EZVIZ - Giải pháp an ninh toàn diện cho ngôi nhà hiện đại

EZVIZ, một thương hiệu cung cấp thiết bị an ninh và smarthome toàn cầu, đã đáp ứng nhu cầu này bằng cách kiến tạo một cuộc sống an toàn, thông minh và tiện lợi thông qua các thiết bị thông minh.

An ninh cảm xúc: Không chỉ tài sản, tinh thần cũng cần được bảo vệ!

"An ninh cảm xúc" là khái niệm ngày càng được các gia đình Việt Nam chú trọng. Với mục tiêu mang đến trải nghiệm an ninh cảm xúc, EZVIZ đã tích hợp công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu về cảm giác an toàn đồng hành cùng hạnh phúc của gia đình hiện đại.

Theo báo cáo IDC quý 2 năm 2024, EZVIZ đã vươn lên vị trí hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực camera an ninh thông minh, khẳng định vị thế hàng đầu trong các giải pháp bảo vệ gia đình. Bên cạnh ngăn chặn các nguy cơ đột nhập, hệ thống an ninh của EZVIZ còn mang lại cảm giác bình yên cho mọi thành viên trong gia đình. Khi các thiết bị giám sát hoạt động liên tục và ổn định, người dùng không chỉ an tâm về tài sản mà còn có thể duy trì kết nối với không gian sống.

Anh Minh Quý, TP.HCM chia sẻ: "Dù gia đình tôi đi vắng, tôi vẫn dễ dàng theo dõi con nhỏ và nhà cửa từ xa nhờ các camera trong nhà và ngoài trời của EZVIZ. Điều này giúp tôi yên tâm tập trung vào công việc mà không phải lo lắng." Tương tự, chị Mỹ Ngọc, Hà Nội nhận xét: "Từ ngày có camera EZVIZ, tôi cảm thấy như có thêm một vệ sĩ đáng tin cậy trong nhà, luôn ở đó bảo vệ gia đình mình." Đây là cảm nhận chung của nhiều người dùng EZVIZ: những giải pháp trong hệ sinh thái smarthome của thương hiệu toàn cầu này là giải pháp an ninh toàn diện giúp họ cảm thấy yên bình hơn.

EZVIZ – Giải pháp an ninh toàn diện cho gia đình

Với bộ ba camera ngoài trời H80x, camera trong nhà H6c Pro và camera chăm bé BM1, EZVIZ giới thiệu những người bạn đồng hành đáng tin cậy cho gia đình hiện đại, mang lại sự kết nối giữa công nghệ và cảm xúc trong từng khoảnh khắc hàng ngày.

Vừa ra mắt tháng 9 năm nay, camera ngoài trời H80x là một sản phẩm tiên tiến giúp bảo vệ không gian ngoài trời một cách toàn diện. H80x không chỉ có khả năng giám sát suốt 24/7 mà còn được trang bị công nghệ ColorFULL, giúp hiển thị màu sắc rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Công nghệ độc đáo này mang lại trải nghiệm giám sát tốt hơn, giúp gia chủ luôn theo dõi mọi hoạt động diễn ra xung quanh nhà.

Bên cạnh đó, camera H80x còn có ống kính kép 4K và góc quét 360 độ, loại bỏ hoàn toàn các điểm mù, cho cái nhìn bao quát mọi ngóc ngách. Nhờ công nghệ AI thông minh, H80x nhận diện chính xác chuyển động của người và phương tiện, tự động theo dõi và phát tín hiệu cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu xâm nhập trái phép.

Hơn cả một thiết bị giám sát an ninh, camera H80x của EZVIZ là vệ sĩ tận tụy giúp gia đình bạn luôn cảm thấy an toàn

Với những ai tìm kiếm camera trong nhà, camera trong nhà H6c Pro của EZVIZ là sản phẩm lý tưởng đáp ứng hiệu quả và linh hoạt nhu cầu giám sát không gian sống bên trong. Với tầm nhìn toàn cảnh 360 độ, H6c Pro giúp người dùng theo dõi mọi góc nhỏ trong nhà, từ nơi sinh hoạt chung đến phòng trẻ em.

Tầm nhìn 360 độ của H6c Pro mang đến cảm giác an tâm, khi gia chủ biết rằng camera không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trong không gian sống của gia đình.

H6c Pro còn được tích hợp tính năng nhận diện thông minh, có khả năng phát hiện chuyển động và xác định tiếng ồn lớn. Ngay khi có dấu hiệu bất thường, camera sẽ gửi cảnh báo tức thời đến điện thoại của người dùng. Thêm vào đó, tính năng đàm thoại hai chiều cho phép người dùng trò chuyện với người thân từ xa chỉ bằng một nút chạm, giúp gia đình luôn gần bên nhau.

Đặc biệt, EZVIZ còn phát triển dòng camera chuyên chăm sóc trẻ nhỏ, một giải pháp đột phá giúp các bậc phụ huynh bận rộn "giảm tải". Là camera giám sát trẻ em đầu tiên của EZVIZ, camera BM1 kết hợp công nghệ AI tiên tiến với thiết kế thân thiện với trẻ nhỏ, giúp cha mẹ dễ dàng quan sát bé yêu bất kể ngày đêm. BM1 còn được trang bị tính năng đặc biệt như phát hiện tiếng khóc và cảnh báo khi bé cố trèo ra khỏi nôi, đảm bảo an toàn.

Với những gia đình có trẻ nhỏ, camera chăm bé BM1 của EZVIZ là giải pháp giúp đảm bảo con yêu luôn bình an

Thiết kế không dây an toàn, tiện lợi của BM1 giúp dễ dàng di chuyển mà không lo về sự an toàn của bé. Ngoài ra, tầm nhìn ban đêm không gây chói mắt của BM1 là một tính năng cực kỳ lợi hại giúp cha mẹ dõi theo con ngay cả khi bé đang ngủ.

Trải nghiệm an ninh cảm xúc từ EZVIZ không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo an ninh vật chất mà còn giúp gia đình bạn luôn cảm thấy được bảo vệ và kết nối. Có sự hỗ trợ của công nghệ, mỗi ngôi nhà đều có thể trở thành nơi chốn đi về an toàn và đầy yêu thương.