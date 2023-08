Elon Musk đấu tay đôi với Mark Zuckerberg: Ai mạnh hơn?

Elon Musk hay Mark Zuckerberg mạnh hơn? Đây là câu hỏi sẽ được bàn tán rất nhiều xoay quanh màn tỉ thí giữa 2 tỉ phú nổi tiếng bậc nhất thế giới. So với đối thủ thách đấu, Mark Zuckerberg được đánh giá là có cơ hội giành chiến thắng cao hơn.

"Lợi thế lớn của Zuckerberg so với Musk là việc cậu ta có tập luyện một cách tích cực và thực sự là một đấu sĩ khi đã tham gia một giải jiu-jitsu. Xét trên mọi khía canh, Zuckerberg vượt trội so với Musk" , tờ The Independent trích nhận xét của Javier Mendez - cựu HLV của võ sĩ nổi tiếng người Nga Khabib Nurmagomedov.

Mark Zuckerberg được biết đến trong thời gian gần đây không chỉ trên danh nghĩa một tỉ phú, doanh nhân, nhà sáng lập mạng xã hội Facebook. Niềm đam mê với võ thuật được vị tỉ phú này thể hiện công khai. Môn võ mà Mark Zuckerberg tập là jiu-jitsu.

Đầu năm 2023, CEO của Meta tham dự một giải đấu jiu-jitsu và giành được huy chương. Mark Zuckerberg thậm chí đã đấu tay đôi với nhà vô địch hạng lông (featherweight) của UFC là Alexander Volkanovski.

Zuckerberg và Musk sẽ so găng trong lồng sắt.

Ngoài ra, Zuckerberg từng tham gia "Thử thách Murph". Đây là cuộc thi khắc nghiệt, trong đó vị tỉ phú này phải thực hiện 100 lần đu xà, 200 lần chống đẩy, 300 lần squat và chạy một dặm. Để tăng thêm phần thách thức, người tham gia "Thử thách Murph" phải mặc chiếc áo chuyên dụng của quân đội nặng 9kg. Zuckerberg hoàn thành trong 39 phút 58 giây.

Nền tảng Total Shape chuyên cung cấp kiến thức chuyên môn từ các chuyên gia thể hình, thể lực đánh giá: "Việc hoàn thành các thử thách khắc nghiệt về thể lực và kỹ thuật cho thấy Zuckerburg có sức bền đáng kể".

Các chuyên gia của Total Shape đánh giá Zuckerberg có "sự nhanh nhẹn và sức mạnh", do đó cơ hội chiến thắng của ông cao hơn ở cuộc đấu trong lồng sắt với Elon Musk. Ngoài ra, Zuckerberg cũng có lợi thế về tuổi tác (39 tuổi, kém Elon Musk 13 tuổi).

Trong khi đó, Elon Musk có sở trường là những cú đấm với lực mạnh. Theo Mendez, CEO của Tesla sẽ phải vận dụng những đòn đánh này tốt nhất có thể để ngăn Mark Zuckerberg tung đòn quật ngã của jiu-jitsu.

"Ưu tiên hàng đầu của Musk là ra đòn mạnh nhất có thể và đứng vững, vì Zuckerberg mạnh hơn nhờ các đòn jiu-jitsu. Musk phải nghĩ cách để không bị quật ngã xuống sàn, không phải chỉ tránh là được mà phải ra đòn để ngăn chặn việc đó", cựu HLV của Khabib Nurmagomedov phân tích.

Thể hình là lợi thế của Elon Musk. Ông cao tới 182cm, còn Zuckerberg chỉ cao 176cm. Bên cạnh đó, ông chủ Tesla nặng cân hơn đối thủ.

"Tôi có một chiêu tuyệt vời gọi là The Walrus (con hải mã). Tôi chỉ việc nằm lên đối phương và không phải làm gì cả", Musk cho biết.

Chuyên gia máy tính Lex Fridman - người từng tập luyện cùng 2 tỷ phú tiết lộ: "Tôi đã có buổi tập luyện ngẫu hứng với Elon Musk trong vài giờ. Tôi rất ấn tượng với sức mạnh và kỹ năng trên đôi chân của anh ấy".

Hiện tại, Elom Musk đang tập luyện cho trận đấu sắp tới. Ông tập tạ mỗi ngày. Do không có nhiều thời gian, vị tỷ phú này mang tạ đi làm.

Trận đấu tay đôi giữa Elon Musk và Mark Zuckerberg được phát trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter). Thời điểm diễn ra trận đấu chưa được công bố. Mark Zuckerberg cho biết ông đề xuất tỉ thí vào ngày 26/8, tuy nhiên Elon Musk chưa xác nhận.