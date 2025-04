Duy Mạnh lên tiếng nóng vụ kiện xe 5 tỷ bốc cháy: "Tôi từng gặp hoà giải nhưng không ổn thoả, có 1 khúc mắc chưa được giải đáp"

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước việc ca sĩ Duy Mạnh công khai hình ảnh, clip liên quan đến vụ chiếc xe Mercedes-Benz S 450 L do anh sở hữu bỗng dưng bốc cháy bên dưới hầm khu chung cư ở TP Thủ Đức. Duy Mạnh cho biết sự việc này đã xảy ra vào năm 2023, anh từng từ chối chia sẻ diễn biến liên quan vì muốn để nhãn hàng kinh doanh thế nhưng sau khi hoà giải không đi đến thống nhất thì quyết định công khai toàn bộ sự việc. Mới đây, trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Duy Mạnh chia sẻ thêm thông tin liên quan đến chiếc xe 5 tỷ bốc cháy.

Cụ thể, Duy Mạnh nói: "Bản thân tôi và hãng vốn dĩ cũng không có xích mích gì, kể cả bạn nhân viên, bạn ấy cũng tư vấn nhiệt tình, bạn ấy nhắn gì anh cũng nhắn lại. Bản thân tôi chỉ có một số khúc mắc chưa được giải đáp. Với vai trò khách hàng, tôi từng gặp bên đó để hoà giải rồi nhưng không ổn thoả. Chứ sự việc khi cháy xe đã từ rất lâu rồi, cũng nhiều bên hỏi nhưng tôi không muốn trả lời. Tôi không muốn mang sự tiêu cực ảnh hưởng tới doanh nghiệp vì họ còn kinh doanh. Họ cũng muốn làm tốt, bản thân tôi cũng muốn mua được một chiếc xe đẹp, khi lỗi xảy ra là chuyện ngoài mong muốn. Khi ngồi lại cùng nhau để đưa ra phương án thống nhất mà không được thì phải đưa nhau ra toà. Câu chuyện là như thế thôi".

Theo đó, vấn đề ca sĩ Duy Mạnh thắc mắc chính là quyền lợi của khách hàng liên quan đến bảo hiểm và chính sách bảo hành của hãng xe. Theo anh, thời điểm sự cố này xảy ra, xe ô tô của anh vẫn còn bảo hành. Duy Mạnh nói: "Vấn đề khúc mắc của tôi liên quan đến chuyện bảo hiểm và bảo hành. Tôi chi 50 - 60 triệu đồng mỗi năm thì bảo hiểm đền xe cho tôi là đúng rồi, nhưng vấn đề là xe vẫn còn bảo hành. Tôi muốn từ việc này để sau này sẽ có luật đưa ra chi tiết, cụ thể hơn. Tôi với Mercedes-Benz Việt Nam chỉ đơn thuần là một vụ kiện xe thôi".

Ca sĩ Duy Mạnh bày tỏ nguyên nhân quyết định nhắc lại vụ cháy xe đã diễn ra cách đây 2 năm

Duy Mạnh cho biết vì xe vẫn còn trong thời gian bảo hành nên anh có khúc mắc liên quan đến vấn đề bảo hành và bảo hiểm

Sự việc chiếc xe 5 tỷ của Duy Mạnh bốc cháy đã xảy ra vào ngày 15/02/2023. 1 tháng sau, buổi kiểm tra xe được thực hiện bởi Công an TP. Thủ Đức, với sự tham gia của đại diện Mercedes-Benz Việt Nam, đại diện Bên Bán, đại diện Công ty bảo hiểm và đại diện Chủ xe. Kết luận giám định số 220/TB-ĐTTH của Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an xác định nguyên nhân cháy “là do trên đường dây điện lắp đặt phía sau động cơ đã xảy ra sự cố chạm chập điện (ngắn mạch)”. Kết luận giám định này không chỉ rõ nguyên nhân gốc rễ của sự cố chập mạch và sự cố cháy, đồng thời không có đánh giá hoặc kết luận nào cho rằng vụ cháy bắt nguồn từ lỗi kỹ thuật của xe. Sau đó, Công ty bảo hiểm, các chuyên gia kỹ thuật từ Mercedes-Benz AG (Đức) đã tiến hành tháo niêm phong và kiểm tra xe để xác định nguyên nhân vụ việc. Đến giữa tháng 4/2024, phía hãng hàng gửi thông báo cho biết sự cố cháy là do dây điện trong khoang động cơ bị quá nhiệt, do loài gặm nhấm đã gây hư hỏng trước đó. Mercedes-Benz Việt Nam khẳng định: "Sự cố này là do tác nhân bên ngoài. Không phát hiện bất kỳ lỗi kỹ thuật hay khiếm khuyết nào từ sản phẩm.

Phía công ty bảo hiểm đã bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm với số tiền chi trả là gần 2,9 tỉ đồng, trên tổng giá trị chiếc xe đã mua là 4,7 tỉ đồng. Vì chiếc xe này vẫn còn trong thời gian bảo hành, nên ca sĩ Duy Mạnh cho rằng Công ty Mercedes-Benz Việt Nam không thể không có trách nhiệm bồi thường cho ông về giá trị chiếc xe theo quy định về bảo hành. Trong đơn khởi kiện, Duy Mạnh yêu cầu Mercedes - Benz Việt Nam bồi thường tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng bao gồm tiền thiệt hại giá trị của chiếc xe theo giá trị xe thời điểm mua xe trừ đi khoản tiền Công ty TNHH Bảo hiểm đã chi trả. Đồng thời, yêu cầu công ty chi trả toàn bộ lãi vay ngân hàng là 293 triệu đồng, yêu cầu chi trả toàn bộ chi phí pháp lý cho việc khởi kiện là 423 triệu đồng.

Duy Mạnh công khai những hình ảnh hiện trường vụ xe bốc cháy, không đồng tình với nguyên nhân từ phía hãng xe đưa ra

Chiều 24/4, đại diện hãng xe cho biết do ca sĩ Duy Mạnh đã nhận đầy đủ tiền bồi thường nên quyền sở hữu xe và quyền yêu cầu bồi thường đã được chuyển từ anh sang công ty bảo hiểm. Do đó, nam nghệ sĩ không còn quyền tiếp tục yêu cầu bồi thường từ hãng. Về phát ngôn "Con chuột chịu trách nhiệm hình sự”, hãng khẳng định không phải là phát ngôn chính thức từ công ty.

Đại diện Mercedes - Benz Việt Nam nói: "Chúng tôi ghi nhận sự quan tâm của công chúng và truyền thông về vụ việc này. Chúng tôi tin rằng bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào chỉ nên liên quan đến các bên có ảnh hưởng được xác định theo quy định của pháp luật và phải dựa trên bằng chứng cùng các sự kiện xác thực. MBV hy vọng sự việc sẽ được nhìn nhận một cách khách quan. Mercedes-Benz Việt Nam luôn cam kết cao nhất đối với chất lượng sản phẩm, tính minh bạch và niềm tin của khách hàng".

Duy Mạnh và hãng từng hoà giải nhưng không đi đến thống nhất hợp lý cho 2 bên

TAND Quận Gò Vấp, TP.HCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án của ca sĩ Duy Mạnh kiện Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam vào ngày 25/4.