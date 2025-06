Em Xinh có 1 mỹ nhân cao chưa tới 1m6 nhưng ai cũng u mê

Trong dàn 30 Em Xinh Say Hi, có thể nói Phương Ly là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất. Sở hữu loạt hit đình đám như Mặt Trời Của Em, Missing You, Anh Là Ngoại Lệ Của Em... Phương Ly không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát ngọt ngào mà còn khiến dân tình "đổ rầm" vì nhan sắc như tiên tử.

Dù chỉ cao 1m55 - con số khá khiêm tốn trong dàn sao nữ Vbiz, nhưng Phương Ly vẫn là minh chứng sống cho thấy chiều cao không phải là rào cản của thời trang. Style của "em xinh" luôn được đánh giá cao với những outfit xinh xắn và sành điệu. Khi đi diễn, người đẹp thường ưu tiên các thiết kế váy ngắn hoặc trang phục có độ cắt cúp tinh tế, giúp hack dáng tối đa, tạo cảm giác cao ráo, năng động.

"Em xinh" Phương Ly dù sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng từ nhan sắc, giọng hát cho đến style đều không điểm nào chê!

Ở đời thường, Phương Ly sở hữu gu ăn mặc đa dạng và cực kỳ bắt trend. Dù là street style đơn giản hay những outfit cá tính, mỹ nhân sinh năm 1990 đều "cân" gọn trong mọi khung hình. Người đẹp đặc biệt yêu thích phong cách năng động, thoải mái nên luôn ưu tiên những món đồ dễ mặc, dễ mix như áo phông và quần jeans ống rộng. Đây cũng là combo quen thuộc giúp Phương Ly vừa giữ được vẻ ngoài trẻ trung, vừa khéo léo "cơi nới" chân dài thêm vài centimet.

Nói Phương Ly là "sách mẫu" mặc đẹp cho hội chị em cao dưới 1m6 cũng không ngoa chút nào. Street style của cô nàng ghi điểm tuyệt đối nhờ tính ứng dụng cao, dễ mặc, dễ phối mà vẫn đảm bảo tôn dáng.

Vi vu dạo phố, Phương Ly chọn combo áo thun vạt chữ V cùng quần jeans ống rộng - công thức đơn giản nhưng đẹp bền bỉ. Và để outfit không bị nhàm chán, người đẹp khéo léo nhấn nhá bằng turban đỏ nổi bật, tạo điểm nhấn cá tính và khiến tổng thể trông cực kỳ cuốn hút.

Phương Ly diện cây trắng từ áo tới quần, cách phối siêu basic nhưng vẫn đảm bảo sự thanh lịch, sành điệu. Thay vì chọn sneaker hay giày cao gót quen thuộc, người đẹp mix cùng boots cao cổ để tạo hiệu ứng chân dài một cách tinh tế. Đây có thể xem là công thức phối đồ lý tưởng cho những ai theo đuổi phong cách tối giản mà vẫn muốn ăn gian chiều cao hiệu quả.

Dù cao chưa tới 1m6, Phương Ly vẫn chứng minh gu mặc đỉnh cao với loạt outfit tôn dáng "thần sầu". Trong một lần lên đồ với áo voan tay bồng điệu đà, người đẹp mix cùng quần ống loe đồng màu, tạo nên tổng thể "full trắng" vừa thanh lịch vừa thời thượng. Combo này không chỉ giúp tăng hiệu ứng kéo dài chân mà còn chia tỷ lệ cơ thể hợp lý, nhờ đó vóc dáng nhỏ nhắn của Phương Ly trông hài hòa và không hề bị nuốt dáng.

Thuộc hội "nấm lùn" trong dàn Em Xinh Say Hi nhưng Phương Ly vẫn khiến dân tình phải trầm trồ với vóc dáng săn chắc, quyến rũ. Trong lần vi vu biển xanh cát trắng, cô nàng chọn diện set bikini đơn giản, khoác ngoài lớp áo mỏng nhẹ tạo hiệu ứng nửa kín nửa hở đầy tinh tế.

Nếu mê gu ăn mặc của Phương Ly, chị em hoàn toàn có thể học theo vài tips từ cô nàng: ưu tiên những item dễ mặc, dễ phối, nhấn nhá phụ kiện có điểm sáng để outfit vừa hợp trend vừa không kén dáng.

Ưng gu thời trang của Em Xinh Phương Ly thì dưới đây là một vài món đồ gợi ý để chị em cân nhắc rinh về tủ đồ: Váy sơ mi: The Swan Closet Quần jeans ống rộng: Mango Studio Quần ống loe: Calem Áo thun: By Cam Cam Bikini: Chiyo