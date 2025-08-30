Fandom Yêu Nước: Doanh nghiệp Việt đồng hành cùng niềm tự hào dân tộc

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, không khí lễ hội đang rộn ràng khắp cả nước. Trên từng con phố, sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa như nhắc nhớ về một chặng đường lịch sử vẻ vang, khơi dậy trong mỗi người niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc. Hòa chung tinh thần ấy, dự án Fandom Yêu Nước đã trở thành điểm hẹn kết nối cộng đồng - nơi không chỉ có hoạt động gắn kết, mà còn quy tụ sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp Việt tiêu biểu.

Điểm chung ở họ không chỉ nằm ở sản phẩm hay dịch vụ, mà còn ở cách khéo léo lồng ghép thông điệp yêu nước, tinh thần đoàn kết và khát vọng sáng tạo Việt Nam vào từng trải nghiệm dành cho khách hàng.

Những "ngôi sao thương hiệu" góp mặt trong mùa lễ hội

Phương Nam - Bữa tiệc Độc Lập mang hương vị Nam Bộ

Trong không khí đoàn viên của những ngày lễ lớn, Hệ thống nhà hàng Phương Nam mang đến combo ĐỘC LẬP - set bàn tiệc Nam Bộ trọn vẹn chỉ 348.000đ. Không chỉ là một bữa ăn, đây được xem như “bữa tiệc của niềm tự hào”, nơi hương vị quê hương hòa cùng niềm vui chung của ngày Độc Lập.

Ngồi giữa lòng Hà Nội, thực khách vẫn có thể “nâng ly mừng Độc Lập, thưởng thức hương vị sông nước Nam Bộ”, để bữa cơm sum vầy trở thành khoảnh khắc gắn kết gia đình, bạn bè. Đặc biệt, khách hàng còn được tặng chai Xốt Nộm Phương Nam khi đặt bàn trước 11h00 - một lời tri ân tinh tế từ thương hiệu dành cho thực khách.

VSP - Công nghệ Việt cho người Việt

Nếu Phương Nam mang tới trải nghiệm ẩm thực đậm hồn dân tộc, thì VSP góp mặt bằng niềm tự hào công nghệ Việt. Với dòng sản phẩm Smart Tivi “Made in Vietnam” được phát triển bởi Tech Vision khẳng định vị thế thương hiệu nội địa: Là đối tác của Google Tivi VSP Smart Tivi sử dụng hệ điều hành chính thức Google Tivi, và được sản xuất trong nước tại nhà máy BOE Nhơn Trạch - Việt Nam.

Không chỉ có chất lượng chuẩn quốc tế với mức giá phù hợp đại đa số người Việt, VSP còn ghi điểm nhờ hệ thống bảo hành rộng khắp, dịch vụ nhanh chóng - thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó lâu dài với khách hàng trong nước. Thông điệp thương hiệu vang lên đầy mạnh mẽ: “Công nghệ Việt cho người Việt - cùng nhau kết nối, lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Cùng nhau lan tỏa tinh thần Việt

Mỗi thương hiệu tham gia đồng hành cùng Fandom Yêu Nước đều giống như một ngôi sao nhỏ góp sáng vào bức tranh lớn mừng Độc Lập - Tự Do. Từ những bữa ăn sum vầy cho tới sản phẩm công nghệ tiên tiến, tất cả đều chung một điểm: tôn vinh giá trị Việt, lan tỏa niềm tự hào Việt.

Trong mùa lễ hội đặc biệt này, hãy cùng lựa chọn và ủng hộ sản phẩm Việt - để mỗi trải nghiệm thường ngày cũng trở thành một hành động nhỏ góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và niềm tự hào dân tộc.

"Tự hào Việt Nam - Tự hào ẩm thực Nam Bộ". Suốt hơn 15 năm qua, Nhà hàng Phương Nam đã trở thành điểm đến quen thuộc và đáng tin cậy của người Hà Nội mỗi khi muốn thưởng thức hương vị Nam Bộ. Không chỉ dừng lại ở một bữa ăn, trải nghiệm tại Phương Nam còn mở ra cho thực khách hành trình khám phá văn hóa miền sông nước qua từng hương vị thân thuộc. Điều làm nên sự khác biệt chính là nguồn nguyên liệu chính hiệu mang từ Nam Bộ ra, được vận chuyển tươi mới hằng ngày bằng đường bay. Nhờ vậy, các món ăn luôn giữ trọn vị tự nhiên, tinh khiết. Từ những món dân dã như bánh xèo, kho quẹt đến những đặc sản cầu kỳ như lẩu cá kèo hay cá linh bông điên điển, tất cả đều được chế biến tỉ mỉ, kết hợp giữa tay nghề tinh tế và sự am hiểu sâu sắc về ẩm thực Nam Bộ. Chính tâm huyết, uy tín và sự bền bỉ đã giúp Phương Nam không chỉ chiếm trọn tình cảm của thực khách Hà Nội, mà còn trở thành biểu tượng ẩm thực Nam Bộ giữa lòng Thủ đô - nơi người dân và du khách có thể tìm thấy khoảng trời phương Nam ngay giữa nhịp sống đô thị. Sự kiện đồng hành: Tham gia fandom yêu nước trên Kenh14, Phương Nam tự hào góp phần lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng, hòa chung khí thế sự kiện văn hóa - xã hội mang tầm quốc gia. Qua đó, thương hiệu khẳng định hình ảnh đồng hành cùng lòng tự hào dân tộc. Đặt bàn hoặc đặt món online tại: nhahangphuongnam.com.vn



