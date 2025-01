Duy Khánh "cháy" hết mình trong fan meeting đầu tiên tại Hà Nội

Lần đầu tiên trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, Duy Khánh tổ chức fan meeting quy mô lớn tại thủ đô Hà Nội.

Là người có nhiều mối quan hệ bạn bè lâu năm chất lượng trong showbiz, không quá khó hiểu khi fan meeting của Duy Khánh hội tụ dàn khách mời "chấn động" - gồm các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng và đặc biệt là dàn anh tài từ show "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai". Trong fan meeting đầu tiên tại Hà Nội, Zhoufam - cộng đồng người hâm mộ của nam diễn viên 9x còn có cơ hội gặp gỡ với dàn anh tài Hà Lê, Quốc Thiên, Jun Phạm; các nữ ca sĩ Cara, Hòa Minzy, LyLy, cặp đôi Ninh Dương Story, "em gái truyền lửa" MC Khánh Vy. Tuy nhiên, trước đó chương trình đã sớm "cháy vé" ngay sau khi mở bán dù BTC chưa hề hé lộ bất cứ thông tin nào về dàn khách mời. Điều này chức tỏ sức hút cực lớn của Duy Khánh với khán giả thủ đô khi tất cả người tham gia fan meeting đều là fan "cứng" của anh, vì yêu thương Duy Khánh mà đến. Bất ngờ hơn nữa là khi fan meeting còn có sự tham gia của những người hâm mộ "đặc biệt" như MC/Nhà báo Diễm Quỳnh - hiện là Phó trưởng Ban Văn nghệ của VTV.

Dàn khách mời "đỉnh nóc - kịch trần" tới chung vui cùng Duy Khánh

Mở đầu chương trình, Duy Khánh xuất hiện và mang tới cho người hâm mộ ca khúc "Think of You" - cũng là sân khấu "trình làng" của anh trong vòng concert "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Ngay lập tức, Nhà hát Quân Đội bùng nổ trong sự cổ vũ và tình cảm nồng nhiệt của gần 1000 khán giả thủ đô dành cho anh tài đa năng này.

Biểu cảm cực đáng yêu của Duy Khánh trong tiết mục mở màn fan meeting.

Sau những hoạt động giao lưu tràn ngập niềm vui và tiếng cười cùng các khách mời, phiên đấu giá vật phẩm kế tiếp đã mang đến những phút giây lắng đọng đầy cảm xúc. Đây chính là dấu ấn yêu thương, gắn kết của Duy Khánh và Zhoufam - cộng đồng người hâm mộ của nam diễn viên 9x, khi, cùng hướng đến những điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Với sự hỗ trợ dẫn dắt của anh tài Jun Phạm, phiên đấu giá đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của người hâm mộ và các khách mời. Toàn bộ số tiền thu về sẽ được đóng góp vào dự án "Thư Viện Nâng Cánh Ước Mơ" do báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng sáng lập, nhằm xây dựng thư viện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện báo Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trao Thư Cảm ơn cho Duy Khánh và FC Zhoufam nhờ những đóng góp cho Thư viện "Nâng cánh ước mơ"

Duy Khánh từng chia sẻ, hành trình ở Anh trai vượt ngàn chông gai khiến anh có cảm giác tái sinh vì được yêu thương quá nhiều. Trong suốt buổi fan meeting, người hâm mộ không ngừng hô vang cái tên Duy Khánh, cùng khóc, cùng cười trong mọi khoảnh khắc, và cùng thổi nến mừng ngày sinh nhật vô cùng đáng nhớ này của anh. Đáp lại những tình cảm đó, Duy Khánh cũng đặc biệt chuẩn bị cho Zhoufam những món quà đầy trân quý cùng loạt hoạt động để người hâm mộ được gần gũi và lưu giữ kỷ niệm cùng thần tượng như chụp ảnh nhóm, fansign và đặc biệt là Hi Touch cho toàn bộ khán giả tham gia fan meeting.

Fanmeeting kết thúc trọn vẹn với bức hình lưu niệm của Duy Khánh cùng người hâm mộ.

Thời gian tới, khán giả sẽ tiếp tục được gặp gỡ Duy Khánh trong hàng loạt chương trình Tết, dự án phim Tết riêng, dự án phim điện ảnh kết hợp Hàn Việt "Dream Of You" cùng tài tử Lee Kwang Soo. Bên cạnh đó, anh tài chăm chỉ còn cho ra mắt ca khúc mùa Tết mang tên "Con Về Rồi"…, tham gia Gai Concert, đêm nhạc Xương Rồng, cũng như hé lộ thông tin về live concert có thể sẽ diễn ra cùng các anh tài Nhà Trẻ trong năm 2025. Thành công rực rỡ của fan meeting Hà Nội là minh chứng rõ rệt cho sức hút của anh tài Duy Khánh và sự ủng hộ mạnh mẽ của khán giả cho anh sau chương trình "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai".