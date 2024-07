Tiếng Tây Ban Nha là một trong những ngôn ngữ phổ biến hiện nay. Được biết, đây là một trong tổng số 6 ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc, bên cạnh tiếng Ả Rập, tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nga. Không chỉ có vậy, Lingua Language Center chỉ ra rằng, Tây Ban Nha là ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ hai trên thế giới như tiếng mẹ đẻ tính đến năm 2022 với gần nửa tỷ người. Xếp sau là tiếng Trung Quốc với khoảng 918 triệu người sử dụng và tiếng Anh chỉ xếp hạng ba.

Có rất nhiều lý do khác nhau khiến cho tiếng Tây Ban Nha ngày một trở nên phổ biến hơn trên thế giới nhưng đáng kể nhất đó chính là việc đây là một thứ ngôn ngữ lãng mạn. Khi chúng ta nói tiếng Tây Ban Nha có cảm giác như chúng ta đang hát một bài hát thật đẹp vậy.

Là ngôn ngữ lãng mạn, nên khi những lời yêu thương được thốt ra bằng tiếng Tây Ban Nha, nghe chúng cũng tình tứ và đi vào lòng người hơn. Cụm từ "eres el amor de mi vi" mà MXH rần rần bàn luận từ hôm qua đến giờ cũng là một lời yêu thương như thế. Được biết, cụm từ này có nghĩa là: "Em là tình yêu của đời anh".

Tuy nhiên, không chỉ có "eres el amor de mi vi", trong tiếng Tây Ban Nha còn có nhiều cách khác để nói lời yêu thương.

Những cách thể hiện tình yêu thương bằng tiếng Tây Ban Nha

1. Te quiero/Te amo

Trong tiếng Tây Ban Nha có hai cụm từ mang nghĩa "Tôi yêu bạn" là "Te quiero" và "Te amo".

Có thể hiểu đơn giản như thế này, "Te quiero” được sử dụng để nói một cách tự nhiên về tình yêu. Cụm từ này hiểu nôm na là "Tôi muốn bạn" và bạn đang nói với họ trong một cách khéo léo rằng bạn muốn có họ. Ngược lại, "Te amo" là một cách khẳng định mạnh mẽ hơn về tình yêu của bạn.

2. Me caes bien

Cụm từ "Me caes bien" cũng có nghĩa là "Tôi thích bạn". Tuy nhiên, "Tôi thích bạn" trong cách nói này như thể bạn muốn thể hiện sự quan tâm của bạn cho người ấy mà không "tấn công" quá dồn dập. Đây là một cách hữu hiệu để xem người ấy có thích bạn không trước khi bạn dùng những từ ngôn từ lãng mạn.

3. Eres mi media naranja

Cụm từ ngọt ngào này có nghĩa gốc là "Bạn là một nửa trái cam của tôi", hay nghĩa bóng của nó: Bạn là một nửa còn thiếu của tôi. Trong tiếng Anh, cụm từ cũng có nghĩa khá tương đồng là "my other half" (nửa kia của tôi) hay là "my soul mate" (bạn tâm giao của tôi). Đây là một trong những câu ngọt ngào của những cặp đôi yêu nhau lâu.

4. Te quiero con todo mi corazón

Vào ngày Valentine thì có lẽ câu "Te quiero con todo mi corazón" là một câu không thể hoàn hảo hơn. Câu này có ý nghĩa là "Tôi yêu bạn với tất cả trái tim của mình". Đây là một sự thể hiện sâu sắc về tình yêu của bạn dành cho đối phương.

5. Estoy loco/a por ti

Câu này có ý nghĩa tương đương trong tiếng Anh là "I’m crazy about you", hay trong tiếng Việt có thể dịch đại loại là "Tôi phát điên về bạn". Cụm từ này có lẽ câu này chưa phù hợp cho ngày hẹn hò đầu tiên vì nó "tấn công" khá dồn dập vào đối phương, nhưng là một câu lý tưởng để bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ của bạn sau những ngày hẹn hò.

