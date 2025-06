Cũng trong Tương viên lộng, Dương Mịch chỉ đóng vai phụ ít đất diễn là bạn trong tù của nữ chính. Trong phim Quả vải Trường An, Dương Mịch là khách mời, vào vai người vợ của nam chính do Đại Bằng thể hiện. Tuy nhiên, ở những bức ảnh chụp cùng đoàn phim Quả vải Trường An, Dương Mịch bị chê vì cố tình đứng giữa, ăn mặc nổi trội đẩy nữ chính Trang Đạt Phi ra ngoài rìa.