kiến trúc và nghệ thuật sắp đặt vào hoa, chính vì vậy thương hiệu hoa của mình đã được ấp ủ và ra đời. Những thiết kế của mình sẽ mang đậm những yếu tố nghệ thuật và thiên nhiên, giúp người thưởng hoa sẽ có nhiều cảm xúc hơn đọng lại mỗi khi ngắm nhìn", ông chủ của Mira Florist & Garden chia sẻ.

Hoàng Anh nói thêm: "Về mặt chuẩn bị tạo ra và phát triển một thương hiệu có lẽ phải nói đến rất nhiều điều về mặt vật chất và công sức, nhưng quan trọng nhất mình nghĩ đó phải là lòng quyết tâm và người đồng hành. May mắn, mình đều đang có được cả hai điều đó cả ở trong quá khứ và hiện tại".

Lối đi riêng, độc bản giữa dịch Covid-19

Thời điểm khó khăn nhất với Hoàng Anh và thương hiệu riêng của mình có lẽ là khi dịch Covid-19 ập đến ở Việt Nam. Anh cho biết, khi ấy, thị trường hoa hoàn toàn bị ảnh hưởng nhiều, mảng sự kiện cưới của anh 100% "nằm yên bất động".

Nhưng thời điểm khó khăn này cũng là lúc Hoàng Anh tìm được ra lối đi riêng cho chính mình, là phong cách cắm hoa Wardian Case (cắm hoa trong hộp kính) được lấy cảm hứng từ thời quý tộc Anh.

"Những khó khăn ấy đã cho mình thời gian để tạm được nghỉ ngơi thay vì phải chạy khắp nơi cuốn theo công việc, mình có thời gian tĩnh lại để tìm tòi sáng tạo, nhờ đó mình đã cho ra đời Wardian Case trong thời gian này. Hạnh phúc hơn là thiết kế này của mình được mọi người ưu ái đón nhận. Điều đó thật sự giúp mình vững tin hơn trên con đường đam mê hoa lá", Hoàng Anh bộc bạch.

Chia sẻ về cơ duyên biết và tìm đến phong cách cắm hoa độc đáo như vậy, Hoàng Anh cho biết, trước đây anh đã thích và nghiên cứu về thú chơi Terrarium (hệ sinh thái thu nhỏ, mô phỏng môi trường sống tự nhiên trong bình thủy tinh) và sau khi nghiên cứu sâu hơn, anh biết được về khởi nguyên của thú chơi này chính là Wardian Case.

"Wardian Case là thú chơi của quý tộc nước Anh, thiết kế này không chỉ dừng ở việc chơi trưng hoa thông thường mà được coi là một phong cách thời trang của căn phòng hay khu vườn của người trưng. Trong thời gian giãn cách xã hội mình đã tập trung nghiên cứu để cho ra đời sản phẩm này. Mình đã nghĩ, thay vì trồng cây để hình thành một hệ sinh thái, tại sao mình không cắm hoa vào Wardian Case để mang tới một vẻ đẹp màu sắc đặc biệt hơn".

Hoàng Anh cho biết, phong cách Wardian Case đặc biệt bởi cách trưng hoa độc lạ mà nó mang tới cho người ngắm nhìn. Mỗi thiết kế là một mô phỏng kiến trúc riêng của những lâu đài Anh Quốc và sử dụng chất liệu gia công tỉ mỉ để được hoàn mỹ nhất. Các thiết kế đều mang màu sắc khác nhau về hoa để thể hiện rõ nét cá tính của chủ nhân. Ngoài ra nếu như các sản phẩm hoa khác sau khi chơi xong phải bỏ hoặc gần như không thể tái sử dụng thì Wardian Case sau khi chơi hoa xong có thể giữ phần thiết kế bên ngoài lại để trở thành đồ decor trong nhà vẫn rất đẹp và mỗi dịp cần mình có thể tiếp tục trưng hoa vì độ tỉ mỉ mỗi thiết kế mang lại.

"Một tác phẩm Wardian để hoàn thiện từ khi bắt đầu lên thiết kế phần cứng đến khi trở thành một tác phẩm hoàn thiện tới tay khách hàng có thường phải mất khoảng một tháng. Chúng mình cần lên thiết kế phần khung, sản xuất phần cứng và cắm hoa và bên trong. Với mong muốn mỗi sản phẩm được ra đời đều mang nhiều tính nghệ thuật và có cảm xúc trong đó vậy nên yếu tố cảm hứng rất quan trọng trong khi làm sản phẩm của mình, không chỉ với Wardian mà còn là tất cả sản phẩm khác của chúng mình", Hoàng Anh nói thêm.

"Nghệ thuật cao cấp nhất là tái tạo lại được vẻ đẹp của tự nhiên" là câu nói mà Hoàng Anh rất yêu thích. Và anh tin rằng, những tâm hồn yêu hoa cỏ và yêu vẻ đẹp tự nhiên sẽ dễ rung cảm trước phong cách hoa của anh.

"Mình luôn nghĩ, vẻ đẹp của nghệ thuật không có thước đo nào chính xác hoàn toàn. Mình mong muốn mọi người sẽ có cảm nhận riêng về phong cách hoa mình theo đuổi. Về giá của Wardian mình xin phép không công khai cụ thể mà để lại chia sẻ riêng cho những người bạn yêu hoa. Nhưng mình bật mí thường sẽ có khoảng tám đến chín chữ số tuỳ vào mỗi sản phẩm và độ cầu kỳ của sản phẩm", Hoàng Anh tiết lộ.

Và câu chuyện về những đám cưới cổ tích.

Ngoài việc làm ra những tác phẩm Wardian Case, mảng thiết kế hoa cho đám cưới cũng là mảng anh và đội ngũ tích cực hoạt động. "Thường khi nhận thiết kế cho một đám cưới, mình sẽ nghe những mong muốn của cô dâu chú rể về ý tưởng cho đám cưới và câu chuyện tình yêu của họ để tạo ra một đám cưới riêng, chỉ của riêng mỗi cặp đôi. Sau đó chúng mình sẽ lên thiết kế từ phần cứng, phần trang trí sao cho thể hiện đúng tinh thần và câu chuyện của cặp đôi", ông chủ của Mira Floris & Garden nói.

Điều khiến Hoàng Anh thấy ý nghĩa nhất khi tạo ra những không gian đặc biệt cho các cặp đôi là khoảnh khắc mọi khách mời thốt nên sự "wow" và yêu thích không gian đó. Điều đó là một hạnh phúc không gì đong đếm được với một người làm hoa như Hoàng Anh.

"Đôi khi, hạnh phúc không chỉ đến từ việc bạn có những gì trong tay, bạn có những thiết kế đặc biệt như thế nào, mà hạnh phúc đến với mình từ những câu nói của người đón nhận, thừa nhận những gì mình làm được. Có chú rể cô dâu đã choáng ngợp và không mường tượng được cho đến khi chứng kiến không gian cưới mình hoàn thành. Chú rể đã nói với mình: 'Em không nghĩ lại đẹp đến vậy, cảm ơn anh. Em không muốn dỡ đi mà muốn để đó mãi kể cả sau tiệc cưới'. Câu nói đó đã khiến mình ấn tượng, hạnh phúc vì được công nhận những điều mình mong muốn mang đến", Hoàng Anh chia sẻ.

Với mong muốn được thỏa mãn nhu cầu sáng tạo nghệ thuật và làm hài lòng được người nhận, người đặt tác phẩm, Hoàng Anh thường dành nhiều thời gian cho mỗi tác phẩm của mình.

Trải qua một hành trình dài với hoa, Hoàng Anh nhận ra, nghề hoa đang ngày càng trở thành một nghề hot trên thị trường bởi xã hội hiện tại đã ngày càng phát triển hơn và nhu cầu về những giá trị tinh thần ngày càng được nâng lên. Chính vì vậy nhu cầu về việc ngành hoa đi kèm với thị trường ngành này sẽ ngày càng được mở rộng.

"Riêng đối với sản phẩm Wardian nói riêng và các sản phẩm, phong cách cắm hoa của thương hiệu của mình chung, chúng mình tự tin và khẳng định sẽ ngày càng cải tiến và phát triển để sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua mà chúng mình đã tạo nên", Hoàng Anh nói.

Ảnh: NVCC

https://cafebiz.vn/founder-mira-florist-garden-chang-trai-bo-it-vi-qua-me-hoa-tro-thanh-ong-chu-ban-ca-tram-trieu-mot-tac-pham-hoa-mang-phong-cach-quy-toc-anh-20220705135850494.chn