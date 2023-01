EDG lập cột mốc đặc biệt trong ngày ra quân LPL Mùa Xuân 2023

Trong kỳ chuyển nhượng cuối mùa giải 2022 vừa qua, EDward Gaming là một trong những đội được nhắc đến nhiều nhất tại khu vực LPL. Không phải vì nhà vô địch CKTG 2021 mang về những hợp đồng "bom tấn" hay gia hạn hợp đồng với mức lương "khủng" cho các tuyển thủ. Lý do là vì những rắc rối xung quanh thương vụ chia tay Scout và việc Viper cũng rời EDG để về quê nhà và đầu quân cho Hanwha Life Esports.

EDG được nhắc đến rất nhiều ở kỳ chuyển nhượng cuối mùa 2022 vì sự việc của Scout - nguồn: Weibo

Việc chia tay cùng lúc hai trụ cột quan trọng bậc nhất, EDG rõ ràng không còn được đánh giá cao như trước. Cộng thêm việc nhà vô địch CKTG 2021 đã đánh mất đi phong độ đỉnh cao đã giúp họ lên ngôi tại Iceland, nhiều chuyên gia thậm chí không ngần ngại gạch tên EDG khỏi cuộc đua cạnh tranh danh hiệu ở Mùa Xuân 2023.

Tuy nhiên, trong trận ra quân thuộc LPL Mùa Xuân 2023, EDG đã có chiến thắng không mấy khó khăn trước Team WE. Dù rằng WE là đội tuyển không thực sự được đánh giá cao nhưng EDG là đội tuyển và thiết lập lại đội hình mới sau một mùa chuyển nhượng sóng gió. Ngoại trừ Jiejie và Meiko, 3/5 vị trí còn lại của EDG đều là những tuyển thủ tầm khá (Ale, Fofo) hoặc chỉ quen vị trí dự bị (Leave).

Meiko là 1 trong 2 cái tên còn lại của thế hệ EDG vô địch CKTG 2021 - nguồn: Twitter

Chiến thắng trước WE không chỉ mang lại sự yên tâm cho người hâm mộ EDG mà còn giúp đội tuyển này tái lập một cột mốc mới. Theo truyền thông LPL thống kê, trận thắng trước WE là lần đầu tiên sau 3053 ngày (khoảng hơn 8 năm), EDG mới bước vào một trận đấu chính thức với đội hình gồm toàn tuyển thủ quốc nội và giành chiến thắng.

Nguyên nhân là vì thời kỳ hoàng kim nhất của EDG lại gắn liền với những tuyển thủ đến từ LCK, như PawN và Deft. Kể từ năm 2015 (khi PawN và Deft gia nhập) đến hiện tại, EDG luôn có ít nhất 2 ngoại binh trong đội hình. Chỉ có giai đoạn năm 2014 (khi mới thành lập), EDG mới sử dụng đội hình gồm toàn bộ là các tuyển thủ nội địa.

Từ năm 2015, EDG luôn có ít nhất 2 ngoại binh trong đội hình - nguồn: Twitter

Như đã đề cập ở trên, WE vẫn chỉ là một đối thủ yếu và khó có thể so sánh với EDG. Do đó, EDG và các tuyển thủ của đội sẽ cần thêm nhiều thời gian để thực sự chứng tỏ bản thân ở một giải đấu vô cùng khắc nghiệt như LPL.