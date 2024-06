Eunji (Apink) và tài tử The Heirs bị bóc "phim giả tình thật" ngay trên sóng truyền hình?

Theo Koreaboo, podcast mới đây với sự xuất hiện của dàn diễn viên Lee Jung Eun, Eunji (Apink) và Choi Jin Hyuk đang là tâm điểm của khán giả xứ Hàn. Nguyên nhân là bởi tiết lộ úp mở của nữ diễn viên Lee Jung Eun về mối quan hệ tình cảm giữa Eunji và Choi Jin Hyuk.

Cụ thể, nữ diễn viên kỳ cựu Lee Jung Eun cho biết cô cảm thấy giữa Eunji và Choi Jin Hyuk có điều gì đó "không bình thường" trong quá trình quay tác phẩm Miss Night And Day: "Tôi đã hỏi Choi Jin Hyuk nghĩ gì về Eunji và cậu ấy trả lời rằng họ giống như anh em vậy. Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy đang che giấu cảm xúc của mình. Tôi hy vọng mối quan hệ của họ sẽ phát triển sâu sắc hơn sau lần hợp tác này".

Nữ diễn viên Lee Jung Eun (áo trắng) tiết lộ về mối quan hệ "không bình thường" giữa Eunji và Choi Jin Hyuk sau khi hợp tác trong tác phẩm Miss Night And Day

Chia sẻ của Lee Jung Eun khiến Eunji và Choi Jin Hyuk dính nghi vấn hẹn hò

Tiếp lời Lee Jung Eun, MC Shin Dong Yup cho biết anh cũng cảm thấy Eunji và Choi Jin Hyuk "phim giả tình thật". "Tôi nghĩ giữa Eunji và Choi Jin Hyuk đã có 1 bước tiến dài trong quan hệ mà chúng ta không biết. Tôi còn ước hai bạn sẽ hôn nhau khi kết thúc chương trình", MC Shin Dong Yup nói.

Màn đối đáp của đàn anh đàn chị trong giới khiến Eunji không khỏi ngượng ngùng. Để xua đi bầu không khí khó xử và giải vây cho nữ idol Kpop, Choi Jin Hyuk lập tức chia sẻ rằng anh là fan của Eunji và cả Apink. Sau khi làm việc với Eunji, nam diễn viên càng thêm quý mến đàn em. Tuy nhiên, Choi Jin Hyuk khẳng định anh và Eunji chỉ là đồng nghiệp thân thiết trong nghề.

"Tôi luôn là fan của Apink. Khi đóng phim chung với Eunji, tôi nhận ra nhiều điểm tích cực của cô ấy. Đó là lý do tôi quý mến cô ấy nhưng chỉ với tư cách đồng nghiệp, ngoài ra không có bất kỳ sự phát triển tình cảm nam nữ nào", Choi Jin Hyuk chia sẻ.

Eunji không khỏi ngại ngùng khi bị trêu chọc "phim giả tình thật" với Choi Jin Hyuk. Tuy nhiên, sau đó nam diễn viên đã lên tiếng phủ nhận có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp với nữ ca sĩ nhóm Apink

Trên mạng xã hội, nghi vấn Eunji và Choi Jin Hyuk hẹn hò gây bàn tán trong dư luận. Dù Choi Jin Hyuk phủ nhận có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp với Eunji, nhưng nhiều khán giả lại phát hiện nam diễn viên này xưng hô rất gần gũi và luôn mỉm cười khi nói về nữ thần tượng nhóm Apink. Do đó, dân tình cho rằng Choi Jin Hyuk và Eunji đều ít nhiều có những rung động với đối phương sau khi đóng phim chung.



Trong khi đó cũng có 1 số ý kiến cho rằng ê-kíp cố tình bóng gió về mối quan hệ giữa Eunji và Choi Jin Hyuk để gây chú ý cho tác phẩm Miss Night And Day trước ngày ra mắt. Số khác không tin 2 nghệ sĩ hẹn hò do Choi Jin Hyuk đã lên tiếng bác bỏ nghi vấn "phim giả tình thật" ngay trên sóng truyền hình.

Mối quan hệ giữa Eunji Choi Jin Hyuk và gây bàn tán xôn xao trong dư luận

Eunji sinh năm 1993, là nữ thần tượng đình đám của nhóm Apink. Ngoài ca hát, cô còn lấn sân sang diễn xuất và từng trở thành hiện tượng sau thành công của bộ phim Reply 1997. Cô còn từng xuất hiện trong loạt tác phẩm nổi tiếng như It's Okay, That's Love; Cheer Up!; That Winter, the Wind Blows...



Còn Choi Jin Hyuk sinh năm 1986, từng gây ấn tượng với vai thần thú Gu Wol Ryung trong Gu Family Book, Kim Won - anh trai của Kim Tan (Lee Min Ho đóng) trong The Heirs, cận vệ Na Wang Sik trong The Last Empress... Năm 2021, Choi Jin Hyuk bị phát hiện vi phạm các quy định về phòng chống COVID-19 khi đến một quán bar. Phía công ty quản lý giải thích, anh được người quen đưa đến đây mà không hề biết rằng quán bar này mở cửa bất hợp pháp giữa thời điểm giãn cách. Lời giải thích không nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Sau vụ việc, Choi Jin Hyuk tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật hơn 2 năm.

