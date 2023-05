Facebook, Google... đã nộp hơn 7.000 tỷ đồng tiền thuế

Các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp vào ngân sách khoảng 7.250 tỷ đồng. Trong đó, năm ngoái, các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp 3.478 tỷ đồng; năm nay là 3.772 tỷ đồng.



Đến nay, hệ thống Cổng tiếp nhận thông tin thương mại điện tử vận hành ổn định, đảm bảo tiếp nhận dữ liệu kê khai từ các sàn thương mại điện tử gửi về cơ quan thuế. Tính đến cuối tháng 4, đã có 304 tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin qua cổng.

Trước đó, theo số liệu từ Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 4/2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 136.191 tỷ đồng, đạt 9,9% so với dự toán pháp lệnh, bằng 82,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, tổng thu NSNN do cơ quan thuế quản lý ước đạt 578.035 tỷ đồng, bằng 42,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 100,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng cục Thuế cho biết, 4 tháng đầu năm, có 12/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (đạt trên 38%); 8/20 khoản thu đạt dưới mức 38%. Bên cạnh đó, 13/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ; 7/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ năm 2022.