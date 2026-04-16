Eo bánh mì đùi to không lo mặc xấu: Mẹo phối đồ đỉnh cao, vừa tôn dáng lại giấu mỡ cực ngầu

Mỗi khi thời tiết chuyển sang mùa nóng, những ai sở hữu chiều cao khiêm tốn cùng thân hình hơi đầy đặn lại bắt đầu loay hoay trước tủ quần áo, không biết làm sao để mặc vừa mát mẻ lại không bị lộ nhược điểm. Thường thì phần lớn lượng mỡ hay tập trung ở vùng eo, bụng dưới, phần hông giả hoặc bắp chân.

Một nữ blogger thời trang nổi tiếng với chiều cao 1m55 và nặng 60kg đã chứng minh rằng vóc dáng nào cũng có nét đẹp riêng nếu biết cách lựa chọn trang phục. Thay vì tự ti hay cố gắng giảm cân một cách tiêu cực, việc áp dụng những quy tắc thị giác như nâng cao vòng eo, sử dụng phom dáng chữ A hay chọn thiết kế phù hợp sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Những bộ quần áo được phối ghép khéo léo không chỉ làm mờ đi những vùng kém thon gọn mà còn kéo dài tỷ lệ cơ thể, giúp người mặc trông nhẹ nhõm và thanh thoát hơn hẳn trong những ngày đầu hè oi ả.

Nghệ thuật giấu dáng bằng áo sơ mi và phom xòe tự nhiên

Việc che đi những vùng có nhiều mỡ thừa, đặc biệt là phần eo và bụng dưới, đòi hỏi sự tinh tế trong việc chọn lựa phần áo thân trên. Những chiếc áo quá ôm sát chắc chắn sẽ phô ra toàn bộ khuyết điểm, do đó, sơ mi chất liệu mềm mại hoặc áo có phom dáng xòe nhẹ chính là sự lựa chọn tối ưu nhất để cân bằng tỷ lệ.

Một chiếc sơ mi voan lụa mềm có độ rủ tự nhiên khi kết hợp cùng quần ống rộng và sơ vin gọn gàng sẽ tạo ra độ phồng nhẹ ở phần hông, giấu đi vòng eo kém thon thả một cách hoàn hảo mà vẫn giữ được sự chỉn chu. Bên cạnh đó, thiết kế áo dáng búp bê hay còn gọi là áo babydoll mang tính ứng dụng rất cao cho dáng người quả táo.

Điểm nhấn chiết eo cao ngay dưới chân ngực cùng phần vạt áo xòe rộng hình chữ A sẽ che khuất hoàn toàn phần bụng đầy đặn, tạo cảm giác phần thân trên nhỏ nhắn hơn rất nhiều. Khi diện cùng một chiếc quần ống suông hay ống rộng vừa phải, tỷ lệ cơ thể sẽ được điều chỉnh hài hòa, mang lại vẻ ngoài vô cùng nữ tính.

Định hình tỷ lệ vàng từ những đường thắt eo cao

Vị trí của đường thắt eo đóng vai trò quyết định trong việc định hình lại toàn bộ vóc dáng, đặc biệt là với những người có chiều cao khiêm tốn. Đẩy đường eo lên cao hết mức có thể là nguyên tắc bất di bất dịch để tạo ảo giác về một đôi chân dài hơn, từ đó giúp tổng thể trở nên thanh thoát và cao ráo.

Công thức kinh điển kết hợp giữa áo dáng ngắn và quần cạp cao luôn phát huy tác dụng tối đa để đánh lừa thị giác. Việc sơ vin toàn bộ vạt áo vào trong quần không chỉ tạo sự gọn gàng mà còn chia lại cơ thể theo chuẩn tỷ lệ phần thân trên ngắn và phần thân dưới dài. Đối với những ai e ngại việc sơ vin sẽ làm lộ vòng hai, hãy ưu tiên những chiếc áo họa tiết kẻ sọc để tạo chiều sâu, kết hợp cùng quần jean cạp cao ống rộng để che đi phần hông và đùi to.

Ngay cả khi muốn thử nghiệm phong cách cá tính với áo hai dây dáng lửng, một chiếc quần cạp chun bản to che kín rốn đi kèm một chiếc áo khoác sơ mi mỏng nhẹ khoác hờ bên ngoài sẽ giải quyết triệt để nỗi lo lộ mỡ thừa, đồng thời mang lại phong thái tự tin và năng động.

Sức mạnh của phom dáng chữ A và thế giới váy vóc

Việc tạo ra sự chênh lệch về mặt thị giác bằng phom dáng trang phục chữ A, tức là phần trên ôm gọn và phần dưới xòe rộng, mang lại hiệu ứng thu nhỏ vóc dáng đáng kinh ngạc. Một chiếc áo mỏng vừa vặn kết hợp cùng quần ống loe nhẹ hoặc váy chữ A sẽ giúp thu hút ánh nhìn vào phần thân trên thanh mảnh, đồng thời che lấp hoàn toàn phần thân dưới có phần nặng nề. Váy vóc luôn là món đồ dễ mặc và mang lại hiệu quả che khuyết điểm cao nhất mà không tốn quá nhiều công sức phối ghép.

Chân váy chữ A hay váy xòe xếp ly dáng dài vừa qua gối khi phối cùng áo dây mảnh hoặc cardigan mỏng nhẹ sẽ tạo ra một tổng thể mềm mại và kéo dài đôi chân một cách tự nhiên. Đối với váy liền thân, những thiết kế họa tiết hoa nhí với điểm nhấn thắt eo cao và tùng váy xòe bồng bềnh luôn là chân ái của dáng người mũm mĩm.

Nếu phần bắp tay kém thon, những chiếc váy có chi tiết tay bồng nhẹ nhàng sẽ làm tốt nhiệm vụ che chắn cẩn thận. Thậm chí, việc mặc chân váy ngắn cũng hoàn toàn khả thi nếu chọn đúng dáng chữ A cạp cao, khoác thêm một chiếc sơ mi dài tay bên ngoài để cân bằng lại tỷ lệ và tăng thêm vẻ thanh lịch.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: CHENDAYU FASHION