Elon Musk kiện ngược Twitter

Tỷ phú Elon Musk ngày 29/7 đã đệ đơn kiện Twitter lên Tòa án Chancery thuộc bang Delaware (Mỹ), trong đó phản đối việc mạng xã hội này yêu cầu ông phải hoàn tất thỏa thuận đã ký hồi tháng 4/2022 về việc mua lại Twitter.

Hồ sơ kiện dày 164 trang của tỷ phú Musk yêu cầu "bảo mật thông tin", do đó Tòa án Chancery không công bố những nội dung nêu trong lá đơn này. Tuy nhiên, Tòa án Chancery đã yêu cầu ông Musk gửi một phiên bản khác cho hồ sơ pháp lý công khai, trong đó ông có thể lược bỏ những chi tiết mà ông cho rằng cần bảo mật.

(Ảnh: Reuters)

Theo kế hoạch, phiên tòa xét xử vụ kiện này sẽ kéo dài trong 5 ngày, bắt đầu từ 17/10 tới.

Tỷ phú Elon Musk - ông chủ của hãng xe điện Tesla, đồng thời là người giàu nhất thế giới hiện nay - đã đề nghị mua Twitter với giá 54,20 USD cho mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, vào ngày 8/7 vừa qua, ông tuyên bố chấm dứt thỏa thuận đó với cáo buộc Twitter đã gian lận về số lượng tài khoản giả mạo và tin nhắn rác trên nền tảng này, đồng thời từ chối trao cho ông toàn quyền xử lý lượng dữ liệu đó.

Về phần mình, Twitter cho biết các số liệu thống kê ước tính của công ty do trí tuệ nhân tạo thực hiện do đó có thể không hoàn toàn chính xác, song ông Musk đã lấy điều này làm lý do để "lật kèo" trong hợp đồng mua-bán trị giá 44 tỷ USD giữa hai bên. Twitter nhấn mạnh tính ràng buộc pháp lý của ông Musk trong thương vụ này, cho rằng ông ngày càng có những hành động "thiếu thiện chí" trong tiến trình đàm phán và sự bấp bênh trong quyết định của tỷ phú Musk khiến mạng xã hội này chịu thiệt hại ngày càng lớn về doanh thu.

Hiện Twitter chưa đưa ra bình luận gì về động thái "kiện ngược" của ông Elon Musk.