Đường đua Shoppertainment Race Festive 2024: bùng nổ ưu đãi, thỏa sức chốt đơn mùa lễ hội cuối năm

Shoppertainment Race Festive 2024 là sân chơi mua sắm kết hợp giải trí, quy tụ dàn KOC tên tuổi với format đầy cuốn hút. Đường đua mùa cuối năm nay thêm náo nhiệt với những màn tranh tài sáng tạo và kịch tính đến từ hơn 350 KOCs cùng loạt video dự thi cực chất. Bên cạnh đó, không thể không kể đến màn "tiếp lửa" với vô vàn ưu đãi "cực khủng" của loạt nhãn hàng đình đám, khiến đường đua thêm phần quyết liệt. Từ những sản phẩm chăm sóc mẹ bé đến những món ăn vặt ngon "nhức nách", tất cả đang chờ đợi bạn "chốt đơn" với mức giá cực hời. Đặc biệt, trong mỗi phiên livestream, Shoppertainment Race Festive 2024 còn chiêu đãi khán giả loạt minigame siêu vui nhộn với quà tặng ngập tràn, cùng bầu không khí sôi động. Bạn đã sẵn sàng "bung xõa" chưa nào?

Bùng nổ với loạt deal hot độc quyền

Nhắc đến Shoppertainment Race Festive 2024 là nhắc đến các deal hot độc quyền. Mỗi phiên livestream là một cơn mưa ưu đãi từ những thương hiệu uy tín như Dr. Papie, PONYO, Glico, Meraki, Eveline... Loạt sản phẩm mỹ phẩm, đồ dùng gia đình, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, và đồ ăn vặt… tất cả được tung ra với mức giá "mềm" đến bất ngờ.

Loạt deal hot độc quyền từ các thương hiệu hàng đầu chỉ có tại Shoppertainment Race

Ngân hàng deal sốc từ các thương hiệu đình đám

Sự góp mặt của những nhà tài trợ đình đám càng tạo thêm sức nóng cho mùa Shoppertainment Race năm nay. Nhà tài trợ Vàng Dr. Papie - Vì tình yêu trẻ Việt là lựa chọn hàng đầu cho các mẹ muốn tìm kiếm sản phẩm chăm sóc bé yêu an toàn, chất lượng. Bên cạnh đó, là sự đồng hành của các nhà tài trợ Bạc góp phần mang đến kho hàng phong phú, đa dạng: Meraki – Thương hiệu chăm sóc sức khỏe từ bên trong, Đài Linh – Nâng tầm vẻ đẹp phụ nữ Việt, Glico – Healthier days, Wellbeing for life, PONYO – Khăn giấy nhỏ, tiện ích lớn, Deluxnuts – Thương hiệu hạt sấy, trái cây sấy tự nhiên giàu dinh dưỡng, và Morinaga – For better wellness. Tất cả đều "góp lửa" thổi bùng bầu không khí lễ hội, giúp bạn săn deal siêu hời, dọn sạch wishlist.

Nhà tài trợ Vàng Dr.Papie - Bộ sản phẩm quốc dân "Vì tình yêu trẻ Việt"

Nhà tài trợ Bạc: Meraki - Khỏe đẹp từ bên trong

Nhà tài trợ Bạc: Đài Linh - Nâng tầm vẻ đẹp phụ nữ Việt

Nhà tài trợ Bạc: Glico - Healthier days, Wellbeing for life

Nhà tài trợ Bạc: PONYO - Khăn giấy nhỏ, tiện ích lớn

Nhà tài trợ Bạc: Deluxnuts - Mang lại sự tiện lợi, mới mẻ từ những sản hạt sấy, trái cây sấy tự nhiên

Shoppertainment Race Festive được tổ chức bởi VCCorp - đơn vị sở hữu hệ sinh thái nội dung đa dạng và phủ sóng rộng khắp, bao gồm các trang tin hàng đầu như Kênh 14, Afamily, CafeF, Cafebiz, GenK, Autopro cùng hệ thống truyền thông đa nền tảng. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự đồng hành truyền thông của Chicilon Media, công ty đi đầu trong lĩnh vực quảng cáo màn hình. Với phương châm "Truyền thông chính xác, dịch vụ ưu việt", Chicilon Media được biết đến với khả năng cung cấp các giải pháp OOH tối ưu, hứa hẹn mang đến sự lan tỏa mạnh mẽ và hiệu quả cho cuộc thi.

Nhanh tay chốt deal hời và tận hưởng không khí mua sắm sôi động, hấp dẫn mùa lễ hội 2024 với đường đua Shoppertainment Race Festive Season 2024 tại link.