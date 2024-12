Fandom Việt khẳng định đẳng cấp sau hai concert Anh Trai: Chơi lớn cả trăm project hoành tráng, chi khủng đến hàng tỷ đồng

Những năm gần đây, khái niệm “đu idol” tại Việt Nam không chỉ đơn thuần là hâm mộ. Fan Việt, đặc biệt trong nửa cuối năm 2024, đã nâng tầm văn hóa hỗ trợ thần tượng (support fandom) với quy mô chuyên nghiệp, không thua kém cộng đồng fan quốc tế. Điểm nổi bật chính là sự bùng nổ của hàng loạt hoạt động tiếp ứng nghệ sĩ nội địa với mức độ đầu tư mạnh tay và đầy sáng tạo, tiêu biểu là các project khủng trước thềm hai concert đình đám Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Hai concert đình đám tại Việt Nam trong năm 2024 phải nhắc đến Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Nếu trước đây, hình ảnh fan Việt dành trọn đam mê cho các idol K-pop, J-pop hay C-biz vốn quen thuộc thì nay, một bộ phận lớn giới trẻ đã trở về ủng hộ các nghệ sĩ trong nước. Động lực chính đến từ sự thành công vượt trội của hai chương trình “Anh Trai” - sân chơi nơi 63 “anh trai” cùng tranh tài, phô diễn kỹ năng và tài năng cá nhân. Điểm nhấn của hai chương trình không chỉ là màn biểu diễn đỉnh cao mà còn là sức ảnh hưởng mãnh liệt của các nghệ sĩ sau chương trình. Họ không chỉ “chiếm sóng” mạng xã hội mà còn tạo điều kiện để FC (fanclub) thể hiện lòng yêu mến qua những chiến dịch quảng bá rầm rộ.

FC Việt “chơi lớn” với loạt project tiếp ứng thần tượng đáng kinh ngạc

Sự bùng nổ của hai concert đình đám Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã chứng kiến màn “chơi lớn” từ cộng đồng fan Việt qua những project quảng bá thần tượng hoành tráng và sáng tạo, khẳng định sự chuyên nghiệp và nhiệt huyết không kém cạnh các fandom quốc tế.

Trải qua 4 concert, Anh Trai Say Hi để lại ấn tượng với nhiều project độc đáo. Điển hình như concert Anh Trai Say Hi day 3-4 diễn ra tại Hà Nội vừa qua đã để lại nhiều dấu ấn. Trong đó, FC của nam rapper HIEUTHUHAI đã gây chú ý khi triển khai loạt dự án quảng bá đẳng cấp. Tiêu biểu là diễu hành 4 siêu xe trang trí banner hình ảnh thần tượng, chạy qua các tuyến phố lớn tại Hà Nội, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và thu hút sự chú ý từ đông đảo công chúng. Song song đó, các photo booth được đầu tư công phu, đạt chuẩn thẩm mỹ cao, mang đến không gian check-in hiện đại cho fan.

Ảnh: FC HIEUTHUHAI - SUNDAYS

FC Mopius, đại diện nhóm Jsol, Quang Hùng MasterD, Dương Domic và Hurrykng, cũng ghi điểm với dự án debut đầy hoành tráng ngay trước thềm concert. MV Làn Ưu Tiên của nhóm được fan tích cực cày view, hỗ trợ thêm bằng chiến dịch quảng cáo LED tại các tòa nhà lớn ở Hà Nội và TP.HCM. Đặc biệt, các hoạt động độc đáo như thả khinh khí cầu và phát quà tại khu vực concert đã tạo nên bầu không khí náo nhiệt và ý nghĩa.

Ảnh: FC Mopius

Một điểm sáng khác là FC Các Anh Trai Khác, nổi bật với sự đa dạng trong cách quảng bá. RHYDER - CAPTAIN nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ qua dự án màn hình LED Indoor tại Hàn Quốc mà còn nhiều màn hình LED khủng tại các tòa nhà dọc đường Nguyễn Chí Thanh, cùng xe bus quảng bá hình ảnh chạy khắp Thủ đô. Đức Phúc và Erik tiếp nối với dự án food truck độc đáo, kết hợp màn hình LED hiện đại để vừa quảng bá thần tượng, vừa tạo trải nghiệm thú vị cho công chúng. Trong khi Anh Tú Atus phủ sóng LED tại cả Hà Nội và TP.HCM, kết hợp hàng loạt điểm check-in nổi bật, nâng cao độ nhận diện nghệ sĩ.

Ảnh: @nguyen.947, All belongs to ATUS, @tiemgau_cherie

Tại concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, dù mới chỉ tổ chức hai đêm nhưng sự đầu tư từ các FC đã mang lại sức nóng lan tỏa mạnh mẽ. Tại Vinhome Ocean Park 3, hơn 54 booth được dựng lên để quảng bá cho các nghệ sĩ, gần gấp đôi so với ngày đầu tiên. Song song đó, hơn 50 dự án LED với hơn 100 màn hình được triển khai khắp Hà Nội, Hưng Yên và các khu vực lân cận. Những điểm check-in nổi bật như Tràng Tiền Plaza, Royal City, và Vincom Bà Triệu đều được trang bị màn hình LED, góp phần làm sôi động không khí concert.

Hoạt động quảng bá còn mở rộng với các xe buýt hai tầng, roadshow, và hệ thống xe đưa đón fan từ nội thành Hà Nội đến khu vực concert. Hàng nghìn cờ phướn được treo dọc các tuyến đường lớn, trong khi những màn hình lớn tại SkyLED Thủ Thiêm hay Sun Wheel Đà Nẵng trình chiếu hình ảnh nghệ sĩ và thông điệp chào mừng fan, thu hút sự chú ý rộng rãi.

Ảnh: @Nhà Ốc Đảo 33 - Nóc Con Team, @FC BB Trần - BBQ, @FC Binz, @soobiniverse.92

Một trong những dự án nổi bật nhất là màn quảng bá cho SOOBIN tại concert ngày 19/10. Hình ảnh của anh xuất hiện trên billboard tại Times Square là một trong những địa điểm quảng cáo danh giá nhất thế giới, và trên màn hình SkyLED Thủ Thiêm với màn hình lớn nhất Đông Nam Á. Với vị trí đắc địa và lưu lượng hơn 1,6 triệu người qua lại mỗi ngày, dự án này giúp SOOBIN chạm đến trái tim hàng triệu người hâm mộ.

Ảnh: @From 8228 to Soobin Hoàng Sơn

Đặc biệt, theo thống kê từ fanclub Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, tổng số tiền donate cho hơn 60 dự án hỗ trợ 33 nghệ sĩ đã lên đến hàng tỷ đồng chưa bao gồm hàng chục dự án khác do fanclub tự chi mà không cần qua hình thức donate. Đây thực sự là minh chứng ấn tượng cho độ chịu chơi và nhiệt huyết của fan Việt, khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp trước sự đầu tư mạnh tay của cộng đồng hâm mộ trong nước.

Thổi bùng bản sắc dân tộc trong dòng chảy văn hóa thần tượng

Không khí tại các concert của nghệ sĩ Việt Nam đang bước vào một giai đoạn bùng nổ, không chỉ tiệm cận với sự chuyên nghiệp và quy mô của các sự kiện âm nhạc quốc tế mà còn thổi vào đó hơi thở đậm chất Việt. Những sự kiện nổi bật như Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã trở thành minh chứng rõ nét cho sự hòa quyện này.

Điểm đặc biệt ở các concert chính là dấu ấn sáng tạo đến từ cộng đồng fan. Hàng loạt food truck được thiết kế độc đáo, mang màu sắc riêng biệt của từng nghệ sĩ và phong cách đặc trưng của fanclub. Đây không chỉ là nơi "tiếp sức" cho nghệ sĩ và ekip mà còn trở thành những biểu tượng kết nối, thu hút đông đảo khán giả đến check-in và lan tỏa không khí sự kiện. Hơn thế, các booth văn hóa được đầu tư công phu với cảm hứng lấy từ những giá trị truyền thống như nón quai thao, trống cơm, làng nghề hương và cổng làng Việt cổ… đã tạo nên một không gian đậm đà bản sắc Việt.

Ngoài ra còn có những hoạt động tương tác như trao đổi "thẻ bo góc" vốn quen thuộc trong cộng đồng fan K-pop giờ đây xuất hiện tại Vpop, thậm chí còn có các hoạt động như xin chữ, giao lưu văn nghệ tại các booth… Tất tạo cơ hội kết nối giữa các fan hâm mộ và mang đến trải nghiệm mới mẻ, vừa hiện đại vừa gắn liền với tinh thần của văn hóa thần tượng Việt.

Sự phát triển của fandom Việt không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc cổ vũ thần tượng, mà còn góp phần nâng tầm văn hóa âm nhạc trong nước, tạo ra những giá trị độc đáo và đáng tự hào. Những concert không chỉ là sân khấu của nghệ sĩ mà còn là nơi để người hâm mộ thể hiện tình yêu với văn hóa Việt, biến mỗi sự kiện thành một lễ hội thực sự. Đây không chỉ là minh chứng cho sự sáng tạo và chuyên nghiệp của các fanclub, mà còn khẳng định rằng nền giải trí Việt Nam đang từng bước tạo nên bản sắc riêng, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong khu vực.

