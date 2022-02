F0 trốn khỏi nhà đi mua ma túy thì bị công an "tóm" tại trận

Hoàng Khắc Quân (SN 1997, trú tại xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An)

Ngày 26/2, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Hoàng Khắc Quân (SN 1997, trú tại xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, lúc 12h50’ ngày 24/2, tại khu vực thôn 4 (xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Anh Sơn chủ trì, phối hợp cùng Công an xã Hội Sơn bắt giữ Quân về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ 4,65gam ma túy tổng hợp.

Điều đáng nói Quân là đối tượng mắc Covid-19 và đang thực hiện cách ly y tế tại nhà theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn tự ý trốn ra khỏi nhà để đi mua ma túy về sử dụng thì bị bắt.

Vụ việc hiện đang được Công an huyện Anh Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng.

