Fan hoàng gia tinh ý phát hiện biệt danh đáng yêu của Hoàng tử Louis trong video mới của Vương phi Kate

Biệt danh đáng yêu mà Vương phi Kate dành cho con trai út, Hoàng tử Louis, đã xuất hiện trong video mới nhất của cô về tình hình sức khỏe của mình.

Vào ngày 9/9, Vương phi Kate đã đăng tải một video dài ba phút, trong đó cô chia sẻ rằng mình đã hoàn thành hóa trị. Thông điệp này được gửi gắm qua những thước phim ghi lại khoảnh khắc của cô và gia đình ở Norfolk - địa điểm yêu thích của gia đình 5 người. Ngôi nhà ở nông thôn của gia đình, Anmer Hall, nằm ở đó và video được quay bởi Will Warr tại Norfolk vào tháng 8.



Mở đầu video - ngay trước khi Kate bắt đầu chia sẻ thông tin cập nhật về quá trình điều trị ung thư của mình - người xem có thể thấy cô đang đi bộ qua một khu rừng cùng chồng là Thân vương William và các con: Hoàng tử George (11 tuổi), Công chúa Charlotte (9 tuổi) và Hoàng tử Louis (6 tuổi). Louis là người đi trước, dẫn đầu cả nhóm - và người xem có thể nghe thấy Kate nói: “Lou Bug, con dẫn đường nhé!”.

Ngay sau đó, giọng đọc của Kate vang lên: “Khi mùa hè kết thúc, tôi không thể diễn tả được cảm giác nhẹ nhõm khi cuối cùng đã hoàn thành quá trình hóa trị liệu”. “Chín tháng qua là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với gia đình chúng tôi. Cuộc sống như bạn biết đấy, có thể thay đổi bất cứ lúc nào, và chúng tôi đã phải tìm cách để vượt qua sóng gió và con đường chưa biết trước”.

Đầu video, Louis đi trước bố mẹ và hai anh chị, vừa đi vừa tung bóng khi cả nhà dạo chơi trong rừng. Sau đó, người xem có thể thấy Louis được mẹ đẩy xích đu và thậm chí còn nghe thấy giọng nói của cậu bé khi cậu bé nghiêng người về phía máy quay và nói: “Xin chào, xin chào”.

Video ngày 9/9 không phải là lần đầu tiên Kate sử dụng biệt danh "Lou Bug" ở nơi công cộng. Vào ngày 8/5/2023, khi tham gia sự kiện hoàng gia đầu tiên của mình, Louis đã cùng gia đình tham dự sự kiện The Big Help Out ở Slough. Gia đình 5 người đã tham gia cùng Đội Hướng đạo sinh Upton lần thứ 3 cho sự kiện này chỉ hai ngày sau lễ đăng quang của Vua Charles và tại một thời điểm đã cùng nhau nướng kẹo dẻo để làm món s'mores.

Người ta có thể nghe thấy Kate nói “Bỏ cái đó vào lửa đi, Lou Bug” khi cô bảo con trai út bỏ một que kẹo vào lửa.

Cùng ngày hôm đó, Louis xúc cát vào xe cút kít và đẩy xe cút kít cho những người tình nguyện khác khi mẹ cậu bé đứng gần đó cổ vũ.

“Giỏi lắm, làm tốt lắm Lou Bug”, Kate nói với Louis, cậu bé vừa tròn 5 tuổi vào thời điểm đó.

“Louis rất nhiệt tình và đã hoàn thành tốt công việc”, Anne Edwards, một trợ lý Hướng đạo sinh trưởng thành, người đã làm việc với Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis để sơn các khối xi măng để hỗ trợ các chậu cây bằng gỗ tại sự kiện, cho biết.

Cô ấy nói với tạp chí PEOPLE vào thời điểm đó: “Cậu bé quyết tâm tự mình làm tất cả, và cậu bé đã xoay sở để nhúng cả cây cọ vào, hất nó lên và sơn lên người của khá nhiều người trong số chúng tôi!”. Cười, cô ấy nói thêm: “Cậu bé đã làm rất tốt!”.

Edwards nói thêm rằng Công chúa Charlotte đã để mắt đến em trai mình trong suốt thời gian diễn ra sự kiện - giống như những gì cô bé đã làm hai ngày trước đó trong lễ đăng quang.

“Rõ ràng là cô bé đã khuyên nhủ em trai mình! ‘Đừng làm thế, Louis!’ - những điều như thế", Edwards nói. Nói về ba đứa trẻ, cô ấy nói thêm: “Chúng rất thoải mái và hòa nhập, giống như những đứa trẻ bình thường. Đó là điều thực sự tuyệt vời về nó”.

"Lou Bug" không phải là biệt danh duy nhất mà Vương Kate và Hoàng tử William (42 tuổi) thường gọi các con của họ. Trong một video năm 2019 từ Cung điện Kensington, gia đình 5 người đã tham dự Chelsea Flower Show, và Hoàng tử William đã gọi con gái duy nhất của mình - nhưng không gọi cô bé là Charlotte. Thay vào đó, anh ấy gọi cô bé là “Mignonette”, một từ tiếng Pháp có nghĩa là “nhỏ bé, ngọt ngào và tinh tế” hoặc “dễ thương”. Về phần Kate, cô ấy gọi con gái mình là “Lottie”, và trong chuyến thăm Leicester năm 2018, người ta tiết lộ rằng Hoàng tử George gọi bố mình là “Pops”.