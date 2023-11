Dương Hoàng Yến ngày càng nhuận sắc, kết hợp ăn ý cùng Tuấn Hưng trong sự kiện lớn cuối năm

Nữ ca sĩ có màn song ca cùng đàn anh trên sân khấu TikTok Awards 2023.

Ngoài việc tham gia The Masked Singer, nữ ca sĩ sinh năm 1991 xuất hiện với tư cách khách mời tại Rap Việt (với màn kết hợp ăn ý cùng rapper Pháp Kiều), Chung kết The New Mentor (song ca rapper 24K RIGHT)... và gần nhất là TikTok Awards 2023.

Tại đêm trao giải, Dương Hoàng Yến gây ấn tượng bởi màn biểu diễn kết hợp cùng ca sĩ Tuấn Hưng trong bản mashup Gấp Đôi Yêu Thương - Cân Cả Thế Giới, hai bản hit được sáng tác bởi nhạc sĩ Hà Anh. Nữ ca sĩ diện bộ váy được thiết kế bởi NTK Nguyễn Minh Tuấn.

Dù chơi thân đã lâu nhưng đây là dịp hiếm hoi Dương Hoàng Yến có dịp hoà giọng cùng đàn anh Tuấn Hưng. Tuy vậy, màn kết hợp này đã hoàn toàn chinh phục khán giả, nhờ chất giọng nội lực của 2 anh em.

Dương Hoàng Yến chia sẻ bản thân luôn rất hâm mộ Tuấn Hưng không chỉ bởi con đường âm nhạc mà còn cách sống luôn hết mình, hỗ trợ đàn em của đàn anh. Còn Tuấn Hưng chia sẻ rất yêu quý đàn em và cũng hy vọng sẽ có sự kết hợp trong một sản phẩm chính thức cùng Dương Hoàng Yến trong tương lai.

Thời gian qua, Dương Hoàng Yến dù chưa ra mắt thêm sản phẩm âm nhạc mới nào, nhưng cô vẫn được khán giả nhắc đến đều đặn qua các sự kiện và chương trình. Trong tháng 12 này, Dương Hoàng Yến sẽ giới thiệu đến khán giả dự án mới để đáp lại tình cảm từ khán giả.