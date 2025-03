Cựu HLV danh tiếng hé lộ bí mật cho thất bại của LPL, Faker cũng liên quan

Cựu HLV danh tiếng chỉ ra thất bại của LPL trước LCK, có liên quan đến Faker

Ở thời điểm hiện tại, có thể nói LPL đang bị LCK bỏ xa. Trong năm 2023, khu vực này chỉ mang về được 1 chức vô địch MSI của JD Gaming. Sang đến năm 2024 thì LPL trắng tay trên mọi đấu trường quốc tế. Ngày ra quân First Stand 2025, họ cũng thua trắng 0-2 trước đại diện LCK. Theo HLV ZhuKai - một trong những HLV giàu thành tích nhất LPL, nguyên nhân vì khu vực này không có những Đường Giữa giỏi như Faker.

LPL đã thua trước LCK trong nhiều năm, nhất là đấu trường CKTG.

Cụ thể, cựu HLV Royal Never Give Up cho biết: "Lý do khiến các đội hình "toàn Trung" của chúng ta không thể giành chức vô địch là vì chúng ta không có một tuyển thủ Đường Giữa nào đủ chất lượng. Hãy tự hỏi xem đã có tuyển thủ đường giữa nào trong nước từng giành chức vô địch CKTG chưa? Trong khi nhìn sang LCK, riêng Faker đã 5 lần lên ngôi rồi?".

HLV ZhuKai (áo trắng) nhận định LPL không có những Đường Giữa đẳng cấp như Faker của LCK.

Cựu HLV ZhuKai cũng cho biết, ở thời điểm hiện tại, LPL thiếu đi những Đường Giữa giỏi và kế đến là vị trí Hỗ Trợ. "Chính vì vậy, khi Knight xuất hiện, cậu ấy ngay lập tức trở thành đỉnh lưu. Trong khi trước đó chúng ta luôn phải dựa vào ngoại binh từ LCK".

Nhưng chính LPL cũng không tạo điều kiện cho tuyển thủ được thể hiện

Thực tế, trong khi LPL khan hiếm các tuyển thủ giỏi ở vị trí Đường Giữa thì LCK lại có phần thừa, đến mức những siêu sao như Scout hay Doinb cũng không có cơ hội phát huy khả năng. Chưa kể, các tiêu cực ở những giải trẻ cũng kiềm hãm sự phát triển của LPL so với LCK. Trong khi đó, LCK mỗi năm gần như luôn có ít nhất 1 tuyển thủ có thể vươn đến đẳng cấp thế giới.

Từ sau Xiaohu thì LPL phải chờ đến Knight mới được chứng kiến một Đường Giữa đủ sức "cân kèo" với LCK.

Ở thời điểm hiện tại, tình hình vẫn chưa được cải thiện. Thậm chí, "siêu chiến đội" BLG chỉ thay đúng 1 vị trí Rừng ngay lập tức vắng mặt ở giải First Stand. Nếu tình hình không cải thiện, khả năng LPL tiếp tục trắng tay trước LCK trong năm 2025 hoàn toàn có thể xảy ra.

Nam Minh