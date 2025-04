Faker có phát biểu nhạy cảm trong ngày Smash thay thế Gumayusi

Faker có hành động dễ gây tranh cãi trong ngày Smash thay Gumayusi

Trong trận gặp KT Rolster, T1 đã lại quyết định đẩy Gumayusi lên băng ghế dự bị như dự đoán của rất nhiều người sau trận thua của T1 trước Gen.G. Tất nhiên, với một tuyển thủ đang yếu toàn diện như KT, chiến thắng cho T1 là điều không có gì bất ngờ. Đây cũng là trận đấu đánh dấu cột mốc 1000 ván đấu của Faker. Do đó, sau trận, anh còn được mời vào phòng phân tích trong lúc Keria đang phát biểu trên sân khấu về danh hiệu POM (Player of the Match) của mình.

Faker mừng cột mốc 1000 ván đấu trong sự nghiệp tại LCK vào ngày thi đấu với KT mới đây.

Đáng nói, Faker đã có một phát biểu tưởng chừng như bình thường nhưng ở thời điểm hiện tại thì lại khá nhạy cảm: "Nếu có thể, tôi sẽ trao thêm 1 vote của tôi cho Smash. Cậu ấy đã thi đấu tốt ở các tình huống quan trọng. Tôi cũng có thể thấy là vị trí nào cũng được ít nhất 1 vote trừ tôi. Về việc này thì tôi cũng phải thừa nhận là mình đã có trận đấu không được tốt lắm".

Faker muốn dành 1 vote cho Smash và điều này được đánh giá là khá nhạy cảm ở thời điểm hiện tại.

Khán giả cũng tranh cãi về phát biểu của Faker

Nếu trong một bối cảnh bình thường, phát biểu của Faker có thể cũng chỉ là sự chuyên nghiệp thường thấy. Nhưng trong bối cảnh drama T1 - Gumayusi - Smash đang bùng nổ, nhiều người lo ngại rằng phát biểu của Faker có thể là một cái cớ tiếp để phía anti-fan của Gumayusi dùng để công kích anh nếu trong trường hợp tuyển thủ này được T1 trao cơ hội ở các trận sắp tới.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng Faker chỉ đơn giản là thể hiện sự chuyên nghiệp và anh muốn công nhận đóng góp của Smash. Thực tế, nếu LCK Cup 2025 chỉ mang tính khởi động và không được đặt một tầm vóc quá quan trọng, thì Regular Seasons 2025 mới là trận LCK chính thức đầu tiên của Smash trong màu áo T1. Do đó, Faker thể hiện sự ủng hộ có lẽ cũng là chuyện thường.

Đã có nhiều luồng ý kiến từ fan quốc tế về vụ việc.

Dù vậy, có lẽ bây giờ những nhân vật bên ngoài có bày tỏ sự ủng hộ hay phản đối với T1 và Gumayusi cũng không còn quá quan trọng. Niềm tin của fan Gumayusi dành cho T1 đã chạm đáy. Và bây giờ, người ta cũng không còn quá kỳ vọng vào việc T1 sẽ cho Gumayusi quay lại trong tương lai gần, thậm chí có khi đội tuyển này thực sự rơi vào chân tường thì Xạ Thủ có 2 chức vô địch CKTG liên tiếp mới "comeback" được.

Nam Minh